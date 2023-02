¿Quién dijo que España no era un país para emprender? Descubre las claves

Se trata de una de las frases más repetidas: "España no es país para emprender". Recientemente Hiscox hizo públicos los datos de un informe en el que se encuestó a más de 4.000 empresarios de Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Holanda y Reino Unido. España, precisamente, no sale muy bien parada porque los participantes consideran que existen multitud de trabas burocráticas para poner en marcha una sociedad y la dificultad de acceso a la financiación.

Otro de los argumentos que secundan este mantra reside en el miedo al fracaso empresarial. Y es que, según desvela el Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2021-2022, España lidera el ranking de apetito emprendedor, pero al 64% le aterroriza fracasar; un porcentaje superior al 47% en el que se sitúan los emprendedores a nivel global.

No obstante, desde que el 19 de octubre entró en vigor la nueva Ley Crea y Crece, el panorama es completamente diferente. En primer lugar, porque el desembolso inicial para establecer una sociedad es de 1€ y, en segundo, y no menos importante, el cambio de normativa ha permitido dar entrada a las soluciones financieras digitales. Por lo tanto, se reducen a la mínima expresión las trabas burocráticas a las que hacían alusión los jóvenes emprendedores españoles. En este sentido, tras la entrada en vigor de esta ley, el neobanco Qonto no ha parado de introducir mejoras y sellar alianzas para ofrecer el mejor servicio digital para la creación de empresas en España. De hecho, es el pionero en ofrecerlo.

Solucionada la segunda preocupación que indica nuestro tejido emprendedor, volvamos a la primera. Es lógico sentir vértigo a la hora de poner en marcha un proyecto único y personal, que se basa en un sueño que alguien lleva tiempo dando forma. ¿Cuál es la forma de combatir el miedo? La formación. Resulta paradigmático que en España hasta el momento no hubiera una disciplina formal dedicada a la formación u orientación de emprendedores, cuando, además, conviene recordar que las pymes constituyen el 99,2% de nuestro tejido productivo.

En este sentido, Qonto -nacido de emprendedores y con el firme compromiso de facilitar el día a día de empresas y autónomos- coge de nuevo el testigo y lanza CreatorsLab, una serie de eventos dedicados a las diferentes fases de creación de una empresa. Las diferentes sesiones de CreatorsLab abarcarán desde la ideación del modelo de negocio hasta la financiación o la gestión fiscal, y se ofrecerán tanto en formato presencial como en streaming para que la ubicación no sea un impedimento. La serie de eventos dará su pistoletazo de salida el 15 de marzo en Barcelona con la sesión de ideación y validación.

Pero la implicación del neobanco no termina aquí, y es que quiere que todos y cada uno de los futuros empresarios no tengan dudas ni miedos a la hora de emprender y por ello ha elaborado una guía para crear una sociedad desde cero en cuatro días para aquellos que quieran ponerse desde ya manos a la obra; un complemento que junto al servicio de creación de empresas no deja nada al azar.

Y es que, según Carles Marcos, Country Manager de Qonto en España "no podemos permitir que las dudas o el miedo frenen a quienes tienen la intención de generar valor en nuestro país. Por nuestra parte, estamos trabajando intensamente para que nadie deba volver a escuchar que España no es un país para emprender. Si todos los actores que conformamos el panorama nos ponemos manos a la obra, sin duda, va a cambiar. El potencial emprendedor español es imparable".

