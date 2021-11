400 empresarios de Madrid, Barcelona y Londres, rendidos a la élite deportiva: Costa Cálida Sport Business

Noticias relacionadas Monchi y Ana Carrasco entre los primeros confirmados al Congreso Costa Cálida Región de Murcia Sport Business

Dos historias de éxito en el deporte extrapolables al mundo empresarial. De un lado, la medallista olímpica de la Selección Española de Balonmano, Eli Pinedo, y de otro, el mítico portero del Sevilla FC, Ramón Rodríguez 'Monchi'. La primera, en la actualidad trabaja en el área de comunicación de Sanitas, y el segundo, es el director deportivo del club hispalense. Este jueves los dos han coincidido en el congreso internacional de negocios: Costa Cálida Sport Business Región de Murcia.

Este evento que tiene como partner a INVERTIA-EL ESPAÑOL ha reunido en el emblemático Teatro Circo de Murcia a 400 empresarios y profesionales de distintos sectores, llegados de Barcelona, Madrid o Londres. Todos ellos interesados en escuchar a personalidades del mundo del deporte, como el exdefensa internacional que marcó una época en el Real Madrid, Fernando Hierro, o Ana Carrasco, la primera piloto que conquistó la categoría Supersport 300 del Campeonato del Mundo de Superbikes.

"Contratar a un deportista en una empresa supone llevar valores deportivos a la dinámica de cualquier compañía: trabajo en equipo, solidaridad y búsqueda de resultados", tal y como ha resaltado Eli Pinedo, durante la entrevista que le ha realizado Teresa Cetulio, directora de Relaciones Externas en Madison. En una de las preguntas, la 'Guerrera' 17 se ha sincerado sobre "la transición emocional" y "el luto" que vivió cuando decidió dejar el balonmano.

"Me retiré tras los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, compitiendo al máximo nivel, porque no quería que el deporte me abandonase a mí, sino dejarlo yo a él, y tenía claro que para terminar un ciclo debía estar emocionalmente fuerte", según ha confesado Pinedo, dando a entender la importancia que tiene la inteligencia emocional, tanto en el deporte como en el mundo empresarial.

"Es importante entrenar la mente de un deportista y de cualquier trabajador para afrontar baches personales y situaciones complicadas". Entre los asistentes a este evento de 'networking', cuyo objetivo es ampliar la red de contactos profesionales y forjar sinergias empresariales, también ha calado otro consejo de la exjugadora internacional de balonmano: "El talento te hace destacar, pero el corazón te hace trascender".

Teresa Cetulio, directora de Relaciones Externas en Madison, entrevistando a Eli Pinedo, medallista olímpica de balonmano que ahora trabaja en Sanitas.

'Teoría del error' de 'Monchi'

El programa del congreso presentado por el periodista de 7RM, Fran Sáez, ha pasado del relato pasional de Pinedo, al discurso frío de 'killer' del mercado futbolístico que ha ofrecido Monchi: el director deportivo del Sevilla FC. "Soy 'Bilardista': creo que en los pequeños detalles están los grandes aciertos", ha subrayado Ramón Rodríguez 'Monchi', al público que este jueves llena el Teatro Circo de Murcia -hasta donde permiten las restricciones del coronavirus-.

"Hay que trabajar mucho y tener trazada una hoja de ruta clara para reducir al mínimo el factor suerte", ha resaltado como uno de los pilares que guían su proyecto deportivo. Algo extrapolable a cualquier iniciativa emprendedora: no montar un negocio por montarlo por si suena la flauta. "Trabajar en equipo, permite la división de tareas para evitar la improvisación y multiplicar los resultados".

Tales máximas le han llevado al club de sus amores a ganar diez títulos, bajo su batuta deportiva, y a ser capaz de fichar jugadores a precio de saldo, cuyo valor se multiplica por cuatro cuando los pone en el mercado. "Cada mes los miembros de mi equipo, por persona, visualizan de 600 a 700 partidos de todas las ligas, que dividimos por grupos, haciendo onces ideales, para luego hacer un cribado sobre una selección de 1.500 jugadores".

Monchi también ha apuntado que en la estrategia que sigue con el club hispalense se incluye la aplicación de la 'teoría del error', cuando los resultados deportivos no acompañan. "Si te equivocas, y lo reconoces, vas a seguir creciendo". Otro de los puntos clave de la conferencia del exfutbolista ha sido la importancia de rodearse de un buen equipo de profesionales, a los que hay que tratar de conocer en lo personal para a partir de ahí extraer el mejor rendimiento laboral.

"El líder es importante, pero sin el grupo no es nada", ha sentenciado Monchi, para acto seguido remarcar: "No hay que tener miedo a la competencia, sino a la incompetencia. Las características de un equipo de trabajo deben ser las de profesionales especialistas, que asumen responsabilidades y trabajan con pasión: la única fuerza que no tiene freno".

El presidente de Murcia, Fernando López Miras (c), junto a Antonio Ruiz y José García, directores de Costa Cálida Región de Murcia Sport Business. CARM

Impacto económico

El programa de conferencias, entrevistas y mesas redondas prosigue esta tarde. En el receso, Antonio Ruiz y José García, directores de Costa Cálida Región de Murcia Sport Business, han resaltado que "este congreso está generando un impacto económico para los hoteles y los locales hosteleros de la capital". Tanto Ruiz como García han apostillado que "el objetivo es generar negocio alrededor del deporte, convirtiendo esta cita en un lugar de encuentro para el mundo empresarial".

Este evento no para de crecer desde su creación hace cuatro años y le mejor prueba de ello es la creación de una cátedra con la Universidad de Murcia. El presidente regional, Fernando López Miras, ha asistido a la apertura del congreso y ha anunciado que la Región albergará los I Juegos del Agua del Deporte Español, que se celebrarán del 22 de septiembre al 2 de octubre de 2022.

"El deporte es una palanca para crecer, generar oportunidades y empleo a través del turismo deportivo", tal y como ha subrayado López Miras. "Hemos recibido a 200.000 visitantes interesados en practicar en nuestra comunidad deportes náuticos y el turismo de golf ha generado 3 millones de euros en ingresos", ha resaltado en su dicurso inaugural en el Teatro Circo.

"Desestacionalizar el turismo es uno de nuestros objetivos y por eso estamos organizado cuarenta eventos deportivos". López Miras también ha incidido en la importancia del buceo en las playas murcianas, como otro de los ganchos en el binomio deporte-turismo. El buceo deportivo también ha sido incluido en la programación de este congreso con tintes solidarios, ya que la recaudación de la taquilla se destinará a la Fundación Ambulancia del Deseo.

