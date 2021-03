¿Cómo seleccionar acciones y minimizar los riesgos?

Son muchos los inversores que disfrutan con la inversión por cuenta propia. No se trata de hacerse rico sino de invertir una pequeña cantidad de dinero que no necesita para divertirse, buscar valores estrella (hot stocks) y presumir de sus hazañas. Si usted tiene una cartera de 350.000 euros o más y quiere probar esta práctica, debe comprender los riesgos asociados a la misma. Fisher Investments España ha elaborado una guía y actualizaciones periódicas que le ayudará a seleccionar acciones para divertirse y le dará la oportunidad de ser más listo que sus amigos y ganar un dinero extra que siempre es bienvenido.

Una de las mejores formas de conseguir este objetivo es centrarse en lo que Fisher Investments España denomina “historias con punto de inflexión”. Se trata de empresas jóvenes y en rápido crecimiento que, por algún motivo, Wall Street desprecia. Como estas empresas se encuentran por los suelos, son baratas pero, si la directiva toma las decisiones adecuadas, pueden presentar un potencial increíble.

Si se compra en el momento adecuado, tras un revés y justo antes del punto de inflexión, los inversores pueden aprovecharse de un precio anormalmente bajo y conseguir ganancias extraordinarias.

Esto no quiere decir que eligiendo una empresa maltrecha y denostada por la comunidad financiera sus valores se vayan a apreciar en el futuro, ya que algunas empresas nunca se recuperan y otras nunca encuentran la forma de evolucionar. La clave está en encontrar empresas que tengan un mayor potencial de recuperación y para ello debe realizar una extensa tarea de investigación teniendo en cuenta aspectos como su tendencia al crecimiento, si entiende el mercado y mantiene el nivel de satisfacción de sus clientes, si tiene una fuerte ventaja competitiva y sabe cómo usarla o si sus empleados están contentos.

Este tipo de compañías deben ser capaces de adaptarse si los resultados no son los esperados. Para ello tienen que identificar el problema rápidamente y solventarlo lo antes posible y que buscar continuamente maneras de mejorar los costes en comparación con los de sus competidores.

¿Cómo diferenciar las empresas que merecen la pena? Hoy en día los inversores tienen acceso a muchísima información, aprovéchela. Lea todos los informes, documentos y comunicados de prensa que pueda. Tenga siempre en mente que están intentando despistarle, ya que las empresas a menudo se avergüenzan de sus errores y harán todo lo posible para ocultarlos. Un buen consejo es leer los informes al revés, empezando por el final.

Observe a la competencia y a los clientes. Por ejemplo vea si puede encontrar diferencias significativas entre los informes anuales de los competidores, si los principales proveedores de la empresa que está estudiando están perdiendo ventas o si los clientes están inmersos en una dinámica de reducción de gastos o se ha producido un aumento de las ventas.

En la guía y actualizaciones periódicas elaboradas por Fisher Investments España encontrará, además, fuentes de información por las que acceder fácilmente a noticias sobre empresas, la cotización de las acciones por sector e industria, los informes anuales o las deliberaciones de la directiva.

Recuerde que la mayor parte de su dinero debería invertirse en una estrategia diversificada que sea coherente con sus objetivos a largo plazo. Confiando en Fisher Investments España contará con un consultor de inversiones dedicado que le explicará cómo gestiona su cartera y el porqué de cada movimiento.

