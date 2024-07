Despega Indra Group para impulsar un futuro más conectado y seguro

Una de las principales misiones de las empresas que se especializan en tecnología y transformación digital es mejorar la actividad de las compañías y la sociedad a través de la innovación. Para alcanzar este objetivo, muchas de estas compañías ponen a disposición del mercado una variedad de productos innovadores, pero además, tienen que transformarse constantemente para adelantarse a las necesidades del futuro y establecer relaciones de confianza, con el propósito de fidelizar a clientes y entidades de todas partes del mundo.

Indra es una de las principales compañías globales especializadas en ofrecer soluciones para industrias como defensa, aeroespacio y tecnologías digitales avanzadas. La multinacional lleva años centrando su estrategia en una oferta integral de productos de alto valor y con un elevado componente de innovación, todo para convertirse en un gran socio tecnológico para las operaciones clave y la digitalización, objetivo que ya está consiguiendo, y es que los ingresos de Indra en el primer trimestre de este 2024 han crecido un 22%, según datos ofrecidos por la propia empresa.

Con la idea de convertirse en todo un referente mundial, la compañía ha anunciado en su Junta General de Accionistas el nacimiento de un nuevo modelo de marcas a través del cual Indra pretende trasladar al mercado tecnológico la transformación que impulsa su plan estratégico Leading The Future. De acuerdo a este plan, Indra se enfocará en defensa, aeroespacio y tecnologías digitales avanzadas, con el fin de convertirse, en menos de 10 años, en el coordinador nacional que lidere el ecosistema español, con un papel clave en la seguridad y soberanía europea.

Así, Indra Group nace como marca corporativa para proyectar el espíritu de negocios y compañías que forman parte del ecosistema tecnológico, adoptando un rol más institucional y corporativo que refuerza el posicionamiento del grupo como referente en Defensa y Tecnología.

“Este modelo aportará claridad y coherencia, fortaleciendo un ecosistema de marcas conectadas entre sí y potenciando nuestros cuatro negocios fundamentales: Defensa, Tráfico Aéreo, Espacio y Tecnologías de la Información”, comenta Marc Murtra, presidente de Indra.

Cuatro valores que definen Indra Group

Con el nacimiento del nuevo modelo se aporta claridad y estructura al grupo. Además de reforzar el papel del grupo en todo el mundo, se han definido cuatro valores corporativos que marcan la estrategia de Indra Group.

Innovación : A través de ella se pretende impulsar un futuro más seguro y conectado, con soluciones vanguardistas y un equipo de profesionales especializados.

Confianza : Aporta soluciones de calidad con la idea de construir relaciones duraderas y de confianza con otras entidades. Todo ello desde la solidez, el compromiso y la fiabilidad.

Conexión : Es un factor clave para la colaboración, dado que tiene como objetivo conectar ideas y soluciones adaptándose a las necesidades de los clientes.

Anticipación: A través de este valor la marca pretende transformar la experiencia y el conocimiento en soluciones, adelantándose a las necesidades del futuro para hacer de él un lugar más seguro y conectado.

Así, a través de estos nuevos valores que definen a Indra Group, la marca pretende convertirse en un referente en defensa y tecnología, anticipándose, al mismo tiempo, al futuro, con soluciones innovadoras y relaciones de confianza.

Un nuevo modelo que refuerza a Indra y Minsait

El nuevo modelo refuerza especialmente las dos grandes marcas comerciales: Indra, referente en los sectores de Defensa, Tráfico Aéreo y Espacio, y Minsait, en la que se agrupan soluciones de tecnología y consultoría en el negocio digital.

Siguiendo la misión recogida en su concepto estratégico Tech for the Future (estrategia que tiene como objetivo impulsar cada día un futuro más seguro y conectado), Indra Group pone el foco en la tecnología que nos prepara para el futuro a través de Indra y Minsait. Por un lado, desde Indra se centra en el eje de confianza, a través de su propia declinación estratégica Tech for Trust. Y, por otro lado, desde Minsait refuerza su capacidad de marcar la diferencia y generar impacto positivo a través del concepto Tech for Impact (tecnología al servicio del propósito).

Con la llegada de Indra Group aterriza también una nueva imagen. Un nuevo símbolo unifica el modelo de marcas, representando la conexión entre la tecnología (apertura) y la defensa (protección) y es un nexo común que une a todos los profesionales del grupo bajo un paraguas gráfico y una visión común. El color azul lidera la identidad de Indra Group e Indra al resultar una gama confiable, profunda y vitalista, mientras que en Minsait el color púrpura nos lleva a un universo propio que le ayuda a crecer en su liderazgo en el sector de las tecnologías digitales avanzadas.

El nuevo modelo de marcas comparte un sistema gráfico de precisión que, a través de retículas visibles, nodos y líneas característicos de visores infográficos y lenguajes de visualización de datos, transmite orden y tecnología. Este sistema, junto a una tipografía corporativa personalizada y a las mayúsculas de los logotipos, ha conseguido que la imagen de las marcas sea capaz de transmitir solidez, vanguardia y atemporalidad.

Para José Vicente de los Mozos, consejero delegado del grupo, “la nueva identidad de marca, alineada con la estrategia de crecimiento de la compañía, reafirma nuestro compromiso a largo plazo con el crecimiento, la innovación y la excelencia”. Con todo ello, Indra aspira a reforzar su posición como un referente dentro del sector de la defensa y la tecnología.