La otra cara del coronavirus: 130.000 trabajadores afectados por ERTE desde el lunes

Es la otra cifra amarga del coronavirus, las otras víctimas que se va a cobrar y cuyos efectos durarán meses una vez que haya terminado la lucha contra él. Hablamos de las miles de personas que van a perder sus puestos de trabajo, aunque sea sólo de manera temporal.

Hasta el momento de escribir este artículo se cifran en más de 130.000 los afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Es decir, personas que en los próximos días (una vez que esté el visto bueno del Ministerio de Trabajo) pasarán a engrosar las listas del paro hasta que todo pase o que verán reducido su salario por una caída del número de horas trabajadas.

Esos 130.000 afectados corresponden a grandes empresas que han hecho pública ya su intención de acogerse a las facilidades proporcionadas por el Gobierno para que puedan sobrevivir a la caída de la demanda por el coronavirus o por el cierre decretado por el estado de alarma.

Restauración

Es decir, no tiene en cuenta los expedientes que puedan estar presentando las pymes o autónomos que, en los últimos días, han hecho miles de consultas a los despachos de abogados. Por tanto, es más que probable que la cifra sea mucho mayor.

De momento, el más numeroso que se ha anunciado ha sido el de Alsea (Grupo Vips) que podría afectar a los 22.000 trabajadores del grupo en todo el país.

Burger King ha anunciado su idea de presentar un expediente sobre el total de sus trabajadores en España: 14.000. Sin embargo, está por ver que todavía sea aceptado ya que desde el Ministerio de Trabajo recuerdan que este tipo de superficies pueden mantener el delivery y están dispuestos a que no cierren el negocio por completo aprovechando las circunstancias para ‘aprovecharse’.

El sector aéreo también lo tiene complicado. Los dos grandes grupos de nuestro país han anunciado la puesta en marcha de sendos ERTE. En el caso de Iberia se aplicará sobre el 90% de los trabajadores, es decir, se verán afectados unos 13.900 trabajadores. También Globalia avisa de que aplicará distintos expedientes sobre todas sus empresas que dan empleo a 16.000 trabajadores.

Ryanair no se queda atrás y ya ha anunciado también que sus 1.500 empleados en España tendrán que dejar de trabajar, al igual que Air Nostrum que también ha planteado ya medidas a los sindicatos. Y es que el sector turístico lo tiene complejo, se da el año por perdido y habrá que ver cómo se logra capear el temporal.

Alsa también reconocía este martes que se ve afectada por las limitaciones de movilidad y que tendrá que aplicar medidas sobre algo menos del 50% de su plantilla; es decir, que afectarán a unos 3.500 puestos de trabajo.

Hoteleras

De momento las hoteleras no han movido ficha, tan sólo Meliá ha anunciado el cierre de medio centenar de hoteles en todo el mundo. Los sindicatos dan por hecho que en las próximas horas la práctica totalidad de las cadenas anunciarán medidas similares para mitigar el impacto de la caída de la recaudación, entre ellas NH Hoteles.

El otro gran sector que se ve afectado por el estado de alarma es el del comercio. El gigante Inditex ha reiterado su compromiso con el empleo, pero es cierto que está planteándose todas las opciones. Aunque no hay nada confirmado, Comisiones Obreras habla de unos 37.000 empleos afectados que tendrían que sumarse a las cifras de este artículo.

Quien ha cerrado ya el acuerdo con los sindicatos ha sido H&M. Como adelantaba Invertia afectará a 5.600 empleados de tienda y otros 700 del almacén que tienen en Torrejón de Ardoz. Desigual, por su parte, tomará medidas que afectarán a 1.500 trabajadores en los próximos días.

¿Otras firmas del sector? Adolfo Domínguez y Bimba y Lola ni esperaron a que se conocieran las decisiones del Consejo de Ministros. La primera puso en marcha un ERTE para 728 trabajadores y la segunda para 800. Después les han seguido El Ganso, con 500, Tendam (7.000), Liwe (1.900).

El automóvil

El automóvil también se prepara para unos meses complejos por la falta de actividad. En su caso por la falta de suministros que llegan desde China donde las fábricas han estado paradas el último mes. Aunque ahora empiezan a trabajar, el decalaje puede rondar los dos o tres meses, lo que va a provocar una ruptura de stock de existencias en los fabricantes.

Seat anunciaba que sus 14.812 empleados en Martorell se verán afectados por las medidas de ajuste. En Nissan se ha planteado un ERTE que afectará a 3.500 personas, aunque todavía no hay acuerdo con los sindicatos y en Almusafes, Ford ya ha dicho que serán 7.400 los empleados afectados.

También Volkswagen ha anunciado medidas sobre 4.800 empleados, mientras que Renault lo hará sobre 11.000. ¿Qué pasará con Iveco? Pues que 2.300 personas tendrán que someterse a un expediente de regulación temporal de empleo. Falta por ver que hará PSA, que ha anunciado una paralización de las fábricas durante las próximas semanas en toda la Unión Europea.

A ellos habrá que sumar las decisiones que puedan tomar desde la industria auxiliar del automóvil, que da empleo a más de 375.000 personas en nuestro país.

Hay que esperar

Estamos ante el principio y habrá que esperar a los datos oficiales, pero desde las organizaciones sindicales estiman que serán más de un millón los trabajadores que se vean sometidos a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Eso sí, insisten en que no hay que olvidar que un ERTE no supone el despido, ya que el trabajador se reincorpora a la compañía una vez culminado el proceso de afectación. Además, no todos tienen por qué salir ya que pueden tomarse otras medidas como rebajas horarias.

En los próximos días veremos más. Desde sindicatos del sector explican que todas las empresas de turismo, restauración y distribución están analizando las medidas que ha puesto el Gobierno a su disposición. De hecho, Ikea -como adelantó Invertia- podría ser una de las próximas en cerrar un acuerdo con sus sindicatos.

Lo mismo ocurre con otras como McDonalds, que todavía no ha dicho esta boca es mía y que da empleo en España a 24.000 personas. El tiempo dirá, pero está claro que la crisis por el coronavirus va a tardar meses en recuperarse.