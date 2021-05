CaixaBank aprovecha el mejor talento innovador europeo para mejorar el día a día de sus clientes

El sector financiero es uno de los más dinámicos de la sociedad. Se encuentra en una búsqueda permanente de la innovación para profundizar en las soluciones que mejoren su operatividad y que ayuden a los clientes en su día a día. Por eso, entidades como CaixaBank permanecen siempre atentas a las nuevas ideas que surgen y que ofrecen soluciones nuevas y más eficientes para los retos de siempre o los que van surgiendo.

Este es el contexto que ha animado a la entidad a participar en el programa EIC Corporate Partnership, impulsado por el Consejo Europeo de Innovación (EIC). Se trata de un proyecto que aglutina buena parte del talento innovador más destacado del continente. Estas start-ups han sido escogidas entre más de 5.000 compañías del portfolio de empresas subvencionadas o invertidas por el EIC, la principal agencia de la Comisión Europea de apoyo a la innovación, y entre las que CaixaBank ha encontrado propuestas con las que "trabajar de la mano para mejorar la eficiencia de nuestros servicios", según Juan Gandarias, consejero delegado de CaixaBank Payments & Consumer, la filial de la entidad especializada en financiación al consumo y medios de pago.

Este generoso caladero de emprendimiento internacional "de altísima calidad", como destaca Gandarias, ha permitido a la entidad "seleccionar según nuestros propios criterios, capacidad y necesidades algunos proyectos". Llegar hasta las start-ups seleccionadas ha sido un recorrido apasionante por el gran nivel de todas ellas, pero arduo para reducir las opciones a las 24, en una primera fase, de las que once pasaron el corte y fueron evaluadas finalmente por directivos de CaixaBank.

"Propuesta de valor real"

Sedicii (Irlanda), You are my guide (Italia) y Verbio (España) son tres de estas compañías que han alcanzado esta última fase y que ya están desarrollando sus proyectos piloto mano a mano con el banco. Para estas compañías, dar este salto supone adquirir mayor visibilidad y la oportunidad de trabajar y desarrollar sus ideas aprovechando las sinergias y los recursos de la entidad bancaria. Pero, sobre todo, su participación en este punto supone un paso adelante para "demostrar que la tecnología no solo es innovadora sino que, además, tiene una aplicación de propuesta de valor real", como explica Carlos Puigjaner, CEO de Verbio.

Es una opinión que también comparten desde Sedicii. Esta pequeña compañía irlandesa nació en 2013, fundada por Rob Leslie, "un emprendedor que acababa de sacar a bolsa su empresa anterior", cuenta Miguel de Vega Rodrigo, CTO de la compañía. Actualmente, el desarrollo de la tecnología propia se lleva a cabo íntegramente en España, si bien el personal de Sedicii se encuentra repartido en varios países europeos: Irlanda, Alemania, Reino Unido, Bélgica y España.

Rob Leslie, CEO de Sedicii

Este equipo se centra en poner en marcha "servicios fundamentados en la gestión de la identidad digital como, por ejemplo, la verificación de la identidad necesaria para abrir una cuenta bancaria, o el uso de la firma digital para firmar contratos". Para ello, continúa De Vega, la tecnología de Sedicii se apoya en dos pilares: "La criptografía, que permite el manejo de información personal de manera segura y privada; y la inteligencia artificial, que facilita el procesamiento de la información biométrica".

Esta explicación ya deja entrever la utilidad que este trabajo puede tener para CaixaBank. De cara al trabajo conjunto con el banco, la solución que Sedicii ha puesto sobre la mesa se llama KYCexpert. Se trata de un software que permite "capturar y verificar la información personal de ciudadanos y empresas para que así entidades como las instituciones financieras puedan cumplir con la regulación vigente", como explica el CTO de la empresa. La posibilidad de modular esta plataforma también supone un aval porque permitirá agilizar los procesos de altas e identificación de los clientes del banco.

Tecnologías disruptivas con distintos enfoques

La inteligencia artificial es una tecnología cuya versatilidad favorece su uso en estos proyectos, por diferentes que sean sus enfoques. Por ejemplo, para la start-up italiana You are my guide, el fin con el que se utiliza va encaminado al departamento de marketing. Lo que propone es establecer mecanismos de análisis e información más eficientes sobre el tipo de contenidos que se publican o conocer mejor a los clientes. Para ello también se vale de información externa como la de las redes sociales para trazar estrategias de venta más personalizadas y adaptadas a las necesidades reales de cada cliente. Se trata, como siempre, de buscar la máxima eficiencia y de mejorar el retorno de la inversión de las campañas.

Carlos Puigjaner, CEO de Verbio

Otro punto de vista es el de Verbio, empresa con sede en Barcelona pero con presencia en otros países como Inglaterra, EEUU, México o Brasil. Ellos también aplican la inteligencia artificial en sus desarrollos, que actualmente se ofertan para grandes empresas o gobiernos de todo el mundo. En su caso, el énfasis se pone sobre las tecnologías de la voz.

Su propuesta de valor para CaixaBank, como explica su CEO, Carlos Puigjaner, "implica la mejora de la calidad del servicio a los clientes mediante la implantación de soluciones de voz que desarrollamos". Concretamente, el piloto que está en marcha en colaboración con CaixaBank pretende poner en marcha "una solución de automatización de la atención al cliente en el call center de Caixabank Payments & Consumer".

La idea es que, cada vez que llame una persona, este sistema "sea capaz de identificar el motivo, obtener toda la información relevante y poder resolver el motivo de la llamada con el cliente". Es un flujo con el que, según Puigjaner, "evitamos pasar la llamada a varios departamentos, pedir datos innecesarios e incluso ofrecer la posibilidad de ampliar el horario de atención al cliente para que, al final, se convierta en 24x7".

Aprovechar todo el potencial innovador

La confianza de CaixaBank en estas iniciativas es, para EIC, una prueba de que "estamos en el camino correcto para aprovechar todo el potencial de innovación en Europa", explica Jean David Malo, director del EIC y de SMEs Executive Agency (EISMEA). "Y no nos detendremos aquí. Realmente creemos que este es solo un primer paso en una colaboración duradera beneficiosa para todos y especialmente para las start-ups y scale-ups financiadas por el EIC, que trabajarán con uno de los bancos más importantes de Europa. Este es el objetivo del nuevo Consejo Europeo de Innovación: respaldar a emprendedores visionarios".

La identificación de este talento y sus posibles aplicaciones a las necesidades diarias de un banco como CaixaBank es una constante para mantenerse al día y ofrecer los mejores servicios a sus clientes. Por eso, esta filosofía de superación constante también mueve otro tipo de iniciativas de co-creación con start-ups y fintechs que la entidad desarrolla para favorecer la innovación compartida, como Zone2boost y Start4big. Además, también aporta su colaboración al ecosistema emprendedor a través de la iniciativa DayOne Open Innovation Program, en el marco de los Premios EmprendedorXXI.