Tony Jin Yong (Huawei): "Garantizamos la seguridad de nuestras redes y sistemas en todos los niveles"

Directo, claro y sin eludir ninguna pregunta. Tony Jin Yong, CEO de Huawei España, ha charlado con Invertia respecto del presente y futuro del fabricante chino en nuestro país. Jin ha reconocido que el año 2020 ha sido convulso, pero que las expectativas que se abren en 2021 son muy esperanzadoras.

De hecho, pese a tener caídas en su negocio durante la pandemia, reforzaron su presencia en España, casi triplicando la inversión de 2019 hasta los 20 millones de euros, principalmente en "innovación y desarrollo de redes".

El grupo se presenta ante el reto del despliegue de 5G como un actor principal confiado en que estará en las infraestructuras de todos los grandes operadores. "Garantizamos la seguridad de nuestras redes y sistemas en todos los niveles", dice Tony Jin ante la decisión que debe tomar el Gobierno respecto de los proveedores de infraestructuras críticas. "Siempre que la decisión sea técnica, no tendremos ningún problema en superar las certificaciones. Somos la compañía digital más auditada del mundo y siempre hemos superado todos los estándares", ha indicado. Estas son sus reflexiones.

¿Qué balance hace Huawei de la pandemia ahora que se acelera la recuperación económica?

La Covid ha impactado mucho en nuestro negocio, en nuestros clientes y, por supuesto, ha impactado en nuestros ingresos. Pero, por otro lado, la etapa pospandemia nos trae grandes oportunidades de crecimiento, ya que la crisis ha demostrado la gran importancia de las infraestructuras digitales y de la transformación digital. En el caso de Huawei el balance que hacemos es que seguimos alineados con los objetivos de nuestros clientes, de la industria de telecomunicaciones, en el sector de consumo y focalizados en el desarrollo de nuestros negocios.

Entrevista con Toni Jin, CEO de Huawei España Invertia

¿Cuál ha sido el impacto en Huawei España desde el punto de vista financiero y comercial?

Hemos tenido una fuerte recuperación de la demanda después de la pandemia en cuanto a fibra, banda ancha y 5G. En cuanto al negocio de empresas, está creciendo rápidamente más de un 10%. Es verdad que nuestro negocio de consumo ha tenido mucho impacto por los cierres de la Covid y la crisis de los semiconductores, por lo que ha caído más de un 15%, pero en general el negocio está cumpliendo nuestras expectativas.

¿España sigue siendo un mercado clave para Huawei?

Por supuesto. En el peor de los escenarios, Huawei ha seguido invirtiendo en España, especialmente en innovación y en cooperación tecnológica. Hemos más que duplicado nuestra inversión en 2020 hasta los 20 millones de euros. España es un mercado con un enorme potencial de crecimiento con un potente plan focalizado en el desarrollo digital que está en la buena dirección para que todos nos centremos en la recuperación económica. Nuestra energía se focalizará en mejorar las infraestructuras, la fibra, el 5G y en la recuperación de la industria.

El sector de telecomunicaciones no pasa por su mejor momento. ¿Qué balance hace?

Esta es una situación que veníamos discutiendo incluso antes de la Covid. La realidad es que en Europa tenemos demasiados operadores, lo que hace que la competencia sea muy dura. Algo que no ayuda en el nuevo contexto con el desarrollo de tecnologías de nueva generación como 5G, inteligencia artificial o cloud. Para poder aprovechar todas estas oportunidades nuestra industria necesita más inversión y este dinero no puede venir del aire, debe proceder de nuestros ingresos. Y los ingresos de las operadoras de telecomunicaciones llevan varios años cayendo, lo cual impacta a toda la industria y repercute directamente en el estado de las infraestructuras.

No debemos pensar solo en banda ancha, infraestructuras y coberturas, debemos pensar en casos de uso, experiencias y soluciones con proveedores de servicios

Ahora se necesita más inversión que nunca...

Sin inversiones se resienten las infraestructuras y la innovación se ralentiza. Necesitamos un modelo de negocio sostenible y sano, lo que significa que las inversiones puedan hacerse de manera sostenida. En este sentido, creo que el Plan presentado por el Gobierno para impulsar al sector es una buena ayuda, pero además necesitamos esfuerzos de todo el ecosistema para tener un equilibrio entre ingresos e inversión.

¿Qué papel puede jugar Huawei para ayudar al sector?

No debemos pensar solo en banda ancha, infraestructuras y coberturas, debemos pensar en casos de uso, experiencias y soluciones con proveedores de servicios. Trabajamos junto a nuestros clientes, partners y el ecosistema para transformar inversión en casos de uso (business cases), que al final generarán ingresos para el negocio. En la nueva era de 5G, a diferencia del 4G, más centrado en el B2C, aquí el concepto de B2B será fundamental. Se deben reforzar diferentes conceptos de compañías, proveedores de aplicaciones, start-ups. En este punto Huawei puede mejorar las eficiencias, los costes y hacer las innovaciones para que las operadoras puedan mejorar sus ingresos.

Tony Jin Yong , CEO de Huawei, durante un momento de su entrevista con Invertia. Esteban Palazuelos

¿Cree que el desarrollo del 5G está en riesgo a causa de estos problemas del sector para invertir?

Los operadores de telecomunicaciones siguen sufriendo la etapa del 4G. En primer lugar, pagaron un espectro de 3G a un precio extremadamente alto, pero la situación de negocio compensó porque tuvieron una gran penetración de la tecnología. Pero en el caso del 4G la inversión fue grande, tuvieron que pagar por espectro, por despliegues, pero el ingreso no creció. Ahora nos enfrentamos a un desafío similar en el 5G, aunque en esta oportunidad vemos muy buenas opciones. La clave es tener un equilibrio entre el coste del espectro y la velocidad de despliegue de infraestructura y, por otro lado, debemos crear mayores espacios de negocio, más casos de uso, crear más compañías verticales involucradas en el desarrollo del 5G. Debemos crear verdaderas motivaciones para la inversión.

El Gobierno ha anunciado un Plan de Choque de ayudas al sector precisamente para asegurar estas infraestructuras. ¿Cómo lo valora?

Creo que es una buena noticia para todo el ecosistema. No conozco el detalle del plan, pero creo que es muy necesario y que llega en un buen momento. Toda la industria digital en España necesita un plan de estas características. Necesitamos inversión, pero también se requiere acción, estrategias y, por supuesto, confianza. Todos somos conscientes de que la transformación digital debe acelerarse después de la Covid y ésta es una manera de responder a la necesidad de competitividad del sector y de nuestra sociedad.

Parece ser un plan más centrado en la industria de telecomunicaciones que en los proveedores o fabricantes...

Creo que somos parte de este plan. Algunas partes están pensadas para los operadores de telecomunicaciones, lo cual está muy bien porque estamos alineados con la industria y porque las redes y la tecnología que les proveemos también se ven directamente afectadas por muchas de estas medidas. Contribuimos con nuestra tecnología, con nuestras innovaciones, nuestro servicio y nuestras ideas. No hay problema para nosotros, es un gran plan.

Estamos en la mitad del camino a la espera de la subasta de espectro de 700MHz. Después de esta adjudicación, la velocidad en el despliegue de nuestro 5G se va a acelerar

¿Cuál es el futuro de Huawei en España en el despliegue de las nuevas redes en el marco de las limitaciones de algunos países de Europa para el uso de Huawei en sus infraestructuras?

Estamos reforzando nuestras relaciones con los operadores de telecomunicaciones, especialmente en el despliegue del 5G. Huawei ha tenido problemas, pero no solo los relacionados con la Covid, hemos sufrido antes de la pandemia ataques de Estados Unidos que todo el mundo conoce, asuntos políticos con demasiadas especulaciones y alegaciones sin ninguna evidencia. Pese a ello estamos muy activos, hemos desarrollado pilotos de 5G en Galicia, Andalucía y Valencia con los grandes operadores de telecomunicaciones en España y ahora retomaremos muchas ideas con las que queremos generar verdaderos casos de uso y de negocios. Esto es importante porque, además de las operadoras, están involucrados universidades.

¿Cuándo se va a acelerar el despliegue de 5G en España?

Estamos en la mitad del camino a la espera de la subasta de espectro de 700 MHz, clave para la industria. Creo que después de esta adjudicación la velocidad en el despliegue de nuestro 5G se va a acelerar. En ella vamos a cooperar y dar soporte a todos los operadores de telecomunicaciones de España, desde dispositivos y redes hasta casos de uso. Las redes de 5G son muy complejas, necesitan que alrededor de veinte compañías trabajen juntas y nosotros estaremos allí.

Tony Jin Yong, CEO de Huawei. Esteban Palazuelos

¿Deberemos esperar al menos un par de años para tener el verdadero 5G?

El 5G ya está encendido. Ya está aquí. Podemos discutir sobre NSA (Non Stand Alone) o de SA (Stand Alone), pero el 5G es una realidad. Hay diferentes especificaciones técnicas, pero lo cierto es que el Stand Alone es un estándar que en estos momentos no tenemos en ninguna parte de Europa. NSA está habilitado para hacer una transición suave para el Stand Alone y es extremadamente importante como primer paso para el 5G, además no hay gran diferencia para los consumidores. Para la industria, para el B2B, sí que hay algunas diferencias, porque el SA te puede dar más funcionalidades y mejor rendimiento. Pero no hay gran diferencia desde el punto de vista de las infraestructuras.

¿Huawei se siente cómoda en un ecosistema multivendor, que es lo que quieren las operadoras de telecomunicaciones con los proveedores para sus redes?

Es una estrategia con la que no solo estamos de acuerdo, sino que también impulsamos y apoyamos. Las infraestructuras digitales y en especial las infraestructuras construidas por las operadoras son extremadamente complicadas. No es solo construir infraestructura física, sino que además se deben poner en marcha aplicaciones, cloud, un ecosistema complejo en el que primero debemos asegurarnos de que sea sostenible, seguro, integrado e innovador.

Pero no en el caso de las infraestructuras core, las de núcleo y las que presentan más riesgos de seguridad...

También. La industria del core puede y debe ser multivendor. Estamos completamente de acuerdo y apoyamos esta estrategia. No solo en España, sino en todo el mundo.

Estamos muy agradecidos de que todos estos procesos se hagan sobre la base de evaluaciones técnicas y que las presiones políticas no se hayan impuesto a estos criterios

¿Os sentís cómodos compartiendo vuestra tecnología con otros proveedores en una misma red?

Sí, nos sentimos muy cómodos porque cada decisión está basada en el valor y este valor incluye esta interacción. Entonces este valor técnico, de servicio, económico, todo este valor que podemos aportar a los operadores de telecomunicaciones está focalizado en mejorar sus ingresos y en generar valor para sus clientes, puede desarrollarse en este ecosistema multivendor.

¿Cómo valora la nueva Ley de Ciberseguridad que probablemente en octubre publique la primera lista de proveedores de alto riesgo para las redes españolas?

En primer lugar, debo decir que hemos estado involucrados desde el comienzo en esta normativa colaborando, discutiendo y aportando nuestro punto de vista junto con el resto de los actores de la industria. Creemos que es positiva. En un mundo digital la sociedad necesita prestar mucha atención a la ciberseguridad y estamos muy contentos de ver que el desarrollo de la toolbox en España se está haciendo con criterios técnicos y estándares y certificaciones comunes. Estamos muy agradecidos de que todos estos procesos se hagan sobre la base de evaluaciones técnicas y que las presiones políticas no se hayan impuesto a estos criterios.

Tony Jin, durante la entrevista. Esteban Palazuelos

¿Tenéis experiencia en certificaciones?

Estamos cómodos con esta ley porque somos la compañía del sector digital en todo el mundo más auditada y verificada por estándares técnicos. En todo ámbito: hardware, software, redes 5G. Unas certificaciones que hemos superado con éxito en todos los países, donde se ha demostrado que somos totalmente seguros.

¿Estáis totalmente seguros de que no estaréis en la lista provisional de proveedores de riesgo del Gobierno español?

Tenemos plena confianza de nuestras capacidades para garantizar la ciberseguridad. Como ya he comentado no solo somos la compañía más auditada en el mundo, sino que también somos una compañía que ponemos la ciberseguridad como nuestra primera prioridad. Invertimos miles de millones de dólares, tenemos muchos ingenieros trabajando en ciberseguridad. En España cumplimos todas las regulaciones y garantizamos la seguridad de las redes y de los sistemas en todos los niveles. Estamos contentos porque hemos reforzado nuestros procesos.

Siguiendo con el tema de la ciberseguridad, ¿qué piensa de la nueva Administración Biden? ¿Habéis notado algún cambio respecto de la posición de Donald Trump?

No soy un experto en política, pero sí puedo decir que somos una empresa privada que está en medio de un conflicto político durante los últimos tres años. Lo importante es que seguimos centrados en nuestros clientes y nuestros servicios, porque no podemos predecir qué clase de Administración puede venir o qué estrategia puede tener un país. Por eso nos focalizamos en nosotros mismos, en nuestro trabajo, y si tenemos dificultades a causa de sanciones y restricciones invertimos en mejorar nuestras capacidades.

Estamos participando en muchos programas, pero no de manera directa. Somos un proveedor de soluciones digitales y creemos que la mejor manera de participar es ayudando a nuestros clientes

Es lo que pasó con Google...

Por ejemplo, fuimos bloqueados por el sistema operativo de Google por razones políticas, pero invertimos e inventamos. Pensamos que la sociedad necesita alternativas, en especial en el mundo de las aplicaciones. Creamos nuevos sistemas de mapas, de búsqueda. Lo hicimos por nosotros mismos. Del mismo modo, trabajamos con compañías españolas en desarrollar este tipo de alternativas para el cliente final.

¿Cómo está involucrada Huawei España en los proyectos que quieren participar en los fondos europeos de reconstrucción?

Estamos participando en muchos programas, pero no de manera directa. Somos un proveedor de soluciones digitales y creemos que la mejor manera de participar es ayudando a nuestros clientes. Creemos que los fondos en general son una gran iniciativa. Es un plan necesario y muy importante y estamos trabajando indirectamente con las operadoras, con muchas empresas y con instituciones para buscar beneficios que puedan repercutir y construir plataformas para pymes. No puedo dar muchos detalles, pero puedo decir que estamos involucrados en más de diez proyectos en diferentes líneas de acción.

Tony Jin Yong , CEO de Huawei, durante un momento de su encuentro con Invertia. Esteban Palazuelos

¿Podría darnos algún detalle más?

Gracias al impacto de la pandemia hemos tenido que trabajar a través de una pantalla, para lo que necesitamos un potente sistema digital. En este sentido, tenemos dos grandes proyectos que podrían encajar en este Plan de Recuperación y optar a fondos europeos. El primero es una solución para simplificar la llegada del 5G a las zonas rurales donde es difícil la llegada de cobertura de banda ancha y el segundo tiene que ver con soluciones para que la gente se comunique remotamente para trabajar y estudiar en Internet.

¿Cómo percibe Huawei los esfuerzos que está haciendo el Gobierno para atraer la inversión extranjera, en especial en empresas tecnológicas?

Huawei España es una empresa española, aunque entiendo que nos referimos a nuestra matriz, que es una multinacional. Creo que están en la dirección correcta. Antes de la Covid, las inversiones crecían en todo el mundo, pero después de la pandemia este indicador ha caído en todos los países y debe comenzar a recuperarse. La inversión extranjera no es solo cómo recuperar empleos, tiene que ver con lo abierta y sana que pueda ser la competitividad de un país. Hay que centrarse en cómo somos de atractivos como país para recuperar esta inversión. La inversión extranjera es positiva, genera riqueza, crea empleos, paga impuestos y genera valor extra que en el medio y largo plazo repercute en los beneficios de la industria.

Pero muchas empresas extranjeras no pagan demasiados impuestos en España...

Esto debe de ser mejorar, estoy completamente de acuerdo. Pero hay que tomar acciones y hacer algo. La gente necesita entender que hay un nuevo modelo que hay que discutir, porque al final lo que hay que tener es colaboración y compromiso. Tenemos que colaborar juntos, no importa dónde, en nuevos modelos que generen innovación y que garanticen que la recuperación se haga rápido. La colaboración es la clave en el presente post-Covid.