Gonzalo Bernardos habla alto y claro del problema de la vivienda: “El alquiler seguirá subiendo y el responsable es…”

Es innegable el problema de la vivienda que se vive en España en la actualidad. Alquileres por las nubes, ocupaciones ilegales y una creciente cultura del alquiler turístico cada vez más asentada en las grandes ciudades.

Por esa razón, el economista y profesor de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, ha dado su explicación sobre crisis del alquiler que golpea a nuestro país.

Según un informe de Idealista, el precio medio del alquiler de vivienda en España subió un 11,8% en enero, situándose en los 13,80 euros por metro cuadrado. Las comunidades autónomas más caras para alquilar una vivienda son Madrid (19,1 euros el metro cuadrado) y Cataluña (18,4 euros el metro cuadrado).

Gonzalo Bernardos opina sobre la crisis del alquiler

La crisis del alquiler de viviendas en España es más que evidente. Precios en alza, una menor oferta de vivienda y el miedo de los propietarios a la ocupación ilegal son solo algunas de las señales de este problema que golpea a nuestro país.

El famoso economista Gonzalo Bernardos participó en un podcast llamado Monopoly Inmobiliario para abordar diversos temas económicos en España como inversiones, el papel del Gobierno y, sobre todo, el problema de la vivienda. Este último tuvo especial importancia dentro de la conversación.

En una de las cuestiones, Gonzalo Bernardos abordó el problema del alquiler que azota a España y provoca un continuo aumento de precios. El economista fue claro en señalar a los responsables y analizó la situación.

"Estamos en una tesitura que es bastante compleja porque hay un mercado que se ha deshecho, el mercado del alquiler. Y se ha deshecho con la grandísima colaboración del Gobierno", el economista no dudó en citar directamente al Gobierno como uno de los grandes culpables de la crisis de la vivienda.

Eso no quedó ahí dado que Bernardos justificó su crítica al Gobierno: "El PSOE ha adoptado la política de Sumar. Es una política muy populista de vamos a engañar a la población, porque el control de precio es mágico".

Además, el economista señaló otro de los problemas: la ocupación ilegal. De acuerdo con las palabras de Bernardos en dicho podcast, las políticas del Gobierno han provocado "que cuando alguien se declare vulnerable, no le puedas desahuciar".

Este problema, según las palabras de Bernardos, acaba provocando un efecto dominó que afecta tanto a propietarios como a inquilinos.

"El propietario tiene pánico inmobiliario y al tener pánico inmobiliario no pone más viviendas de alquiler. Al no poner más viviendas de alquiler, el inquilino empieza a tener pánico inmobiliario y no se va antes de que finalice el contrato de la vivienda de alquiler. Estamos ante el mayor desnivel de la demanda respecto a la oferta", asegura el economista.

Gonzalo Bernardos cerró su participación acerca del problema del alquiler lanzando una predicción para este 2025. "Hay tres cosas seguras: la gente se seguirá muriendo, seguiremos pagando impuestos y el alquiler seguirá subiendo, y el responsable es el Gobierno", afirmó.