Oferta del día en Amazon: Amazon Fire TV Stick al 38% de descuento

Las nuevas tecnologías y sus innovaciones ya forman parte de nuestro día a día. Entre todos los dispositivos que hay en el mercado destaca especialmente el Amazon Fire TV Stick, una opción magnífica con la que podrás reproducir contenido multimedia en Streaming. Hoy podrás conseguir este producto con un 38% de descuento gracias a la increíble oferta del día en Amazon… ¡No te lo puedes perder!

El Fire TV Stick es uno de los productos más vendidos de Amazon y con mejores valoraciones por los usuarios. Para disfrutar de sus ventajas tan sólo tienes que conectar el mando a tu televisor HD y empezar a disfrutar del contenido streaming en cuestión de pocos minutos. Además, con el mando por voz Alexa no hará falta pulsar ningún botón para que este dispositivo comience a reproducir aquello que quieres ver: películas y episodios de tus series favoritas e, incluso, los deportes y las noticias en directo. Por otro lado, los botones de encendido y volumen te otorgan un mayor control.

Con este mando por voz de Alexa también podrás reproducir en streaming millones de canciones, tan sólo tendrás que pedirlo y Alexa reproducirá una canción, el artista o la playlist que pidas. Conéctate y disfruta de tus aplicaciones favoritas, como Amazon Music, Spotify o TuneIn.

Amazon Fire TV Stick

Ahora mismo no encontrarás una opción mejor en relación calidad-precio con la que puedas ver tus contenidos favoritos de Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Atresplayer, Mitele, RTVE A la carta, Movistar+, Disney+, Apple TV y otros servicios, para los que es posible que se requieran suscripciones separadas.

Además de todas las opciones anteriores, este dispositivo tiene incluso más espacio de almacenamiento para aplicaciones y juegos que otros reproductores de contenido multimedia en streaming. Hazte con el Fire TV Stick y descubre las miles de apps que ofrece y las Skills de Alexa, además de millones de sitios web a los que podrás acceder cómodamente.

La compra de este producto supone un avance en cuanto convertir tu casa en un hogar digital se refiere. Si dispones de más dispositivos inteligentes en tu hogar podrás conectarlos con el Fire TV Stick. Tan sólo tienes que pedírselo a Alexa y podrás visualizar en directo el vídeo de tus cámaras en la TV o controlar las luces, los termostatos y otros dispositivos de Hogar digital que sean compatibles con Alexa.

Su configuración es muy fácil: tan sólo tienes que conectar el Amazon Fire TV Stick al televisor HD, luego enchufarlo a una toma de corriente y luego conectarlo a internet. Después de este procedimiento podrás disfrutar las series, pelis, música y aplicaciones que más te gustan.

Amazon Fire TV Stick

Otra de las ventajas que ofrece este dispositivo es la oportunidad de poder llevártelo a cualquier parte para no perderte ningún episodio cuando no estés en casa. El Amazon Fire TV Stick funciona con cualquier televisor HD, por lo que lo podrás utilizar en casa de tus amigos o en un hotel cuando te vayas de viaje, lo único que necesitas es conexión WiFi. Sin embargo, hay que tener en cuenta la posibilidad de que algunos contenidos no estén disponibles en otros países.

Aprovecha esta magnífica oportunidad y consigue este dispositivo que cambiará tu vida por tal sólo 24,99€. Este precio durará a lo largo del día de hoy, así que… ¡Date prisa y no te pierdas el Amazon Fire TV Stick con un 38% de descuento!

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 19/06/2020.