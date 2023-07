El SEPE aclara las dudas: este es el motivo por el que se podría quitar el paro a un desempleado con hijos

El número de personas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se redujo el pasado mes de junio en 50.268 personas. Según los datos facilitados por el Ministerio de Seguridad Social, el mes consiguió cerrar con casi 21 millones de trabajadores ocupados. Unas cifras que desde el Gobierno valoran como positivas y que se interpretan como un avance, a pesar de que entre mayo y junio tan solo se crearon 54.000 nuevos empleos, la mitad que en el mismo periodo del año pasado.

Las ayudas y los subsidios por desempleo continúan estando a la orden del día en nuestro país. Y es que son millones los ciudadanos que precisan de estas prestaciones al encontrarse en situación de desempleo y sin oportunidad para incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, a pesar de que diferentes colectivos se benefician cada año de estas ayudas, lo cierto es que hay que tener en cuenta algunas consideraciones básicas respecto a los subsidios del SEPE y los requisitos que hay que cumplir para poder acceder a estas prestaciones.

Cuando una persona que ha cotizado lo suficiente pierde su empleo, esta tiene derecho a cobrar una ayuda por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En este sentido, se habla de la prestación contributiva por desempleo, conocida popularmente como paro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen otro tipo de ayudas para aquellos desempleados que, por diferentes motivos, no tienen derecho a paro o ya han agotado la prestación recibida durante los meses anteriores.

En numerosas ocasiones el SEPE ha recordado que, independientemente del tipo de ayuda que se reciba por desempleo, los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos para evitar que su subsidio no sea retirado. Entre estas obligaciones que deben cumplir los desempleados se encuentra la de comprometerse a la búsqueda activa de empleo.

En este sentido, el SEPE insiste en que todas las personas desempleadas que reciban la prestación por desempleo deben responder obligatoriamente a las llamadas del organismo relacionadas con ofertas de empleo. Es decir, en el caso de que el SEPE ofrezca a los desempleados entrevistas, cursos de formación u ofertas de empleo, estos deberán aceptarlas.

Aclarada esta idea por parte del SEPE, lo cierto es que surgen algunas dudas entre los usuarios, sobre todo entre aquellos que tienen a su cargo hijos menores de edad. En muchas ocasiones, los ciudadanos se ven obligados a rechazas ofertas de trabajo o cursos al ser incompatible con la idea de conciliar estas actividades con la vida familiar.

Por eso, muchos desempleados se hacen la misma pregunta: ¿puede el SEPE quitarle la prestación por desempleo a una persona que rechace una oferta de empleo por incompatibilidad familiar?

En este sentido, el SEPE lo tiene claro. No importa si tienes hijos menores a cargo. "Estar estudiando o tener hijos o hijas menores no son causas que justifiquen el rechazo de ofertas de empleo o cursos de formación", afirman. Por eso, a pesar de que una persona desempleada tenga hijos a su cargo, esto no le eximirá de tener que acudir a los cursos, formaciones y entrevistas que le ofrezca el SEPE.

Pero a pesar de la aclaración, hay que destacar otro aspecto importante. El SEPE especifica que no se podrán rechazar únicamente las ofertas que sean adecuadas al perfil de la persona que se encuentra en búsqueda de empleo, teniendo en cuenta aspectos como su formación, experiencia previa e intereses laborales. En el caso de que la oferta o el curso no esté relacionada con el perfil, esta sí podrá ser rechazada sin que pueda serle arrebatada a la persona desempleada su correspondiente prestación.

En cuanto a las sanciones por este tipo de acciones, el SEPE 'castiga' con tres meses de pérdida de la prestación a todas aquellas personas que rechacen una oferta de trabajo o un curso ofrecido por el SEPE. En caso de que la acción se repita, la sanción aumentará a seis. Y en caso de que se repitiera una tercera vez, se perdería la ayuda de forma definitiva.

