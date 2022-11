Adrenalina sostenible: PortAventura World acoge el mayor parque solar de autoconsumo en Europa

El clima cambia, es innegable, y todos tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad. No es solo algo de Gobiernos, autoridades y empresas, sino también de nosotros como ciudadanos.

Esa responsabilidad ambiental está haciendo que también gran parte del tejido industrial y empresarial de nuestro país tenga en marcha ya sus propios procesos de descarbonización. Su papel resulta fundamental a la hora de cumplir con los objetivos globales de desarrollo sostenible. En el consumo de energía de los sectores comerciales e industriales sigue dominando por los combustibles fósiles, pero a través de soluciones como la electrificación se espera alcanzar la ansiada descarbonización.

La electrificación está llegando a todas partes y sectores, incluido el del entretenimiento. En España encontramos un gran modelo a seguir en el complejo de ocio PortAventura World. El resort consiguió su primera certificación medioambiental ya en 2001 y desde entonces cuenta con un sistema de mejora continua que le ha permitido en estos últimos 20 años cumplir objetivos de eficiencia energética y reducción de consumo. Un viaje hacia la sostenibilidad en el que ha encontrado en Endesa y a sus filiales Endesa X y Endesa X Way a su mejor aliado: “Para cada uno de los programas y proyectos que constituyen el plan estratégico de sostenibilidad buscamos partners” explica Choni Fernández, directora de sostenibilidad de PortAventura World. “La solución era dar con un socio que creyese en la energía verde y que tuviese ese know how para desarrollar la planta solar y otros planes de eficiencia. En el área de transición energética considerábamos que Endesa era el más adecuado”.

Una mirada hacia el futuro que también se expresa en cómo se gestiona PortAventura World World. Según explica Fernández, “funciona como una smart city”. Hay un control centralizado de todas las instalaciones y esto les ha permitido mejorar su eficiencia y controlar, por ejemplo, de dónde procede la energía que consumen. En este sentido, destaca que, desde hace años, “toda la energía que consumimos es 100% de origen renovable”, afirma la directiva. En la búsqueda constante de mejoras, han apostado por continuar avanzando a través de pilares importantes de la electrificación como el autoconsumo y la movilidad eléctrica.

Ahora contemplan uno de sus proyectos más ambiciosos, en cuanto a que parte de la energía que consume el parque se producirá en sus propias instalaciones, para lo que están “construyendo una planta para generar nosotros mismos un tercio de la energía que necesitamos”, aclara Fernández. PortAventura World dispone de un comité medioambiental, que se encarga de dirigir sus acciones en materia de sostenibilidad y del cual surgió hace años la pregunta, según recuerda la directiva, “¿por qué no nos planteamos construir una planta solar para autoconsumo?”

Hoy esta idea ya es un proyecto en marcha. PortAventura ha contado con la ayuda de Endesa X para su diseño y construcción y la planta comenzará a producir la próxima primavera. La compañía, filial de Endesa especialista en soluciones tecnológicas, se ha convertido ya en un agente imprescindible para muchas empresas que emprenden el camino de la electrificación. De hecho, para su responsable de B2B en Cataluña, Antonio López, "este proyecto marcará un antes y un después en la forma de consumir energía de un destino turístico y de ocio de gran envergadura como PortAventura World, pues pasará a producir y consumir energía de km0 y ganará independencia energética para seguir avanzando en sus objetivos de desarrollo sostenible”.

Un parque solar destinado al autoconsumo

El proyecto se encuentra ahora en fase de construcción, aunque los trámites comenzaron hace cuatro años. Contempla la instalación de 11.102 paneles solares, que ocuparán una superficie equivalente a nueve campos de fútbol. Se prevé que la planta podrá generar 10 GWh de electricidad al año, suficiente para cubrir al menos un tercio de sus necesidades energéticas.

El director general de PortAventura World, Fernando Aldecoa, señala que “la planta fotovoltaica es, sin duda, el gran proyecto de este año 2022, no solo en términos de inversión, sino también desde el punto de vista de la estrategia de responsabilidad corporativa global que guía la toma de decisiones de la compañía para continuar siendo un referente en turismo sostenible”.

Por otro lado, afirma la directora de sostenibilidad del resort, se trata de “un proyecto único en el aspecto en el que tiene un plan en paralelo de integración paisajística, para lo que hemos trasplantado más de 500 árboles dentro del resort y vamos a crear una zona de educación en renovables para grupos y escuelas”.

La planta solar marcará un antes y un después para la independencia energética de PortAventura World, permitiéndoles avanzar en sus objetivos de desarrollo sostenible. Además, y aunque todavía no haya siquiera finalizado la construcción del proyecto, ya se ha pensado en el futuro: “Como nuestro resort va creciendo, tenemos pensado una ampliación sobre la superficie construida”, afirma Fernández.

El primer hub de recarga en un resort de Europa

Otro de los compromisos que ha adquirido PortAventura World era reducir las emisiones de alcance 3, aquellas que provienen de la cadena de valor de una compañía pero que no se pueden controlar directamente, es decir, las generadas por terceros, ya sean clientes, empleados o proveedores. En el caso del resort, “el transporte es el gran generador de emisiones de nuestro negocio” apunta Fernández.

Esta vez, en colaboración con Endesa X Way, la línea de negocio de Endesa que se dedica en exclusiva a la movilidad eléctrica, se está desarrollando la mayor instalación privada de puntos de recarga para vehículos eléctricos de España y una de las mayores instalaciones de este tipo en Europa dentro de un resort. En total, cerca de 150 puntos todos ya operativos “distribuidos a lo largo de los parques, hoteles y espacios para empleados”, explica la directiva.

“A todos los proveedores y empleados se nos incentiva a que vayamos en formas de transporte más sostenibles, como el vehículo eléctrico, por eso los cargadores están a disposición de los empleados, de las empresas que hacen sus servicios dentro del resort y de los clientes de forma gratuita”, asegura Fernández.

PortAventura World se adelanta así a la legislación que entrará en vigor el próximo 1 de enero y que establece que todos los parking públicos tendrán que tener al menos una plaza de recarga eléctrica por cada 40 espacios de aparcamiento. Asimismo, explica la directora de sostenibilidad del resort, “también trabajamos políticas de transporte colectivo y transporte público, como packs de tren para jóvenes”. De cara a los próximos años, continuarán ampliando este hub, “incorporando todos los cargadores eléctricos que necesite el parque”.

La planta solar de autoconsumo y los puntos de recarga para vehículos eléctricos constituyen la cabeza de las acciones de gestión medioambiental que han posicionado al resort como operativamente neutro en emisiones. Entre otras medidas destacan un proyecto de protección de la biodiversidad en Guatemala o su reciente adhesión a la iniciativa Science Based Targets.

