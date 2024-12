El vuelo más barato que puedes comprar para viajar en diciembre: con ida y vuelta te sale por 36 euros

A escasos días de que comiencen las vacaciones de Navidad, muchos ya están empezando a planificar cómo aprovechar los días libres. En este sentido, la mayoría de las familias busca un destino atractivo y económico para disfrutar del tiempo en familia.

Sin embargo, muchos de nosotros tenemos que ajustarnos a lo que nos permita el trabajo y el presupuesto a la hora de viajar. La realidad es que no todos podemos hacer todos los viajes que nos gustaría, ya sea por el costo o porque no tenemos tiempo para organizarlos. Pero, claro, todo cambia cuando encontramos una oferta de vuelo de ida y vuelta por menos de 40 euros, ¿verdad?

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, seguro que más de uno está pensando en un viaje, y lo mejor de todo, sin gastar todo el sueldo. Para facilitarte la tarea, desde EL ESPAÑOL hemos hecho el trabajo por ti y hemos analizado cuál es el vuelo más barato disponible ahora para disfrutar de estas Navidades.

Captura de pantalla del vuelo.

En concreto estamos hablando de Roma. La compañía Wizz Air ofrece un vuelo de ida desde Madrid el 30 de diciembre a las 22:25 horas y vuelta el 14 de enero a las 6:15 por solo 36 euros.

La verdad es que se trata de toda una ganga. Además, teniendo en cuenta que allí no es necesario gastarse en exceso debido a los bajos precios, podrás disfrutar de unas mini vacaciones a precio de ganga.

No obstante, si este destino no te interesa, has estado ya o simplemente prefieres viajar a otro país, la plataforma online Google Flights ofrece la posibilidad de comparar los precios de diferentes compañías de vuelos en cualquier fecha y destino.

De hecho, Roma no es el único destino que estaba tirado de precio, también hemos encontrado ciudades como Milán, Oporto, París y Burdeos, entre otros; y todos ellos rondan los 30-40 euros ida y vuelta. Eso sí, si estás pensando en viajar con una de estas opciones debes saber que la mayoría de estos precios pertenecen a las compañías aéreas de Wizz Air y de Ryanair.

Cómo ahorrar

En este sentido, aunque desde Google Flight tenemos la opción de dar con los vuelos más baratos del mercado, son muchos los españoles que buscan miles de trucos y técnicas para ahorrar el máximo posible a la hora de viajar.

Así pues, son dos los factores básicos que usan las aerolíneas para fijar los precios de sus billetes. Uno, es la distancia; otro, la demanda. Así, por ejemplo, si la demanda para un destino en concreto es débil, lo que harán entonces es bajar el precio para estimular que la gente vuele. Y el caso contrario: si la demanda es alta, los precios acabarán subiendo.

María José López (EP) Estos son los días y horarios de la semana que sale más barato pedir un coche VTC estas Navidades en España

Por lo tanto, el tiempo de anticipación es crucial. Si compramos un billete meses antes, nadie lo habrá mirado todavía, por lo que estará realmente barato. Igualmente, también es importante dar con vuelos en horas de baja demanda: de madrugada, a primera hora, o después de comer se suelen encontrar los mejores precios.

Por último, otro truco que resulta realmente útil es buscar un vuelo que tenga combinaciones entre aerolíneas y aeropuertos.