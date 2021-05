El Mecenazgo Tecnológico, un impulso a la investigación y la innovación desde el sector privado

Según las últimas previsiones de la Comisión Europea, la economía española crecerá un 5,9% en 2021 y hasta un 6,8% en 2022, impulsada por las ayudas europeas y el retorno de la actividad económica. Son varios los informes que revelan que los países con mayor inversión privada han experimentado una tasa mayor de crecimiento de la economía en los últimos años y que las políticas de inventivos fiscales impulsan esta inversión privada. Dotar a las empresas de instrumentos de financiación basados en incentivos fiscales será en los próximos años una de las palancas de la inversión privada y la recuperación económica.

En el ecosistema de I+D+i en España, los incentivos fiscales suponen un importante impulso para que las empresas continúen invirtiendo en proyectos de I+D y de innovación tecnológica. Más aún, en 2019, según el INE, el 49,1% del gasto en I+D fue financiado por empresas, siendo este esfuerzo mayoritariamente aportado por fondos propios.

No obstante, y a pesar de las políticas de incentivos fiscales en I+D+i existentes, muchas empresas no pueden acceder a estas deducciones debido a la exigencia de requisitos, falta de agilidad y limitaciones en su monetización.

En este contexto de retos y oportunidades para la I+D+i en nuestro país, Kaudal lanza Orbita.k, el primer programa privado de convocatorias para financiar proyectos de I+D e Innovación Tecnológica en España. Este programa, que ya ha puesto en marcha su primera convocatoria, busca proyectos, en cualquier sector de actividad, para impulsarlos a través del instrumento de Mecenazgo Tecnológico.

Entrevistamos a Carolina Pola, PhD. Responsable de Estrategia e Innovación de Kaudal que nos cuenta los detalles de esta iniciativa, única en España.

¿En qué consiste el Mecenazgo Tecnológico?

El Mecenazgo Tecnológico es un instrumento de inversión privada colaborativa, que canaliza financiación privada a proyectos de I+D+i a partir de una estructuración basada en los incentivos fiscales aplicables a la investigación, el desarrollo y la innovación. Los inversores o Mecenas, apoyan proyectos que contribuyan al desarrollo económico sostenible y bienestar social, a la vez que promueven el crecimiento del ecosistema de I+D+i impulsado por su RSC (Responsabilidad Social Corporativa), obteniendo además una rentabilidad fiscal. De esta manera, la empresa transfiere las deducciones fiscales generadas por el proyecto de I+D+i, recibiendo a cambio el importe equivalente a esas deducciones fiscales tras la ejecución del proyecto.

¿Qué beneficios obtienen las empresas de I+D gracias al Mecenazgo Tecnológico?

Mediante el Mecenazgo Tecnológico las empresas obtienen financiación a fondo perdido para sus proyectos de I+D y de Innovación Tecnológica (IT), por un valor mínimo, del 25 % del importe del proyecto de I+D y el 12 % en el caso de innovación tecnológica. El mecenazgo tecnológico, no conlleva dilución de capital, no requiere de avales previos personales y lo más importante, se desarrolla de una manera ágil, con una gran certidumbre, sin costes para la empresa investigadora y con el acompañamiento de un socio de confianza como Kaudal.

¿Qué es Orbita.k?

Orbita.k es un programa de convocatorias único hasta ahora en España destinado a impulsar empresas de I+D+i canalizando financiación privada a través de Mecenazgo Tecnológico.

Con Orbita.k aspiramos a colaborar con numerosos agentes del ecosistema tanto privado como público, del sector empresarial y sin ánimo de lucro y a identificar el mayor número de proyectos de impacto social y atraer capital privado hacia la investigación y la innovación.

¿Qué tipo de proyectos busca la convocatoria de Orbita.k?

Se ha hecho una llamada a proyectos de I+D (en estado de madurez tecnológica bajo, de TRLs entre 1-5) y de Innovación Tecnológica (en estado de madurez tecnológica más avanzado, de TRLs de 6-7) en cualquier sector: agroalimentario, biotecnología, construcción, energía, aeroespacial, finanzas, industria, medio ambiente, movilidad y transporte, salud, contenidos digitales y telecomunicaciones, etc.

¿Qué volumen de proyectos pretende conseguir la Convocatoria en 2021?

Esperamos poder estructurar proyectos por valor total de alrededor de 200 millones de euros en 2021.

¿Qué puede aportar esta nueva vía de financiación privada comparada con otras ya existentes?

El Mecenazgo Tecnológico es compatible con todo tipo de financiación privada, fondos propios, préstamos tanto de origen público, como ENISA, y otros préstamos y créditos de instituciones autonómicas, además de con préstamos de origen privado. Las empresas pueden maximizar el uso de sus fondos usando este instrumento y recibiendo unos recursos a fondo perdido tras la ejecución del proyecto, lo que les permitirá reforzar sus planes de desarrollo y de negocio a futuro y contar con fondos propios para nuevos proyectos de I+D+i, planes de internacionalización, estrategia de marketing o proyectos de digitalización para incrementar la competitividad de la empresa. Los fondos obtenidos pueden ser usados o reinvertidos por las empresas de la manera que mejor les convenga, sin limitaciones, ni requisitos, ni ataduras

Como agente del ecosistema de I+D+i, Kaudal sigue apostando por atraer recursos privados a proyectos relevantes en todos los sectores de actividad y para ello ha creado un programa de convocatorias lanzado el pasado mes de marzo, Orbita.k.

