¿Cómo alcanzar la igualdad de género en el entorno laboral?

Los efectos de la crisis sanitaria de la Covid-19 han ensanchado la brecha salarial de género a niveles de hace ocho años. El último informe de CSIF y UGT estima que las mujeres cobran un 23% menos que los hombres como consecuencia de la precariedad laboral provocada por la pandemia. En el camino a la igualdad de género, todavía queda un largo trecho por recorrer.

Diversos informes y organizaciones señalan desigualdades entre hombres y mujeres en los niveles de desempleo, los salarios, la temporalidad de los contratos -siete de cada diez trabajadores a tiempo parcial son mujeres, según la EPA- o el acceso a altos cargos. Si bien es cierto que la crisis del coronavirus ha atrasado algunos de los avances hechos hasta ahora, el compromiso de muchas empresas con la igualdad sigue en pie.

Como muestra, el positivo récord que han batido las empresas españolas este año: las mujeres representan el 31,7% de los consejos de administración de las empresas del Ibex 35. El informe Radiografía del mercado continuo, elaborado por Atrevia e IESE y presentado el pasado martes, ofrecía el dato. Desde que se publicó este informe por primera vez en 2011, se ha duplicado el número de consejeras en las grandes empresas españolas. En el caso de Banco Santander, por ejemplo, se ha alcanzado el 40% de representación femenina.

Mujeres líderes, mujeres emprendedoras

En el ámbito laboral las mujeres han encontrado a menudo barreras en el ascenso a puestos directivos -el conocido ‘techo de cristal’-, a la hora de emprender o desarrollar una carrera en sectores tradicionalmente ocupados por hombres, como la industria o la tecnología. El programa Mujeres con S de Banco Santander nace con el objetivo de reforzar el liderazgo de las mujeres que quieren crecer en el ámbito profesional, ya sea para ascender a un puesto de dirección, emprender su propio proyecto o desarrollarse dentro de su sector, dotándolas para ello con recursos y herramientas que les permitan alcanzar sus metas profesionales.

Mujeres con S es, en esencia, un programa de mentoring gratuito orientado a impulsar la carrera profesional de las mujeres. Este proceso, que dura cinco meses, pone en contacto a mujeres profesionales de alto nivel, que serán las mentoras, con aquellas que aspiran a serlo. Generando así una red de networking en la que emprendedoras y profesionales de todos los ámbitos podrán conectar y aprender sobre liderazgo y gestión empresarial.

Estela Pérez.

Estela Pérez Miralles es autónoma, empresaria (su empresa es Perloti.com) y una de las mujeres beneficiadas por esta iniciativa. Su ángel de la guarda ha sido Idoia Urzelai Izaguirre (responsable Lab de Innovación, Eroski), esencial para reorientar su futuro laboral y personal. “Idoia me ha ayudado a desarrollar mejor mi potencial profesional, definir mis objetivos y crear un plan de acción para lograrlos. He aprendido mucho de ella, de su experiencia y de sus consejos”, explica.

Idoia Urzelai.

Por su parte, Idoia señala que Estela también ha sido clave en el momento actual de su vida: “Han sido 5 meses increíbles, donde he dado mucho, pero he recibido aún más. A través de Estela he revivido muchos momentos de inflexión en mi vida que me han permitido conectarme conmigo misma. Estela es una mujer fuerte y emprendedora, que transmite muchísima ilusión y ganas. Juntas hemos trazado un plan que le permita alcanzar su meta de volver a ejercer de abogada en un entorno digital”, explica.

¿El resultado? Hoy Estela ha abierto dos tiendas de ropa físicas y ambas mantienen una relación de amistad que “nos encantaría mantener”.

Las primeras ediciones del programa se celebraron por primera vez en 2018 y 2019, en Extremadura y Murcia. Después continuaron en el País Vasco, Cataluña y Baleares y, en 2020, con motivo del Día de la Mujer, regresa con un nuevo formato a nivel nacional. Mujeres con S se enmarca dentro de Generación 81, una iniciativa de Banco Santander para dar visibilidad a mujeres de referencia y ayudar a las mujeres en temas como emprendimiento y educación financiera.

¿Es posible recuperar una carrera profesional?

Las mujeres son las que más apartan su trayectoria profesional para dedicarse al cuidado de los hijos o familiares. También son ellas las que más solicitan reducciones de jornada (el doble que los hombres, según el INE) o se acogen al teletrabajo para ocuparse de las tareas del ámbito doméstico.

Pero también son muchas las mujeres que después de interrumpir su carrera para atender, por ejemplo, a sus hijos pequeños, desean reincorporarse al mercado laboral. Un mercado laboral que cambia constantemente y al que puede ser más complicado acceder tras varios años sin trabajar. Como solución a esta situación, Banco Santander cuenta con otro programa, Santander Reencuentra, que tiene un año de duración y ofrece experiencia laboral temporalmente en las oficinas de Banco Santander y formación específica para adquirir herramientas que ayuden a las mujeres en su búsqueda de empleo. Los requisitos para participar en el programa es contar con una titulación universitaria, tener al menos cuatro años de experiencia laboral en cualquier sector y haber pausado la carrera profesional hace mínimo tres años.

Además de la experiencia profesional durante cuatro meses, la parte formativa del programa contempla desde una fase de mentoring para crear una red de contactos profesionales, al entrenamiento para la búsqueda de empleo (cómo preparar un cv, consejos a la hora de hacer entrevistas de trabajo, etc.). También proporciona a las participantes un reciclaje en herramientas ofimáticas y un MBA online, The Power MBA, que consta de varios módulos (estrategia, LEAN startup y emprendimiento, desarrollo personal, estrategia y marketing digital, finanzas y contabilidad, y el liderazgo en las organizaciones) y , finalmente, acompañamiento durante el proceso de un coach certificado para recuperar la confianza necesaria para volver con más fuerza al mercado laboral.

Estos últimos años, alcanzar la igualdad real entre sus empleados ha sido uno de los objetivos prioritarios de Banco Santander. Una apuesta que ha llevado a la compañía a situarse entre las diez empresas líderes a nivel mundial según el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg.

Su estrategia parte de objetivos realistas, que han sido incluidos en sus 10 principios de Banca Responsable. Como eliminar cualquier brecha salarial que pudiera existir entre sus empleados o alcanzar el 30% de mujeres en los puestos de dirección en 2025. Esto, a nivel interno, pero de cara al exterior, Banco Santander también aplica la perspectiva de género con varios programas e iniciativas en aquellos países en los que la entidad está presente para promover una sociedad más igualitaria.