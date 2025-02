Así puedes sacar el máximo partido a tu seguro médico en la declaración de la Renta: cómo incluirlo y quién se beneficia

Con todo el largo proceso que implica la campaña de la Renta, a menudo los contribuyentes desconocen acerca de algunas deducciones y desgravaciones que pueden incluir en su declaración. Una de ellas tiene que ver con tener seguro médico.

Lo cierto es que antes de explicar el funcionamiento de esta deducción, conviene saber que no es aplicable en particulares. Es decir, que si una persona tiene un seguro médico, no puede incluirlo en la declaración de la Renta. No obstante, hay una serie de excepciones y casos específicos bajo los que sí se puede deducir.

La declaración de la Renta dará el pistoletazo de salida el próximo 2 de abril, de forma online; mientras que la vía telefónica quedará inaugurada el 6 de mayo; y el 2 de junio abrirá el plazo para hacerlo presencialmente con cita previa. Todos los plazos se cerrarán el próximo 30 de junio.

¿Cómo puedo deducir el seguro médico en la declaración de la Renta?

Un seguro médico o seguro de salud es un contrato generado entre el titular y la aseguradora que le ayuda a cubrir los costes médicos gracias a una cobertura sanitaria asignada a la póliza.

Por su parte, una deducción es una rebaja económica que pueden aplicar los contribuyentes en el porcentaje del impuesto dependiendo de los gastos que pretendan deducir.

De tal manera, el seguro médico se puede deducir en la declaración de la Renta. Sin embargo, no se puede aplicar a cualquier contribuyente ya que se considera como un complemento voluntario al sistema público de salud. Pero sí que se puede deducir en algunos casos específicos.

Los autónomos pueden deducir el seguro de salud en el IRPF como gasto en su actividad económica. Aunque esto con un límite de 500 euros por persona (hasta 1.500 euros si hay discapacidad). La deducción incluye al autónomo, su cónyuge e hijos menores de 25 años si cumplen ciertos requisitos.

Mientras, a los trabajadores que su empresa les ofrezca un seguro médico colectivo, en su caso el importe no tributa como rendimiento del trabajo. En su lugar, supone un ahorro fiscal dado que está exento de tributar este desembolso.

El límite también es de 500 euros por persona y es posible que incluya a su cónyuge y a sus hijos menores de 25 años.

En el caso de los particulares, si tienes un seguro médico y no eres ni autónomo ni tienes un seguro médico a través de tu empresa, es imposible deducir el seguro en tu declaración de la Renta.

Además, es importante mencionar que más allá del seguro médico, también se pueden deducir otros seguros, siempre y cuando se cumplan los determinados requisitos que mencionamos a continuación.