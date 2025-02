Gonzalo Bernardos lo tiene claro y da la clave de cómo ahorrar: “Para ingresar más, muchos hemos…”

Hoy en día ahorrar puede parecer misión imposible. Entre los diferentes impuestos que se pagan al Estado, la inflación de los alimentos y el alto costo del mercado de la vivienda, parece complicado poder guardar algo de dinero para el futuro.

Sin embargo, además de colaborar en programas de la televisión, el famoso economista Gonzalo Bernardos en su cuenta de X (antiguo Twitter) se encarga de compartir su opinión sobre asuntos económicos y políticos tanto a nivel nacional como internacional.

De ese modo, en una de sus recientes publicaciones, Bernardos ha señalado cuáles son los pasos para poder ahorrar dinero en España, especialmente en pleno año 2025.

Gonzalo Bernardos sobre el ahorro

"Para ahorrar, hay 2 partes: 1) ingresar más 2) gastar menos" arrancaba afirmando en su publicación Bernardos. El economista no dudó en dar las dos partes que, según él, son la clave de poder guardar dinero a futuro.

No obstante, Bernardos no se cortó con su consejo y lo amplió con una explicación de cómo las personas han conseguido ahorrar en el pasado. "Para ingresar más, muchos hemos trabajado más horas de las imprescindibles", señalaba el economista en su tuit.

Eso no se quedaba ahí sino que el economista hacía una comparación generacional entre el ahorro de los jóvenes hoy en día con el de sus antepasados. "Nuestros padres, madres, abuelos hicieron lo 1o y lo 2o", apuntaba Gonzalo ante sus seguidores. Con lo del primero y el segundo, el economista se refería a que nuestros antepasados han ingresado más y gastado menos.

Estos comentarios se hicieron eco tras el paso de Bernardos por el programa de televisión, laSexta Xplica, donde el economista generó un intenso debate sobre los problemas de los jóvenes para ahorrar.

La publicación de Bernardos no ha tardado en levantar quejas y discusiones con otros usuarios de X, quienes criticaban las palabras del economista. Algunos señalaban el sistema de recaudación fiscal en España como una razón de la falta de ahorro mientras que otros comparaban el precio de los bienes a día de hoy en comparación a cómo eran en generaciones anteriores para mostrar lo difícil que puede ser ahorrar actualmente.

De hecho, el propio economista no dudó en responder a un usuario que recriminaba el consejo de Gonzalo. "si no comes, no bebes, duermes bajo un puente, lo ahorras todo…y problema solucionado…¡hacia el consumo 0!", decía el usuario de X. Bernardos fue tajante con su respuesta: "Aquí tenéis a uno que le parece imprescindible comer en restaurante asiduamente".