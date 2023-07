Estas son las multas que te pueden caer si no presentas hoy la declaración de la Renta

La campaña de la declaración de la Renta, en la que debes presentar el IRPF de 2022, llega a su fin este 30 de junio. Aunque se puede hacer por internet, el borrador de la declaración de la Renta puede resultar un proceso largo y tedioso para algunos ciudadanos. Por eso, es recomendable realizarlo durante los primeros días del plazo, ya que pueden aparecer imprevistos que hagan retrasar el proceso.

Si todavía no has realizado la declaración de la Renta, este es el momento de revisar cuál es el resultado y de aclarar si debes o no realizarla. Algunos españoles prefieren acudir a una oficina para que un profesional le ayude a realizar esta gestión. Sin embargo, la mayoría de las personas optan por hacer ellas mismas la declaración, aunque deben estar pendientes de no cometer errores porque pueden conllevar sanciones económicas.

¿Sabías que hay excepciones para no presentar la declaración de la Renta? Para lograr evitar que tengas que enfrentarte a una multa de la Agencia Tributaria debes estar pendiente de las normas y las consecuencias de no presentar la declaración de la Renta en el plazo.

¿Cuáles son las multas si presentas la declaración de la Renta fuera de plazo?

Las sanciones económicas que aplica Hacienda por presentar la declaración de la Renta fuera de plazo varían en función de los siguientes factores. En primer lugar, la Agencia Tributaria tiene en cuenta el tiempo que haya transcurrido desde que finalizó el plazo de presentación (30 de junio).

También influye quién se haya dado cuenta del incumplimiento del plazo, si el contribuyente o Hacienda. Además, otro factor determinante es saber el resultado de Hacienda, si la casilla que marca era a pagar o a devolver. En este sentido, se debe tener en cuenta que cuanto más tiempo haya pasado del plazo de finalización para presentar el borrador, mayores serán las sanciones.

¿Qué pasa si has incumplido el plazo de entrega y te salía la declaración a pagar?

Si te ha salido a pagar a Hacienda, la sanción pasa a convertirse en un recargo aplicado por la administración. Su valor no será fijo, sino que este será un porcentaje en función de los días que hayan pasado desde la finalización del plazo por parte de la administración.

En este caso, la Agencia Tributaria tiene en cuenta algunos parámetros. Si han pasado hasta 3 meses desde la finalización del plazo, se aplica un recargo del 5%. Al mismo tiempo, si han pasado hasta 6 meses de la finalización del plazo, se aplicará un recargo del 10%. Si decides presentar la declaración de la Renta y han pasado hasta 12 meses, puedes enfrentarte a un recargo del 15%. Si ya has superado el año, el recargo es del 20% más los intereses de demora que andan en torno al 3,75%.

¿Qué pasa si Hacienda detecta que deberías pagarle y no has presentado la declaración?

Si Hacienda detecta que has incumplido el plazo de presentación de la declaración de la Renta y observa que el resultado era a pagar, se puede valorar como una infracción grave.

Para el contribuyente, puede suponer un recargo que alcance hasta el 150% de la cantidad que te saliera a devolver en el borrador. Sin embargo, depende de la cantidad que saliera a devolver, ya que si era inferior a 3.000 euros, pasa a ser una infracción leve y se aplicaría un recargo del 50%.

¿Qué pasa si la declaración salía a devolver y no la has presentado a tiempo?

Si el resultado de la declaración es a devolver, Hacienda pagará el importe que te corresponda. Aunque, deberás pagar una multa por el incumplimiento del plazo desde el 30 de junio, que suele ser una sanción de 200 euros.

De todas formas, la cuantía puede tener una reducción, si se hace la declaración a los pocos días de haber transcurrido el plazo de presentación. Un error muy frecuente, es pensar que Hacienda no va a reclamar este importe porque te ha salido a devolver. En la mayoría de las ocasiones, Hacienda sí lo reclama porque cuenta con cuatro años para la revisión de las declaraciones del IRPF.

¿Qué pasa si tengo que presentar la declaración de la Renta fuera de plazo?

En el caso de que tengas que presentar la declaración a partir del 30 de junio, debes tener en cuenta los plazos de entrega y los métodos que existen para presentarla. Para ello, puedes acceder a la Agencia Tributaria, seleccionar la opción de "Servicios en línea" y pulsar en "Declaración de la Renta".

El siguiente paso es dirigirse a "Consulta y Seguimiento" para comprobar el estado de la declaración. Aquí puedes verificar los años anteriores y tan solo quedaría pulsar en revisar y "enviar".

