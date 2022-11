Los mejores bebederos portátiles para perros disponibles en Amazon

New Mall Media

Si tienes una mascota, sabrás que es uno más de la familia y, como tal, quieres cuidarle con todo el amor del mundo. Ellos nos dan el cariño que necesitamos y nos acompañan en todo momento de forma desinteresada. Es por ello por lo que se merecen lo mejor que les podamos dar.

A diferencia de los que muchos piensan, tener un perro es algo parecido a tener un hijo, ya que supone una gran responsabilidad, le tienes que dar de comer, beber, bañarles, sacarles a la calle, jugar con ellos, llevarles a revisiones veterinarias para la desparasitación y las vacunas... En conclusión, necesitan de nosotros para poder vivir, y somos los encargados de que sean plenamente felices.

Sabemos que siempre querrás lo mejor para él y no te importará renunciar a ciertas cosas. Sin embargo, no necesitamos invertir mucho dinero para que tengan sus necesidades cubiertas. Es por ello por lo que, cuando salgas de paseo, de viaje o de excursión, deberías llevar un recipiente para que tu mejor amigo de cuatro patitas no pase ni hambre ni sed.

Muchas personas utilizan tuppers, sin embargo, esta no es la mejor de las ideas teniendo en cuenta que el plástico altera el sabor de los alimentos, e incluso algunos pueden ser dañinos para la salud. Es por ello por lo que te presentamos las mejores alternativas, para que se las regales a tu canino y cuides de él como se merece. ¡No esperes más y hazte con uno de estos!

Cuenco plegable de silicona para perro de HyS

Este cuenco es ideal para que lo lleves contigo cada vez que vayáis de viaje, a dar un paseo o a alguna excursión con tu perro. Se trata de un bebedero de silicona sin BPA, una sustancia química empleada para confeccionar algunos plásticos y es dañina para la salud.

Su tamaño es perfecto, ya que tiene unas dimensiones de 5.1" (13cm) de diámetro y 2.2" (5.5cm) de altura. Esto permite rellenarlo con una buena cantidad de agua, por lo que podrán usarlo todo tipo de caninos, desde los más pequeños, a los más grandes. Además, para que no sea incómodo de transportarlo, se pliega para reducir su espacio. Es completamente ligero, solo pesa 65 gramos, por lo que no notarás que lo llevas encima.

Incorpora un mosquetón de clip fácil para que se sujete de forma segura a un cinturón, a una bolsa e incluso a la correa. De esta forma, evitará que se caiga o se pierda.

Este pack incluye 2 recipientes, uno rojo y otro azul, para que puedas dar de beber y de comer a tu mejor amigo peludo. Ya que funciona para agua, como para alimentos secos y húmedos, de esta forma, le cuidarás en todo momento. Es muy resistente y no se caerá, ni se desbordará aquello que coloques en su interior.

Bebedero portátil de 350 ml para perros de Edipets

El bebedero de Edipets es distinto al anterior. Se trata de una especie de botella de agua y en uno de los extremos incorpora un cuenco de PC, un material de grado alimentario ABS que ha sido aprobado por la FDA, y está libre de BPA. De esta forma, se convierte en un complemento completamente seguro para tu mascota. Además, incluye un sistema de carbono activo para conseguir eliminar y evitar que se reproduzcan las bacterias del agua o provocadas por la humedad.

El cuenco es ergonómico y un poco profundo, capaz de acumular el suficiente líquido para que se hidraten, pero sin que les resulte incómodo. Tiene un depósito de 300 ml 0 500 ml, dependiendo del modelo que escojas, para aquellos perros que beben más o menos. Además, presenta un botón en el centro de la botella con el que podrás regular la cantidad de agua que sale hacia el recipiente, y tiene un mecanismo de bloqueo que evita las fugas accidentales.

Gracias a la forma que tiene, se evaporará rápidamente los residuos del líquido que se hayan quedado, podrás guardarla y transportarla a cualquier lado con suma facilidad. Podrás escoger entre 3 modelos de distintos colores: azul turquesa, rosa o blanco.

Pack de bebedero y comedero para perros de Edipets

Volvemos a hablar de un producto de la anterior marca, y es que esta es una de las mejores que podrás encontrar para cuidar a tu perro. Demuestra que no es necesario invertir mucho dinero para obtener una buena calidad.

Esta botella mide 28 cm x 23 cm y cuenta con una capacidad de 350 ml. Además, incorpora dos cuencos de 350 ml cada uno, ideales para rellenarlos con agua y comida, o si prefieres usarlo solo para el líquido, el otro podrás guardarlo para tenerlo de repuesto. Son muy ligeros y podrás llevarlos contigo a cualquier lugar: de viaje, de paseo... Además, al ser plegables, ocuparán tan solo 1 cm, por lo que cuidarás de tu canino de una forma muy sencilla y económica.

Están confeccionados con materiales completamente seguros, ya que el polipropileno de grado alimentario es un tipo de plástico que no contiene BPA ni ftalatos, dos sustancias muy dañinas para la salud de las personas y animales. Esto lo convierte en una de las mejores alternativas, ya que son muy resistentes y durarán en perfecto estado muchos años. Y si aún no te convence, todos los productos de Edipets cumplen la garantía europea, demostrando así que son muy fiables.

Contiene una doble tapa para evitar que se derrame o se vierta el contenido de su interior. Asimismo, tiene un doble compartimento, ya que la botella está dividida en dos de forma vertical. Esto permite que un lado lo rellenes de agua, y el otro de comida. Podrás llevar los alimentos o las chuches en un mismo lugar sin necesidad de cargar con varios recipientes. Incorpora una rejilla en la parte superior para evitar que caigan trozos del pienso dentro de la zona del líquido y es muy sencillo de limpiar. Por último, cabe destacar que dispone de otros 2 mosquetones para enganchar los recipientes a esta. ¡Escoge entre el modelo naranja o el negro.

