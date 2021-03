Telefónica Tech, el valor añadido de futuro para las empresas con actividad digital

Se trata de anticiparse al potencial que la tecnología tiene para las empresas del futuro, pero, también, de ofrecer la respuesta más especializada y precisa a los retos y las necesidades que se plantean en el mundo empresarial en la actualidad. Eso es lo que busca Telefónica Tech, un holding que nace en noviembre de 2019 precisamente como actor de referencia en este sector, y que integra los negocios digitales de Ciberseguridad, Cloud e IoT & Big Data de la compañía española de telecomunicaciones y que constituye uno de los cinco pilares de su plan estratégico global.

Si bien 2020 pasará a la historia como un año marcado por la pandemia, en el que muchas empresas han visto comprometida su viabilidad, no es menos cierto que la apuesta de muchas de ellas por la digitalización les ha otorgado un horizonte mucho más esperanzador. Y es que, si bien esta tendencia de apostar por servicios en la Red, por el uso de Big Data o por aprovechar el ecosistema interconectado que ofrece el Internet of Things (Internet de las cosas o IoT) ya eran cuestiones cada vez más en alza, la situación que hemos vivido no ha hecho más que acelerar su implantación y señalar el camino del futuro para las empresas que abogan por virar su actividad hacia un paradigma más tecnológico.

Fruto de esta visión, Telefónica Tech ofrece una historia de éxito que se traduce en un crecimiento a doble dígito y en el hecho de que se ha convertido en un actor imprescindible en este campo, con un potencial de futuro muy atractivo. El pasado año, la compañía aumentó sus ingresos un 13,6% respecto al ejercicio previo, triplicando el crecimiento del mercado.

Uno de los argumentos que explica estos resultados es la oferta integrada que ofrece el holding, que ensalza su capacidad operativa y obtiene un notable rendimiento de su canal comercial y su amplia base de clientes. Pero el horizonte aún guarda desafíos, como señala José Cerdán, CEO de Telefónica Tech: "El gran reto ahora es que los negocios tech continúen creciendo de manera sostenida y diferencial por encima de como lo hace el mercado, ayudando a capturar la oportunidad del segmento B2B para el Grupo Telefónica". "Telefónica Tech dará servicio a los más de 5,5 millones de clientes B2B del Grupo Telefónica", añade.

En el organigrama de Telefónica Tech se integran, a su vez, dos compañías: Telefónica IoT & Big Data Tech, cuyo CEO es Gonzalo Martín-Villa; y Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech, cuyo CEO es María Jesús Almazor, que integra los servicios de ciberseguridad y cloud.

Sólida infraestructura

La reciente integración de Cloud y Ciberseguridad supone un salto de calidad en la propuesta de valor de Telefónica Tech. En 2020 los ingresos de Cloud subieron un 20,6%, un alza cimentada en la creciente migración a la nube y el crecimiento de dos dígitos en los servicios Saas (+59,6% interanual) y en Iaas & Paas (+22,3%). Estas cifras solo son posibles con el apoyo de hasta 24 centros de datos globales y en los acuerdos clave con hyperscalers líderes. Además, esta oferta multicloud se ha visto reforzada por la actualización de los Centros de Datos Virtuales en cuatro países (Brasil, Chile, Colombia y EEUU) y por el lanzamiento en España del VDC con Edge Computing.

En el capítulo de Ciberseguridad, el crecimiento también fue destacado. El año pasado, los ingresos subieron el 12,5%. Es un aspecto muy relevante dada la tendencia comentada hacia la digitalización en la empresa que ya se venía observando desde hace años, pero que durante los últimos meses se ha intensificado. Para hacer frente a esta demanda y ofrecer el mejor servicio posible a sus clientes, Telefónica Tech cuenta para esta área con más de 1.500 expertos en seguridad altamente cualificados, 12 centros propios de operaciones de seguridad inteligentes y alianzas estratégicas globales.

Construir el futuro desde hoy

En paralelo a estas líneas de negocio, el futuro también augura un éxito a las empresas que apuestan por integrar sistemas de IoT y Big Data en su actividad. El desarrollo de la tecnología posibilita que el abanico de usos que permiten –o permitirán- estas tecnologías amplíe también el horizonte de oportunidades de negocio, lo que es una invitación para cualquier empresa que apueste por la innovación.

Solo el año pasado, los ingresos que obtuvo Telefónica Tech desde este segmento crecieron el 0,8%, mientras que los accesos IoT alcanzaron los 23 millones. Son cifras que están en aumento y que dejan la puerta abierta para que Telefónica Tech pueda expandir su catálogo en el futuro con nuevas adquisiciones, que se ajusten a este perfil tecnológico y con el que se escribe el futuro, tanto de la compañía como de sus clientes.