Reducir las emisiones de la construcción, un reto para Sacyr iChallenges

Pese a los esfuerzos en materia de sostenibilidad, la industria de la construcción aún consume grandes cantidades de materias primas y energía de fuentes no renovables. Por ejemplo, la producción de cemento representa el 8% de las emisiones mundiales de CO2. Las actividades en obra generan impactos no deseados, desde contaminación acústica a grandes volúmenes de desechos plásticos y de materiales que no son reciclados.

En este contexto, Sacyr, dentro de su programa de innovación abierta Sacyr iChallenges [www.sacyrichallenges.com], busca nuevas soluciones para reducir sus residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante la fase de ejecución de sus obras. El plazo para presentar las propuestas acaba el 15 de julio.



Los Sacyr iChallenges retan al ecosistema innovador a responder a cuatro retos de negocio. En esta ocasión, las soluciones innovadoras deben cubrir alguno o algunos de los siguientes objetivos:

Mejora de la eficiencia energética y reducción de las emisiones de gases generados por los activos de construcción.

Reutilización y aprovechamiento de residuos para reducir el consumo de recursos naturales en las obras.

Materiales sostenibles que alarguen la vida útil de las construcciones.

Reducción del impacto ambiental negativo asociado directa e indirectamente a los procesos industriales de edificación y obra civil.

“Estamos abiertos a nuevas soluciones, tanto de materiales como de procesos. Queremos ser más eficientes en el uso de recursos y energía”, explica José Peláez Vílchez, director de Control de Proyectos y Aprovisionamiento de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras.

“Estamos innovando en la reutilización de materiales de manera permanente. Desarrollar un proyecto con Sacyr es garantizarte que vas a tener todo el esfuerzo de la compañía para llevarlo a cabo”, afirma.

Sigue los temas que te interesan