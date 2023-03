Este monitor HP es el compañero de trabajo que necesitas: ¡ahora con 32% de descuento!

New Mall Media

Si tienes que trabajar en casa, aunque el portátil es una herramienta infalible, siempre es mejor contar con una pantalla de buenas dimensiones y con buena resolución para tener una vista mucho más cómoda. HP lleva años ofreciendo no solo lo mejor en informática, sino también en imagen con toda su gama de monitores. Si buscabas una buena pantalla para trabajar desde cada, o incluso para jugar, te traemos un monitor HP que te va a encantar.

Y es que Amazon ha puesto en marcha una oferta por tiempo limitado en el Monitor HP 22 pulgadas V22ve G5. Un modelo ideal en relación calidad/precio que gana muchos más puntos con el descuento disponible en Amazon. Ahora, en lugar de costar 139 €, puede ser tuyo pagando menos de 94 €. Un descuento del 32% que lo vuelve irresistible, sobre todo cuando descubras todas las características que tiene. ¿Quieres saberlas? Pues solo tienes que seguir leyendo.

Monitor-01

¿Por qué hacemos tanto hincapié en que este Monitor HP 22 pulgadas es el compañero de trabajo ideal? Además de por el tamaño de su pantalla, por su tecnología Low Blue Light, con la que reduce el índice de luces azules y favorece el cuidado de tu vista. Es una solución ideal para evitar los problemas de vista cansada, las jaquecas y demás problemas que suelen derivar de una exposición excesiva a las pantallas y, sobre todo, a este tipo de luz.

Pero no podemos quedarnos solo en eso. También debemos hablar de su resolución de 1080p, ideal para ofimática y para ver tus juegos favoritos si no tienes un equipo capaz de mover los videojuegos a resolución 4K. Además, su tasa de refresco de 75 Hz es idónea para ver contenido multimedia o trabajar, por no hablar de un tiempo de respuesta de tan solo 5 ms. ¡Es imperceptible!

Es una pantalla que puedes ajustar como desees gracias a su pedestal, que permite modificar su inclinación entre -5 y 23 grados. Por otra parte, cuenta con un ángulo de visión enorme, de 178º, y un giro vertical que va desde -90 hasta 90 grados sin problemas. Lo mires desde donde lo mires, la imagen siempre lucirá bien.

Por último, incluye un cable HDMI y de alimentación, por no hablar de su fácil configuración a través de su botón Joypad OSD o incluso desde el software de HP Display Center que puedes usar en tu propio PC. En definitiva, ofrece unas prestaciones idóneas para el trabajo en remoto, el contenido multimedia y el juego menos exigente. ¡Y todo por menos de 94 €!

