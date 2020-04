Bill Gates: "Mientras no vuelva la 'semi normalidad', será imposible medir el dolor de los próximos años"

El fundador de Microsoft, Bill Gates, cree que hasta que no vuelva un estado de "semi normalidad" tras la crisis del coronavirus será imposible medir "el dolor de los próximos años", según un escrito de 11 páginas del que se ha hecho eco el Seattle Times. La buena noticia, ha expresado, es que podemos esperar un mundo "semi-normal" en los próximos dos meses. "La gente puede salir, pero no con tanta frecuencia, y no a lugares concurridos", escribió Gates.

"Imaginad restaurantes que solo sientan a personas en cualquier otra mesa y aeroplanos donde cada asiento del medio esté vacío". Gates cree que las escuelas volverán a abrir, pero los estadios no. "El principio básico debe ser permitir actividades que tengan un gran beneficio para la economía o el bienestar humano, pero que presenten un pequeño riesgo de infección", dijo Gates.

En otro artículo escrito para The Economist, el multimillonario de tecnología ha escrito que, cuando los historiadores escriben el libro sobre la pandemia, lo que hemos vivido hasta ahora solo ocupará el primer tercio. "La mayor parte de la historia será lo que suceda después", ha explicado.

"Aversión a las enfermedades"

“Incluso si los gobiernos levantan las órdenes de confinamiento y las empresas vuelven a abrir sus puertas, los humanos tienen una aversión natural a exponerse a las enfermedades. Los aeropuertos no tendrán grandes multitudes. Los deportes se jugarán en estadios básicamente vacíos. Y la economía mundial estará deprimida porque la demanda se mantendrá baja".

Gates ha dicho que la vida sólo volverá a la normalidad cuando la mayoría de la población esté vacunada, y eso podría llevar un tiempo, aunque espera que alguna vacuna esté en producción en masa para la segunda mitad de 2021. "Si ese es el caso, será un logro histórico: la humanidad más rápida ha pasado de reconocer una nueva enfermedad a inmunizarse contra ella", escribió Gates.