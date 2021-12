Galán aporta pruebas sobre un supuesto espionaje de Villarejo y recurre la negativa del juez a investigarlo

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha recurrido la negativa del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a investigar un supuesto espionaje del excomisario José Manuel Villarejo contra él.

En un recurso presentado por su defensa, se incluyen unas anotaciones manuscritas por el expolicía en sus agendas y que fueron incautadas en un registro del domicilio de este último.

En ellas, puede leerse lo siguiente: "9/4/07. IGNACIO GALÁN. Estaba comiendo con 2 sujetos. Uno con bigote y pelo canoso. Hablaron de problemas en Puerto Marítimo en Islas (puede ser Fuerteventura, Lanzarote …)".

Dichas anotaciones también están incluidas en un oficio de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía.

En ellas se identifica a Galán —recuerda ahora su defensa— "en el curso de un almuerzo con otras dos personas y se hace constar, de manera expresa, la descripción de una de ellas a través de rasgos físicos que faciliten su ulterior identificación".

Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola

Además, estos apuntes en las agendas de Villarejo aluden a "la temática tratada durante el encuentro y se incluyen hipótesis a las que aquélla podría estar referida".

Por tanto, estas palabras manuscritas demostrarían un "conocimiento ilícito del contenido de conversaciones mantenidas [por Sánchez Galán] en el transcurso de un almuerzo privado", aduce la defensa del empresario.

En ningún caso, añade, el conocimiento de Villarejo acerca de esta charla, celebrada en la localidad zamorana de Barcial del Barco, pudo ser casual.

La agenda de Galán

Para apuntalar su petición, el presidente de Iberdrola ha aportado a la causa una página de sus propias agendas que da fe tanto de la ubicación como de la propia celebración de dicho almuerzo. Y a él asistieron unos acompañantes que, precisamente, encajan en la "certera" descripción consignada en las agendas de José Manuel Villarejo.

Agenda de Galán. EL ESPAÑOL

La comida aparece fechada el 9 de abril de 2007. "Y no en Madrid ni en ninguna otra ciudad que, por su tamaño y densidad poblacional, permita una casual coincidencia", indica el recurso.

Y se celebró en Barcial del Barzo (Zamora), tras acudir Galán a la inauguración de una fábrica de bioetanol de la empresa Ecobarcial S. A., cuyo principal accionista es Iberdrola.

Folgado, en una imagen de 2015. Wikimedia Commons

En el almuerzo también participó el expolítico del PP José Folgado (exsecretario de Estado de la Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, fallecido en 2020), quien "respondería a la descripción plasmada por Villarejo". Era canoso y tenía bigote, como consta en las agendas del excomisario.

Por ello, la defensa de Galán pide investigar este supuesto espionaje y otorgar al empresario la condición de perjudicado: "Que el señor Villarejo anotase, con exacta fidelidad datos correspondientes a un almuerzo celebrado por el señor Sánchez Galán en un municipio de Zamora —incluso con conocimiento de lo tratado en él— no puede, razonablemente, considerarse como algo casual o sin importancia".

Ninguna diligencia

En el auto fechado el pasado julio y recurrido ahora por Sánchez Galán, el Juzgado Central de Instrucción decidió no ordenar ninguna diligencia considerando que la "mera referencia" de una anotación en la agenda de un investigado [Villarejo], "si no se corrobora por ningún otro dato, no puede servir, por sí sola, como fundamento para una nueva declaración".

Sin embargo, la defensa de Sánchez Galán alega que dichas palabras manuscritas, "claramente referidas" a su cliente, no constituyen un "intento" de acceder a una conversación privada, sino "la consumación misma" de una conducta ilícita. La negativa a investigarla, continúa, vulneraría el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del presidente de Iberdrola.

Asimismo, incide en que dicha anotación "incluye la temática de una conversación privada", de la que no participó Villarejo, y recuerda que "el mero acceso o apoderamiento de los secretos de otro es un delito".

Sobreseimiento

Asimismo, Ignacio Sánchez Galán vuelve a solicitar al Juzgado que el sobreseimiento libre de la causa Tándem para él, en la que actualmente figura como imputado y por la que deberá declarar en la Audiencia Nacional el próximo 18 de enero.

Su defensa argumenta que los hechos por los que se investiga a Galán —los supuestos encargos realizados por la eléctrica a Villarejo hasta el año 2012— están claramente prescritos. "Nadie puede ser investigado por unos hechos prescritos", añade su defensa.

En otro auto, el juez decidió denegar la solicitud de sobreseimiento provisional —y no libre; el realmente pedido—. "La petición se ha desestimado con una fundamentación que nada tiene que ver ni con la pretensión en verdad deducida ni con los términos en los que ésta fue planteada", añade el recurso.

Sigue los temas que te interesan