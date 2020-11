Bolsas de lavandería: la mejor solución para proteger tu ropa durante el lavado

¿Tienes ropa especialmente delicada que siempre lavas a mano por miedo a que se estropee en la lavadora? Nosotros te recomendamos utilizar bolsas de lavandería en las que podrás poner la ropa más frágil y así evitar posibles daños o desgarros.

Estas bolsas se suelen utilizar para la ropa interior, los zapatos, los vestidos u otras prendas que se hayan ensuciado especialmente y que deberías aislar de alguna forma para no estropear el resto de la ropa que metas en la lavadora.

Nosotros te damos 5 opciones para que puedas hacerte con las bolsas de lavandería que más se adapten a tus necesidades. Elige el pack que más te convenga según el número y el tamaño de las bolsas.

Pack de 7 piezas para lavado

Las 7 piezas que componen este pack protegerán tu ropa de posibles enredos, aparición de pelusas o enganches que puedan surgir durante el lavado. El pack se compone de 7 bolsas de diferentes tamaños: 1 bolsa grande, 1 bolsa mediana, 2 bolsas pequeñas y otras 2 bolsas cilíndricas especiales para lencería. Están hechas de tela de alta calidad y presentan permeabilidad al agua, lo que asegura que se puedan utilizar durante mucho tiempo. Este conjunto también lo podrás utilizar para guardar la ropa cuando te vayas de viaje.

Pack de 7 piezas

Bolsa para los zapatos

No te pierdas estas dos piezas perfectas para guardar tus deportivas. Son ideales para que la suciedad de tus zapatos no se esparza por la lavadora y ensucie el resto de las prendas o estropee la máquina. Están hechas de poliéster de alta calidad, son resistentes a las abrasiones, los estiramientos y la corrosión, por lo que garantizan una durabilidad a largo plazo. Además, cuentan con un cierre resistente, así no se abrirán durante el lavado.

Bolsa para zapatillas

Pack de 5 piezas

También te recomendamos este pack de 5 piezas hechas con fibra de poliéster de alta calidad, un material ecológico, suave e inoloro. Estas bolsas están hechas con un material duro que protegerá perfectamente tu ropa. Clasifica tus prendas según el tamaño o el tipo y consigue los mejores resultados. Además, estas bolsas de lavandería son de diferentes tamaños y se pueden doblar con facilidad, por lo que ocupan poco espacio y las podrás guardar hasta en los rincones más pequeños.

Pack de 5 piezas

Bolsa de lavandería para mascotas

Si tienes mascota en casa, es probable que cada cierto tiempo tengas que lavar sus cosas, como su cama, su manta o alguna prenda para el invierno que pueda tener. Si quieres evitar que los pelos de tu mascota se puedan juntar con el resto de la ropa, te recomendamos esta bolsa de lavandería especial para animales. Tiene un tamaño de 70 cm x 80 cm y está hecha de poliéster de alta calidad, por lo que todos los pelos se acumularán únicamente dentro de la bolsa.

Bolsa para mascotas

Set de 8 bolsas

Hazte con este set de 8 bolsas por 12,99€, que destaca por ser el producto de esta lista con mejores reseñas hechas por los usuarios de Amazon. El set cuenta con 8 bolsas de 4 tamaños diferentes: 2 extragrandes, 2 de tamaño grande, 2 bolsas medianas para ropa delicada y 2 bolsas de lavado para la ropa interior. Encontrarás dos tipos de mallas que componen estos productos: la malla gruesa para limpiar fuertemente la ropa sucia y la malla fina para proteger las prendas más delicadas.

Set de 8 bolsas

