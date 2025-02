Adiós a pagar en la declaración de la Renta: con este truco en tu nómina hay más opciones de que salga a devolver

No es deshojar la margarita, pero casi. Los contribuyentes cuando elaboran la declaración de la Renta a Hacienda 'rezan' porque les salga a devolver y no a pagar. En este último caso, la deuda con el fisco no suele agradar.

Por esa razón, es útil buscar cualquier tipo de truco o forma con la que disminuir la carga fiscal y así evitar ese mal trago de tener que pagarle a la Agencia Tributaria. No obstante, hay un truco con el que poder evitar ese mal trago: modificando el IRPF que te retienen tu nómina cada mes.

La campaña de Renta dará inicio el próximo 2 de abril en su formato online; el 6 de mayo vía telefónica; y el 2 de junio de forma presencial con cita previa. Todos los plazos se cerrarán el 30 de junio de 2025.

Las retenciones, la clave para no pagar en la declaración de la Renta

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo que pagan los ciudadanos residentes en España al Estado. Este impuesto grava la renta que se obtiene a lo largo de un año, teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada persona.

Así, cuando un trabajador cobra su sueldo, en su nómina verá que su empresa descuenta un porcentaje. Este porcentaje es conocido como retención y sirve como adelanto de lo que debe pagar (o no) posteriormente a la Agencia Tributaria a la hora de hacer la declaración de la Renta.

De tal manera, cada retención dependerá y será proporcional a la situación laboral del trabajador teniendo en cuenta varios factores: sueldo bruto anual, sus aportaciones a la Seguridad Social y la duración y tipo de relación laboral.

Sin embargo, lo cierto es que, aunque las retenciones del IRPF se calculan en función de las condiciones laborales, es posible modificarlas. De hecho, es a través de esta modificación que muchos contribuyentes buscan un truco con el que se evitan sorpresas a la hora de presentar la declaración de la Renta.

Este truco, por así decirlo, consiste en incrementar el IRPF de tu nómina para así reducir el estrés fiscal y asegurarte que has pagado gran parte, o incluso todos, tus impuestos anuales.

Por tanto, a través de este método será mucho más probable que no te salga a pagar a la hora de presentar la declaración de la Renta. Sin embargo, aunque pueda parecer que estés pagando impuestos de más, cabe mencionar que el IRPF adicional que pagues, Hacienda te devolverá ese dinero.

Para poder aumentar el IRPF de tu nómina es tan sencillo como ponerte en contacto con el departamento de Recursos Humanos de tu empresa. Para llevar a cabo el trámite, será necesario entregar el Modelo 145 a la Agencia Tributaria al menos 5 días antes de que finalice el mes para que entre en vigencia el mes siguiente.

¿Qué otras maneras tengo de ahorrar en la declaración de la Renta?

La manera más fácil de pagar menos IRPF es a través de las diferentes deducciones que se incluyen en la declaración de la Renta. Una deducción es un beneficio económico que permite reducir el importe de un impuesto en función de ciertos gastos permitidos por la ley.

Con estas deducciones, el Estado busca fomentar actividades como la compra de vivienda, participar en actividades socioculturales o tener hijos. Para poder beneficiarse de una deducción será necesario justificarlo con facturas o documentos válidos, así como conservar los justificantes en caso de una inspección tributaria.

Además de las diferentes deducciones que tienen las comunidades autónomas, hay una serie de deducciones a nivel nacional: