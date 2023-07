Abierto el plazo para conseguir esta ayuda de 600 euros: conoce ya cuáles son los requisitos necesarios

El Servicio Público de Empleo Estatal, más conocido como el SEPE, ha informado de que ya están disponibles las vías para solicitar una nueva ayuda que presta dicho organismo. Se trata de una contribución adicional y especial para los profesionales del mundo del arte.

Esta ayuda responde en realidad al nombre de "prestación especial por desempleo de las personas trabajadoras sujetas a la relación laboral especial de los artistas y de quienes realizan actividades técnicas y auxiliares".

No obstante, el nombre con el que se ha popularizado entre la sociedad es la prestación especial para artistas. Una ayuda para el personal de este sector que también va destinada para los técnicos y auxiliares que se dedican a este sector y que se encuentran sin trabajo.

Ahora, el SEPE ha informado de que ya está disponible la solicitud de esta ayuda. De hecho, los plazos se abrieron el pasado 2 de julio. El Servicio Público de Empleo Estatal ha dado a conocer cuáles son los requisitos necesarios para poder obtener esta prestación especial.

La ayuda consiste en la recepción de una cantidad que puede llegar hasta los 600 euros mensuales en los mejores casos durante un periodo de un cuatrimestre. Para poder recibirla es necesario realizar la solicitud a través de la sede electrónica del SEPE.

¿Qué requisitos son necesarios para solicitarla?

La ayuda destinada a artistas, técnicos y auxiliares que contribuyen al crecimiento del sector se habilitó el pasado 2 de julio. Esta prestación va destinada a las personas que se encuentren en situación de desempleo a partir del 1 de julio de 2023.

En caso de no tener derecho a una prestación contributiva ordinaria, ahora se puede intentar solicitar esta nueva ayuda. Sin embargo, para ello se tienen que cumplir al menos uno de estos dos requisitos:

Tener 60 días cotizados en el sector artístico durante los 18 meses anteriores a la situación legal de desempleo.





Tener 180 días cotizados en el sector artístico durante los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo.

La prestación ofrecida por el Servicio Público de Empleo Estatal tiene una duración de 4 meses y tiene una cuantía a percibir variable, dependiendo de cada caso. En las situaciones de menor pago sería de 480 euros, aunque estos pueden llegar incluso a los 600 euros. El importe fijado para esta prestación es del 80% del IPREM, el cual se corresponde con esos 480 euros.

Sin embargo, si la media diaria de la base de cotización de los últimos 60 días ha superado los 60 euros por día, la cuantía asciende hasta el 100% del IPREM. Por lo tanto, se podría solicitar una ayuda de 600 euros. Un punto clave de esta ayuda para artistas, técnicos y auxiliares es que no afecta el hecho de tener o no tener hijos, ya que no varía la cuantía a recibir en ningún momento.

De esta manera, las personas que se dediquen al sector del arte y que se encuentren afectados por los efectos adversos de la lacra del desempleo ya pueden intentar solicitar esta ayuda que les permita pasar el bache de la mejor manera posible para superar el duro trance.

