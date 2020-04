¿Préstamos o subvenciones? Nuevo asalto en la pugna por el plan para reconstruir la UE

Los jefes de Estado y de Gobierno celebran este jueves a partir de las tres de la tarde una nueva videocumbre, la cuarta en siete semanas, en busca de una respuesta económica coordinada a la crisis del coronavirus.

El principal punto en la agenda es la puesta en marcha de un plan de reconstrucción a gran escala en la Unión Europea para reactivar la actividad una vez superada la fase de confinamiento, que provocará una contracción de al menos el 7,5% en la eurozona (8% en España) y disparará la tasa de paro hasta el 9,2% (20,8% en España).

El encuentro vuelve a estar marcado por la fractura entre el Norte y el Sur. España e Italia, los países más golpeados por el Covid-19, reclaman más solidaridad de sus socios para salir de la crisis sin que se dispare su endeudamiento hasta niveles insostenibles. Alemania y Países Bajos están dispuestos a aumentar su ayuda pero se oponen a cualquier forma de mutualización de la deuda.

Hay desconfianza

"Nadie piensa que ningún Estado miembro quiera servirse de la crisis para coger el dinero y huir. Pero sí que hay desconfianza. Hay países que dicen no quieren pagar la deuda de otros y hay otros Estados miembros que creen que los demás quieren aprovechar su ventaja competitiva para hacer más negocios. Hay un problema de confianza", reconoce un alto funcionario de la UE.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, organizó este lunes una videoconferencia restringida previa con Pedro Sánchez, Giuseppe Conte, Mark Rutte, Angela Merkel y Emmanuel Macron. Una iniciativa que le había pedido el primer ministro holandés para despejar el mal ambiente provocado por su ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra. Éste acusaba a Italia y España de pedir ayuda sin haber aprovechado los años de bonanza económica para poner en orden sus cuentas. El encuentro de reconciliación fue "constructivo y muy útil", explican a EL ESPAÑOL fuentes diplomáticas.

Mark Rutte y Pedro Sánchez, durante una cumbre de la Unión Europea UE

Pero la fractura persiste. De hecho, de la videocumbre de este jueves no se espera ningún resultado concreto. Los jefes de Estado y de Gobierno ni siquiera aprobarán conclusiones escritas. "Es prematuro hacerlo ahora", señala el alto funcionario de la UE. Los líderes se limitarán a pedir a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que presente cuanto antes sus propuestas sobre un plan de reconstrucción para la economía europea, sin darle muchas indicaciones concretas.

Eso sí, ya existe consenso entre los Estados miembros, incluso entre los más reticentes como Alemania o Países Bajos, sobre la necesidad de contar con un instrumento específico en la UE para financiar la recuperación como complemento al presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027, que todavía está pendiente de aprobarse. El problema ahora es ponerse de acuerdo sobre la estructura y la dotación de este instrumento.

Como adelantó este periódico, el Ejecutivo comunitario sopesa emitir deuda usando como garantía el presupuesto plurianual de la UE para financiar un plan de recuperación a gran escala de hasta 1,5 billones de euros. Con esta propuesta, Von der Leyen pretende dejar atrás el debate sobre los 'coronabonos' y buscar un compromiso entre Norte y Sur. El problema es que su propuesta, que se formalizará probablemente la semana que viene, exige aumentar la capacidad de endeudamiento de la UE. Una decisión que debe ser ratificada por los parlamentos nacionales de todos los Estados miembros, lo que podría tardar hasta dos años.

El presidente Pedro Sánchez aprovechará la videocumbre para presentar el plan español, que es muy similar al de Von der Leyen. Tanto en su dotación, 1,5 millones de euros, como en su vinculación al presupuesto plurianual de la UE. Sin embargo, España pone el énfasis en dos cuestiones que no generan consenso en la UE, sino todo lo contrario. En primer lugar, plantea que el plan se financie con la emisión de deuda perpetua. En segundo lugar, reclama que el fondo de reconstrucción funcione a base de subvenciones para no disparar el nivel de deuda pública de España e Italia.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen John Thys/Reuters

En su comparecencia ante el Congreso de este miércoles, Sánchez ha admitido que el plan de reconstrucción para España que pretende pactar con el resto de fuerzas políticas dependerá en buena medida de la financiación que pueda obtener de la UE. En la videocumbre abogará por "transferencias a fondo perdido en vez de préstamos reembolsables, que agravarían el endeudamiento".

La propuesta española choca ya de entrada con la oposición de los países nórdicos, en particular de Países Bajos. "Hay palabras que son difíciles de tragar y perpetua cuando va asociada a deuda es un concepto difícil de digerir para algunos Estados miembros por cuestiones de principio", señala el alto funcionario de la UE.

"No es tarea de la Comisión pedir prestado dinero que nunca va a devolver. Que la Comisión tenga una deuda hasta la eternidad es un fenómeno extraño. Este no es el papel de la Comisión, que es una institución tecnocrática encargada de presentar propuestas para el bien común. Sólo los Estados miembros pueden hacer eso", subraya otro diplomático.

Los países del Norte se oponen también a que el fondo de reconstrucción conceda subvenciones a fondo perdido a Italia o España y reclaman que funcione a base de préstamos. Unos préstamos que sólo deben concederse tras un análisis económico en profundidad y condicionados a planes nacionales de reformas para fortalecer la economía a largo plazo.

"Vivimos en un mundo de intereses al 0%. Hay margen en casi todos los Estados miembros para pedir prestado", alegan cuando se les pregunta por el riesgo de una crisis de deuda.

Charles Michel, durante la última videocumbre de líderes europeos UE

¿Cuál será entonces el calendario después de la videocumbre de este jueves? El siguiente paso es que el Ejecutivo comunitario adopte sus propuestas legislativas. Empezará entonces una doble negociación paralela: por un lado, el presupuesto plurianual 2021-2027, que enfrenta al club de los frugales contra los amigos de la cohesión. Por otro, el fondo de reconstrucción, independiente pero vinculado al presupuesto, que divide también a Norte y Sur.

El problema añadido es que, debido a las medidas restrictivas por el Covid-19, los jefes de Estado y de Gobierno siguen sin poder viajar a Bruselas para celebrar cumbres presenciales. "Esto es una dificultad para negociar un paquete tan ambicioso", admite un tercer diplomático. La respuesta es que no hay un calendario claro para este plan de reconstrucción a gran escala. El objetivo del Gobierno de Sánchez es que esté operativo a principios de 2021.

De momento, los líderes europeos ratificarán el programa de emergencia por valor de 540.000 millones de euros aprobado por el Eurogrupo y pedirán que se aceleren los trámites para que las ayudas estén disponibles ya desde el 1 de junio. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya ha dicho que España no pedirá ayudas del fondo de rescate (MEDE) pero no ha descartado solicitar un préstamo del instrumento para financiar ERTE y ayudas a autónomos (llamado Sure), aunque sin especificar cantidad.