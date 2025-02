¿Puedo cobrar la pensión de viudedad si trabajo? Esta es la clave que muchos desconocen en España

La pensión de viudedad tiene como principal función servir de apoyo económico a aquellas personas que, tras el fallecimiento de su pareja, quedan en situación de vulnerabilidad. Es compatible con la pensión de jubilación, la pensión por discapacidad y con el salario derivado de una actividad laboral.

La cuantía de esta pensión depende de tres factores: la causa de muerte del cónyuge, la edad del beneficiario y sus cargas familiares. Los requisitos para acceder a esta ayuda de la Seguridad Social se establecen tanto para la persona fallecida como para el superviviente.

Este es uno de los sistemas de pensiones con mayor grado de compatibilidad con otros ingresos. Sin embargo, a pesar de que puede percibirse junto con un salario, existen excepciones y requisitos específicos que es necesario conocer.

¿Qué requisitos hay para cobrar la pensión de viudedad?

Para acceder a la pensión de viudedad, es fundamental que la persona fallecida haya cotizado a la Seguridad Social durante un período mínimo de tiempo, aunque este varía según las circunstancias de su muerte.

Si el fallecimiento se debe a una enfermedad común o un accidente no laboral y la persona estaba afiliada a la Seguridad Social en el momento de su muerte (ya sea trabajando, en situación de desempleo o de baja médica), se exige un mínimo de 500 días cotizados en los últimos cinco años.

Las pensiones de viudedad y orfandad pueden solicitarse online por medio de representantes autorizados

En caso de que el fallecido no estuviera dado de alta en la Seguridad Social cuando ocurrió el deceso, el requisito de cotización se eleva a 15 años, salvo que la causa del fallecimiento haya sido un accidente laboral o una enfermedad profesional. En este último supuesto, no se exige un mínimo de días cotizados.

Además de las condiciones relacionadas con el fallecido, la Seguridad Social también impone ciertos requisitos a la persona superviviente para ser reconocida como beneficiaria de la pensión. En el caso de los matrimonios, si el fallecimiento se produce por una enfermedad común y la pareja no tiene hijos en común, se exige una duración mínima del matrimonio de un año.

Para las parejas de hecho, el criterio es aún más restrictivo: si no existen hijos en común, se debe demostrar una convivencia ininterrumpida de al menos cinco años previos al fallecimiento.

En el caso de personas divorciadas o separadas, también es posible acceder a la pensión de viudedad, pero con la condición de no haber contraído un nuevo matrimonio o registrado otra pareja de hecho y que, en el momento del fallecimiento, existiera el derecho a percibir una pensión compensatoria.

Cuantía de la pensión: ¿cómo se calcula?

El importe de la pensión de viudedad se determina aplicando un porcentaje sobre la base reguladora, que varía en función de las circunstancias del beneficiario.

El porcentaje general que se aplica es del 52 % de la base reguladora. No obstante, este puede incrementarse hasta el 60 % si el beneficiario tiene 65 años o más, no percibe otra pensión pública, carece de ingresos laborales y sus rentas anuales no superan la cuantía de la pensión mínima establecida más 9.193 euros adicionales.

Para aquellos casos en los que el beneficiario tiene cargas familiares, como hijos menores de 26 años o con discapacidad, y la pensión de viudedad constituye su única fuente de ingresos, el porcentaje puede aumentar hasta el 70 %. Sin embargo, para acceder a este porcentaje, se debe cumplir además con un límite de rentas: los ingresos anuales, incluyendo la pensión de viudedad, no pueden superar los 24.979,40 euros.

Asimismo, los ingresos familiares no deben exceder el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

¿En qué casos puedo perder la pensión?

Si bien la pensión de viudedad es un derecho reconocido para aquellas personas que cumplen los requisitos, existen determinadas circunstancias en las que se puede perder.

Uno de los motivos más frecuentes es contraer matrimonio o formalizar una nueva pareja de hecho. No obstante, hay excepciones que permiten seguir percibiéndola: si la pensión de viudedad es el único ingreso del beneficiario o si la suma de la pensión y otros ingresos no supera el doble del SMI anual, el derecho a la prestación se mantiene.

Otra causa que puede llevar a la suspensión o pérdida de la pensión es la vía judicial. Si el beneficiario es declarado culpable de la muerte del cónyuge o ha sido condenado por delitos como homicidio o lesiones contra el fallecido, se revoca automáticamente el derecho a percibir la pensión. No obstante, existen excepciones en los casos en los que se haya producido una reconciliación antes del fallecimiento.

Además, la pensión quedará sin efecto si se descubre que el cónyuge en realidad no ha fallecido o en el caso del fallecimiento del propio beneficiario.