¿Menos de 30 y sin empleo? La formación es la clave

Son nativos digitales, y también los más castigados por el desempleo en España. Los jóvenes españoles representan la segunda tasa de paro más alta de la Unión Europea, con un 29,4%, muy lejos de la media europea, que se sitúa en el 14,9%, según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Sin embargo, las cifras son cada vez más alentadoras si las comparamos con la de ejercicios precedentes: en 2020, por ejemplo, la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 38%.

Ante la necesidad de seguir fomentando la inserción laboral entre los menores de 30 años y devolver la esperanza a las nuevas generaciones, destacan iniciativas como El Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), cuyo objetivo es ayudar a los jóvenes a conseguir un empleo o incluso apoyarlos para dar el salto a emprender un proyecto personal.

Este programa impulsado por la Cámara de Comercio de España y puesto en marcha a través de la red de Cámaras de Comercio territoriales está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) y forma parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, una iniciativa del Ministerio de Trabajo y Economía Social en línea con la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Todos los años más de 26.000 jóvenes de entre 16 y 29 años participan en este programa.

La formación, esencial para seguir renovándose

Un ejemplo de ello es María Teresa Fernández Figueroa, una joven cacereña de 28 años que participó en el programa. Como muchas personas de su edad, María cuenta con una excelente formación académica, dado que es graduada en Turismo y cuenta con un Máster en Administración de Organizaciones y Recursos Turísticos, ambos títulos cursados en la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo de Cáceres.

Al igual que la mayoría de los universitarios, María Teresa tenía una perspectiva de futuro muy clara al comenzar sus estudios: conseguir una estabilidad laboral e independencia económica, “algo que muchos jóvenes no pueden tener a edades tempranas, en la mayoría de los casos por la escasez de oportunidades o por falta de experiencia, a pesar de que cuenten con estudios muy completos”, afirma.

María Teresa Fernández

Para ella, toda formación es siempre una ventaja. Por eso decidió apuntarse al curso de Monitor de Ocio y Tiempo que ofrecía la Cámara de Comercio de Cáceres: “Siempre he considerado que la formación, cualquiera que sea, es bienvenida, y jamás podría perjudicar. Estamos en un mundo en constante cambio, por lo que no podemos quedarnos con lo que estudiamos al principio, sino que hay que seguir estudiando y renovándose a medida que pasa el tiempo”, explica María Teresa.

Además de haber resultado un curso muy útil a nivel formativo, al haber sido de forma online, María Teresa pudo hacerlo a su ritmo y sin horarios. Además, durante el proceso tuvo la oportunidad de disfrutar de un trato personalizado gracias a su tutora, “quien iba haciendo un seguimiento y, en todo momento, estuvo muy pendiente por si tenía cualquier problema”. Aparte del excelente trato y la atención de los profesionales de la Cámara de Comercio, la joven también considera que “todo el curso es útil, no solamente una parte”. Según ha compartido, este curso ha resultado “una formación muy amena y con un contenido muy completo, con muchos ejemplos para poder comprender mejor lo que vas aprendiendo”.

Un curso práctico incluso para el sector administrativo

Una vez terminado el programa, desde el ayuntamiento de Ruanes (Cáceres) se pusieron en contacto con la joven, quien ya estaba previamente registrada en la oficina de empleo, para ofrecerle una vacante en la administración durante un año. Aunque el sector administrativo no está tan unido al ámbito de ocio, la joven afirma que sí ha podido poner en práctica muchos de los temas tratados en el programa: “Me está sirviendo de mucho la formación, sobre todo a la hora de organizar ciertas actividades, planificar… También cuando me toca prestar atención de cara al público”.

Cuando hablamos del mundo del ocio, un ámbito que realmente apasiona a María Teresa, la joven quiso hacer hincapié en la imagen que puede tener la gente cuando hablamos de este sector: “No es un trabajo de vacaciones o de temporada estival, ya que hay también oportunidades en centros de juventud, en los ayuntamientos, ludotecas, asociaciones, etc. Estos lugares pueden disponer de oferta de actividades durante todo el año, las cuales requieren de personas para gestionarlas”.

Antes de encontrar su actual puesto de trabajo, María Teresa se dedicaba plenamente al sector del turismo. Después de finalizar su máster en 2018, tuvo la oportunidad de trabajar como agente de viajes hasta el estallido del Covid-19: “Me dedicaba en cuerpo y alma a ello, hacía todo lo que estaba en mi mano para que la experiencia del cliente fuera la mejor, y en el caso de presentarse algún problema, darle siempre la solución más rápida y adecuada. Me encantaba la sensación de hacer bien mi trabajo, pero, sobre todo, me gustaba ver cómo la gente me felicitaba y me contaba lo bien que lo habían pasado”. A pesar de ver el sector del turismo especialmente afectado por la pandemia, la joven sigue manteniendo la esperanza de recuperar la normalidad que había antes del estallido del Covid-19.

Qué podemos encontrar en PICE

Al igual que María Teresa, muchos jóvenes buscan definir su vocación y encontrar un puesto de trabajo a través del Plan de Capacitación de PICE, un recorrido formativo que cumple con una serie de objetivos para mejorar sus aptitudes profesionales, independientemente del sector y la especialidad. En el plan de estudios, los alumnos mejorarán sus competencias básicas, contarán con una formación en idiomas y TICs, y desarrollarán su espíritu emprendedor, entre otras.

Teniendo en cuenta la variedad de jóvenes que participan, este programa ofrece formaciones específicas para orientar a los estudiantes según su formación. Además, brinda la oportunidad de trabajar en el extranjero con su programa de movilidad, una alternativa para aquellos que quieren acceder a un mercado de trabajo más globalizado, salir de la zona de confort y descubrir nuevas culturas.

