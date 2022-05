La subida del euríbor en abril hará que las hipotecas se encarezcan en 577 euros de media al año

Los hipotecados no ganan para sustos en los últimos meses. El Euríbor sube como la espuma al calor de la inminente subida de tipos que podría acometer el Banco Central Europeo (BCE) el próximo verano o unos meses después. Tanto es así que el indicador cerró abril en el 0,013% de media (primer cierre de mes en positivo desde enero de 2016) y el promedio de mayo ya se encuentra en el 0,234%. En consecuencia, la hipoteca media se encarecerá en unos 577 euros anuales.

Así lo estiman los cálculos efectuados desde Help My Cash para el supuesto de una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años y con un diferencial del 1%. Aquellos con préstamos a los que les toque la próxima revisión anual con la referencia de mayo verán sus cuotas aumentar unos 48,09 euros al mes, es decir, unos 577,08 euros al año.

Por su parte, los que tengan que revisar su hipoteca con la referencia de mayo pero semestralmente verán como se encarece en 48,49 euros al mes o 290,94 euros en los próximos seis meses, tomando como referencia el citado supuesto de hipoteca.

Futuro más caro

Ahora bien, quienes tengan que hacerlo en los próximos meses no deben estar tranquilos. Las estimaciones de los analistas dicen que los tiempos en los que el Euríbor cerraba en negativo se han acabado.

De momento, en poco más de tres meses, el principal indicador hipotecario en su referencia a un año ha pasado de rondar mínimos del -0,5% a saldo positivo. Y con creces, como demuestra el hecho de que la media de mayo ya está en el 0,234%.

Desde Bankinter, de hecho, calculan que el indicador podría cerrar el año en el 0,4%, subiendo hasta el 0,8% en el ejercicio 2023. Una mala noticia para los hipotecados, pero fantástica para los bancos, pues llevan años esperando estos incrementos para obtener mayores rentabilidades.

Y es que estos seis años de Euríbor en negativo han supuesto un soplo de aire fresco para los hipotecados por varios motivos. Para aquellos que firmaron hipotecas variables antes de que el camino del índice comenzara a ser descendente, la caída libre del Euríbor se ha traducido en cuotas más bajas cada mes y, para aquellos que lo han hecho ya con el Euríbor en mínimos, la situación que se han encontrado es la de las hipotecas más baratas de la historia.

Cambio de prioridades

Durante estos años de yugo para la banca, las entidades han pasado de potenciar la hipoteca variable a hacerlo con la fija. La explicación es muy sencilla: con un Euríbor negativo que caía cada día más ya no resultaba rentable firmar un préstamo que iba a ir abaratándose para el cliente hasta una fecha indeterminada, pues el final de la caída libre del índice era muy incierto.

Así lo confirman los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2009 (con un Euríbor que se movía entorno al 3%), el 95,4% de las hipotecas que se firmaban en este país se hacía a tipo variable frente al 4,6% de las fijas. A día de hoy, las variables son apenas el 26,2%, mientras que las fijas son el 73,8%.

Hipoteca. Pixabay Pixabay

Ahora el camino que van a seguir los bancos será totalmente el contrario, como ya contó EL ESPAÑOL-Invertia antes del acelerón del índice. Con un Euríbor en ascenso la hipoteca variable recupera el esplendor que siempre tuvo para la banca y va a ser este tipo el que empiece a abaratarse, mientras que el fijo se encarecerá.

De hecho, algunos bancos han empezado ya a hacerlo. Y todo parece indicar que el contrapeso de las hipotecas fijas y las variables se equilibrará.

Pasarse a la fija

Desde Help My Cash consideran que la evolución actual del Euríbor representa "un buen momento para pasar una hipoteca variable al tipo fijo", especialmente si se contrató el préstamo entre los años 2011 y 2015.

De acuerdo con el comparador de productos financieros, la mayoría de las hipotecas variables contratadas entre 2011 y 2015 tienen un diferencial que oscila entre el 1,5% y el 2%, mientras que en los préstamos firmados fuera de este período los tipos son mucho más bajos: antes de 2011 tenían un diferencial del 0,5% y desde 2016 es del 1%.

Con un Euríbor ya positivo, muchas de las hipotecas variables contratadas entre 2011 y 2015 pasarán a tener un interés de más del 1,5%, que es el tipo fijo medio que los bancos ofrecen actualmente. Es decir, que si los poseedores de estos préstamos se pasan ya a un interés fijo, no solo disfrutarán de unas cuotas estables para siempre, sino que también podrán ahorrarse algo de dinero al mes, según Help My Cash.

Tomando el mismo ejemplo de hipoteca tipo mencionado anteriormente, si se le actualiza anualmente el interés con el Euríbor de abril su cuota mensual subirá de los 566,4 euros a los 600,68 euros. Y, si el índice sigue subiendo, por ejemplo, hasta el 1%, el siguiente año la cuota ascenderá hasta los 672,93 euros al mes. En cambio, si pasa ese préstamo a un tipo fijo del 1,5% ahora, la mensualidad se mantendrá en 600 euros para siempre. Eso si el Euríbor sigue en ascenso, claro.

