Giro de 180 grados del Kit Digital en 2025: requisitos y pasos para que las pymes consigan hasta 29.000 euros

Fue en 2021 cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una nueva ayuda llamada Kit Digital para modernizar las empresas españolas utilizando los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea. Para 2025, dicha ayuda presenta una serie de novedades.

Eso sí, sigue manteniendo su espíritu, ya que se puede seguir utilizando para mejorar páginas webs, reforzar la ciberseguridad, gestionar redes sociales, implantar facturas electrónicas o ampliar la gestión de los clientes, entre otros usos. Por tanto, su finalidad es ayudar a la digitalización de los negocios. Sobre todo pymes, ya que se dirige tanto a microempresas, con menos de tres trabajadores, como a medianas empresas, con hasta 250 empleados.

Para 2025, ya se ha abierto la quinta convocatoria. La misma arranca el 12 de diciembre, y pone el foco, sobre todo, en las medianas empresas, es decir, aquellas con un rango de entre 50 y 250 empleados.

¿Cuáles son los requisitos y plazos para pedir el Kit Digital?

El Gobierno ha inaugurado esta nueva convocatoria para beneficiarse del Kit Digital que estará abierta hasta el 30 de junio de 2025.

Así, aquellas empresas de 50 a 100 trabajadores podrán recibir una ayuda de 25.000 euros; mientras que las empresas de entre 100 y 250 empleados podrán recibir 29.000 euros.

Con estas ayudas, las empresas a través de la web Acelera pyme podrán acceder a un catálogo con diferentes servicios como gestión de clientes, gestión de facturación y factura electrónica, ciberseguridad o gestión de redes sociales.

El catálogo del Kit Digital: Gestión de Redes Sociales Gestión de Clientes Servicios y herramientas de Oficina Virtual Comunicaciones Seguras Ciberseguridad Business Intelligence y Analítica e IA asociada Gestión de procesos con IA asociada Business Intelligence y Analítica Gestión de Procesos Gestión de la facturación y factura electrónica Presencia Avanzada en Internet Servicio de Ciberseguridad Gestionada Gestión de clientes con IA asociada Comercio electrónico

No obstante, cabe destacar que algunos servicios no son compatibles, como gestión de clientes y gestión de clientes con IA o gestión de procesos con gestión de procesos con IA. Es decir, no se puede solicitar un servicio y a la vez el mismo pero con implementación de Inteligencia Artificial. Las empresas solo podrán firmar acuerdos con una de ellas en cada caso.

Para solicitar esta ayuda solo hará falta registrarse en la página web de Acelera Pyme, completar el test de autodiagnóstico digital, consultar el catálogo de soluciones de digitalización que ofrece el programa Kit Digital y solicitar la ayuda en la sede electrónica de Red.es.

Una vez que el servidor comprueba que la empresa cumple los requisitos, podrá elegir uno o varios agentes digitalizadores para desarrollar las soluciones de digitalización que mejor beneficien a su negocio.

Las ayudas para Kit Digital cuentan con un amplio catálogo que incluye 11.200 agentes digitalizadores con los que las empresas pueden beneficiarse de sus servicios a través de este bono digital.

Cabe destacar que las ayudas se entregan de forma directa y por orden llegada. En ese sentido, el proceso para beneficiarse de la ayuda es bastante sencillo ya que Red.es posee un sistema de robotización e IA con el que no es necesario aportar documentación.