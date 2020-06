El libro de Bernaldo de Quirós sobre la "guerra civil fría" en la que está España

La polarización de la vida pública no es exclusiva de España. Aunque no sea consuelo, este país no es una "rara avis en el zoo político occidental". Por ello, entender el contexto que ha traído esta crispación es el primer paso para tratar de cerrar las grietas que se están abriendo en la sociedad.

Frente a la división de la vida pública, el economista y columnista de este periódico Lorenzo Bernaldo de Quirós propone en un nuevo libro enarbolar "la bandera de la Tercera España".

Esa España "tolerante y racional" que lejos de ser un centrismo por oposición a las otras dos, es la que representa a los españoles que tienen el deseo de "construir una sociedad en la que los individuos puedan vivir como deseen, expresar sus ideas sin temor a la represalia, en la que los valores morales pertenecen a la esfera íntima y libre de las personas, en la que el Estado y el Gobierno no pretendan imponer a nadie los ideales en los que ha de creer".

Bernaldo de Quirós ha escrito el ensayo En defensa del pluralismo liberal. Contra las religiones posmodernas. Un libro, editado por Deusto, que no se conforma con analizar la crispación de la política española, sino que va más allá al tratar de ponerla en contexto dentro del mundo desarrollado.

El manual, que pronto estará en las librerías, parte del recordatorio de que "Occidente logró crear un orden social que ha proporcionado a las personas las mayores cuotas de libertad, dignidad y prosperidad conocidos en la historia de la humanidad" y defiende una "sociedad abierta, en sus dos expresiones institucionales, la democracia liberal y el capitalismo".

En una conversación con este periódico, Bernaldo de Quirós afirma que "España está en una guerra civil fría y han salido los viejos fantasmas de la intolerancia y del sectarismo y es preciso recuperar los valores de la sociedad abierta". Ese es el espíritu con el que ha escrito el libro.

Captura

A continuación reproducimos un fragmento del Epílogo para españoles, uno de los capítulos del libro:

"Al igual que sucedió en los años treinta del siglo xx, el espectro de las dos Españas ha renacido con un ímpetu creciente. Somos demasiado ricos y alfabetizados para reproducir un conflicto fratricida similar al de hace casi una centuria, pero se está configurando un escenario de guerra civil fría en el que la intolerancia, el rechazo a quien no piensa como nosotros, la criminalización de las posiciones contrarias a las nuestras, etc., se están transformando en algo «normal» y aceptado con normalidad.

Esta polarización corre el riesgo de desembocar en un conflicto permanente, en una ruptura social en la que el proceso político se convierte en un combate existencial, en un juego de suma negativa, de vencedores y de vencidos, en una constante ley del péndulo en función de quien obtenga el poder.

Como se ha señalado, esta situación no es privativa de España. Es la manifestación en tierras peninsulares de la crisis atravesada por los regímenes democráticos occidentales, que con diversa intensidad experimentan los envites de la izquierda identitaria y de la derecha iliberal ante su aparente o real incapacidad de dar una respuesta a los desafíos contemporáneos. Pero esto no hubiese sido posible si los Estados occidentales, en especial los europeos, de modo inconsciente en unos casos, consciente en otros, no hubiesen contribuido a desnaturalizar los principios sobre los que se asienta la sociedad abierta, la igual libertad ante la ley y el capitalismo, cuya configuración actual no guarda semejanza alguna con la existente hace apenas tres décadas.

España está inmersa en un proceso de estatización y de politización de todos los aspectos de la vida social, cultural y económica en el que la esfera de libertad individual se reduce cada vez más. En todos los planos de su existencia, los ciudadanos ven cómo su capacidad de elección en sus asuntos, en el día a día, es cada vez menor. De la cuna a la tumba, el poder invasivo de los poderes públicos extiende su manto bajo el pretexto de proteger a la sociedad, e incluso de protegernos a nosotros mismos de nuestras propias decisiones, achicando de manera progresiva la esfera de autonomía personal."