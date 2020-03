La UE destina a España hasta 4.145 millones del fondo contra el coronavirus

Bruselas tiene previsto destinar a España hasta 4.145 millones de euros del fondo de emergencia de 37.000 millones que ha puesto en marcha para amortiguar el impacto económico de la crisis del coronavirus. Nuestro país recibirá el 11,1% de la inversión total. Los Estados miembros más beneficiados serán Polonia (7.435 millones) y Hungría (5.603 millones), mientras que Italia, el país más afectado hasta ahora por la pandemia, sólo recibirá 2.318 millones, según el reparto hecho público este viernes por la Comisión Europea.

El motivo de esta distribución tan extraña es que el fondo del coronavirus no se constituirá con dinero nuevo sino a partir de los fondos estructurales que ya tiene adjudicados cada país pero que no ha gastado a tiempo y ahora debería devolver a las arcas comunitarias. En su lugar, el Ejecutivo comunitario propone que estos fondos puedan usarse de inmediato para responder al coronavirus. Italia, al ser un país rico, tiene menos dinero de fondos regionales que España o los países del Este.

Si la Eurocámara y los Gobiernos dan su visto bueno, España recibiría un primer tramo de liquidez de emergencia por valor de 1.161 millones de euros "en cuestión de semanas". Ese dinero serviría además para desbloquear otras ayudas europeas por valor de 2.984 millones de euros sin tener que poner nada de los presupuestos nacionales en concepto de cofinanciación. Así se llega a la cifra de 4.145 millones.

Bruselas pide que este dinero se dirija a tres ejes de acción prioritarios: reforzar el sistema sanitario, prestar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y sostener el mercado laboral. Una vez gastado el dinero del fondo del coronavirus, a España todavía le quedarán 7.086 millones de euros de ayudas regionales europeas no gastadas del periodo 2014-2020.

"Era un dinero durmiente que los Estados miembros no podían usar. Ahora lo hemos activado y puede dirigirse a nuevos sectores a los que no podría destinarse en condiciones normales. Estamos liberando un dinero que no se habría usado", ha explicado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

El Ejecutivo comunitario ha pedido a los Gobiernos y a la Eurocámara que aprueben estos cambios en un plazo máximo de dos semanas con el fin de poder liberar las ayudas cuanto antes.

Además de este fondo contra el coronavirus, la Comisión ha propuesto este viernes extender el ámbito de actuación del Fondo de Solidaridad de la UE, que normalmente se utiliza para responder a catástrofes naturales, para incluir también las crisis sanitarias. El objetivo es poder movilizar este fondo para asistir a los países más afectados por el coronavirus, aunque sólo quedan 800 millones disponibles para 2020.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario recuerda que los Gobiernos pueden pedir ayudas del Fondo de Ajuste a la Globalización para asistir a los trabajadores despedidos y a los autónomos con problemas por el coronavirus. También aquí, la cantidad que todavía no se ha gastado es muy baja, 175 millones.