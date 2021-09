Formación y conocimiento, la clave para tener más oportunidades laborales

La complejidad del mundo laboral, la especialización e incluso los ciclos económicos influyen decisivamente a la hora de encontrar un puesto de trabajo. En los últimos tiempos, además, la pandemia también se ha dejado sentir en las cifras de empleo. Pero la buena noticia ante estas circunstancias es que hay una forma sencilla para adquirir las competencias que demandan las empresas: la formación que ofrece Cámara de Comercio a través del PICE.

Melanie Suárez es una granadina de Albuñol, de 25 años. Como tantos otros jóvenes, cuenta en su currículum con una educación especializada. En su caso, cursó Formación Profesional Superior en Administración y Finanzas, una titulación con la que adquirió conocimientos sobre "administración de recursos humanos, gestión financiera y contable, logística, asistencia documental y gestión en despachos y oficinas", como explica ella misma.

Además de la parte teórica, también tuvo la oportunidad de trabajar en prácticas durante unos meses en una gestoría e incluso encontró trabajo como auxiliar administrativo cubriendo una baja. En ambos casos pudo enfrentarse a una experiencia profesional en la que aplicar sus conocimientos y mejorar sus aptitudes. Sin embargo, cuando venció su contrato de sustitución, Melanie se quedó en paro, y fue entonces cuando se enfrentó al gran dilema que asalta a las personas que viven una situación similar: ¿qué pasos dar a continuación?

Cómo progresar profesionalmente

Ella lo tuvo claro: "Decidí formarme, pues quiero saber más cada vez más sobre mi trabajo y no quedarme rezagada. Para ello busqué opciones en internet y encontré los cursos que imparte la Cámara de Comercio de Almería". En su caso, "el sector que más me interesa es el laboral, aunque me gustaría especializarme en otros, como el contable o el fiscal. Me gustaría montar mi propia asesoría", cuenta. Por eso optó por inscribirse, a través de la institución, en uno de sus cursos sobre Gestión Laboral.

"La formación fue de 215 horas, con tres profesores y en formato presencial, durante los meses de junio y julio del año pasado, en Lakkun Formación, en Almería". Allí pudo actualizar sus conocimientos e incluso ampliarlos y ponerlos en práctica, ya que "tuve la oportunidad de administrar sistemas de información y archivos, manejar aplicaciones informáticas en la gestión de la información y documentación". "Se me hizo corto", reconoce Melanie, "pero fue un curso denso y una buena experiencia dadas las circunstancias de movilidad que tuvimos el pasado verano".

Entre las características de este curso de Gestión Laboral que hizo, esta joven granadina destaca el carácter práctico que aproximaba estos estudios con una experiencia real: "Aprendimos cómo se utilizaban programas habituales en este campo e hicimos toda clase de nóminas, vimos los convenios, deberes y derechos del trabajador, cartas de despido y más documentos legislativos muy prácticos para nuestra labor", describe. También "nos dieron herramientas para poder encontrar trabajo e incluso formar nuestra propia empresa", añade.

Son aspectos que motivan aún más a Melanie para hallar un empleo que se ajuste a sus preferencias. Y mientras llega, seguir ampliando su currículum y ampliando y actualizando sus conocimientos. De momento ya piensa en temáticas para sus futuros cursos: "Las leyes van cambiando continuamente, así que me gustaría dar cursos de legislación laboral, contable fiscal, Excel, informática y sacarme el B2 de inglés, porque tener idiomas siempre te da ventaja a la hora de encontrar trabajo".

"Aire fresco para seguir formándonos"

Y es que cursos como este organizado por Cámara de Comercio que ha hecho Melanie no solo aportan un temario sino una certificación, un diploma acreditativo de las horas invertidas en las clases y que, sin duda, suma a la hora de tener más oportunidades laborales. Por eso, desde su experiencia, esta granadina anima a quien esté en una situación parecida a que no se lo piense: "No dejéis de dar cursos gratuitos, pues es aire fresco para seguir formándonos y encontrar trabajo; con el curso que hice por la Cámara, hay compañeras que han encontrado trabajo. Es un gran alivio saber que se puede".

Además, ella contó con una de las becas que concede Cámara de Comercio para facilitar más el acceso a estos cursos. Aunque se trata de formaciones principalmente gratuitas, Melanie contó con una ayuda para el transporte, dado que tenía que moverse por carretera diariamente para asistir a las clases entre su lugar de residencia y Almería. Son características que le dan un valor añadido a este catálogo de cursos para los que apuntarse es tan sencillo como "dar nombre, apellidos y correo electrónico para recibir la solicitud de inscripción".

El Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) impulsado por la Cámara de Comercio de España y puesto en marcha a través de la red de Cámaras de Comercio territoriales está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) y forma parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, una iniciativa del Ministerio de Trabajo y Economía Social en línea con la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.

Melanie está decantando su carrera profesional hacia la gestión laboral. Pero entre las formaciones que ofrece Cámara de Comercio se pueden encontrar todo tipo de cursos adaptados a, prácticamente, cualquier sector y a cualquier franja de edad e incluso con programas específicos para los más jóvenes, que buscan incorporarse al mercado laboral. Aunque independientemente de la edad o el perfil laboral, el ejemplo de esta joven granadina es válido para todos: formación y conocimiento para tener más oportunidades de futuro.

