¿Qué es el Black Friday? Todo lo que debes saber sobre este día

El Black Friday es un evento comercial que tiene su origen en Estados Unidos. Es una fecha en la que tanto los grandes comercios como los pequeños aplican descuentos a sus productos con motivo del inicio de las compras navideñas.

Existe la errónea creencia de que el término Black Friday se relaciona con la venta de esclavos de raza negra en los Estados Unidos. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Este término tuvo su origen en Filadelfia. Se acuñó debido a que todos los años, el día siguiente a Acción de Gracias, las carreteras se abarrotaban de vehículos por todas las personas que regresaban a sus hogares tras visitar a sus familias, así como por otras muchas que se acercaban a la ciudad a realizar compras, por lo que los policías que se encargaban de regular el tráfico decidieron llamar a ese viernes, "el viernes negro".

En los años 80, el término Black Friday se comenzó a asociar al estado económico de las empresas, que pasaban de estar en números rojos a números negros. No obstante, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos in black tiene como significado “ganar dinero”, por lo que la atribución de la palabra black no tendría necesidad de estar directamente relacionada con el color de los números que manejaban las empresas sino con el simple hecho de que en ese día se lograba un gran volumen de ventas.

Cuando el Black Friday comenzó a ser un evento comercial, los vendedores intentaron (sin éxito) dar a conocer este día como Big Friday, pero no tuvo buena acogida.

Cabe señalar que el Black Friday no es un día festivo. Sin embargo, en Estados Unidos muchos empresarios consideran el día como festivo y dan el día libre a sus empleados.

El Black Friday en España

En España no fue hasta el año 2012 cuando adoptamos este evento comercial, fecha que no se hubiera podido adelantar aunque los comercios lo hubieran querido, ya que en nuestro país la ley regulaba los periodos en los que debían celebrarse rebajas con intención de proteger a los pequeños comercios.

Aunque en 2012 la celebración no tuvo un gran alcance, los siguientes años gracias a las campañas promocionales de grandes empresas como Amazon, se comenzó a popularizar este día. El Black Friday tenía gran impacto especialmente en plataformas online, alcanzando su punto álgido en 2015, año en el que los comercios recaudaron más de 300 millones de euros. Se estima que cada persona se gastó una media de 215€, estando los productos más demandados en la categoría de ropa y calzado.

Es o no es el Black Friday una moda pasajera

En el 2018, cada hogar español gastó una media de 601 euros en compras navideñas, por lo que nos hemos convertidos en el segundo país europeo con mayor nivel de gasto, solo superado por Reino Unido. Con la llegada del Black Friday, muchos españoles han optado por aprovechar esta oportunidad y ahorrar hasta un 80 % en sus compras.

Las empresas españolas han adoptado esta festividad americana y se ha convertido en un evento imprescindible en el que todos ganan. Los negocios adelantan la campaña navideña y atraen a los consumidores, mientras estos consiguen descuentos que en ocasiones llegan a porcentajes que nada tienen que envidiar a las conocidas como "rebajas de invierno".

Son muchas las personas que piensan que este evento es una moda pasajera. El hecho de que haya sido traído de Estados Unidos podría hacer pensar que tan solo se trata de una estrategia de marketing que tiene los días contados. Sin embargo, el Black Friday lleva celebrándose siete años en España y ha resultado ser muy productivo y rentable para los comercios. Parece que el Black Friday ha venido a España para quedarse.