James Holland: "Pensé que una guerra como la IIGM no podía suceder de nuevo pero la vemos en Ucrania"

A James Holland lo escolta una estantería desbordante de libros sobre la II Guerra Mundial. El enfoque de la pantalla no permite apreciarlo, pero debe ser enorme porque tiene las baldas numeradas con letras y números. A mitad de la conversación, corta con una reflexión: "Esta entrevista ha tomado un giro oscuro". Cuando la radiografía del convulso presente sucede a las preguntas sobre los errores de Hitler, el historiador británico, uno de los más originales sobre el periodo, alerta sobre una serie de patrones que se están repitiendo.

Su editorial en España, Ático de los Libros, acaba de publicar La Segunda Guerra Mundial, un didáctico resumen con el que Holland, acompañado de las poderosas ilustraciones de Keith Burns, da las claves de la contienda e incluye algunas de las principales conclusiones de sus importantes trabajos. Dice que se trata de una obra que ofrece una visión introductoria con la que pretende inspirar a los jóvenes, pero también a los más mayores, a interesarse por este episodio histórico clave y sus proféticas lecciones.

Pregunta. ¿Qué es lo más complicado de condensar la II Guerra Mundial en poco más de 300 páginas, muchas de las cuales son solo ilustraciones?

Respuesta. Es muy difícil. Inevitablemente hay una gran cantidad de cosas que tienes que dejar fuera. La mayoría del relato se centra en los principales actores, que son quienes protagonizaron los grandes episodios: Japón, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, la Unión Soviética... En cierto modo es frustrante porque la guerra es una historia del drama humano. Está tan restringido lo que puedo contar que no hay mucho tiempo para esas historias humanas. Pero lo que intento es cambiar la narrativa típica de la IIGM. Hay un relato muy establecido que creo que no es correcto.

P. ¿Cuáles son los mitos más populares de la contienda?

R. Primero que las fuerzas armadas alemanas eran las mejores del mundo y que seguían siendo tácticamente brillantes. En realidad, tenían las manos atadas con Hitler como su comandante, quien no era un audaz estratega. También que los británicos estaban bastante indefensos o la contribución de Estados Unidos: aunque tenían mucho poder industrial, la guerra se ganó en el frente oriental.

»Diría que los alemanes fueron muy buenos en algunas cosas durante la primera parte de la guerra. Pero el 50% de su éxito en 1940 se explica por la ineptitud de las fuerzas armadas francesas. Reino Unido lo hizo bastante bien: tenía la mayor armada y centró la mayor parte de sus recursos en ganar la batalla del Atlántico, que sin lugar a dudas fue el teatro de operaciones más importante. Si es cierto que la URSS fue responsable de eliminar a la mayoría de las tropas alemanas, económicamente fue Occidente quien paralizó al Tercer Reich. Y un buen ejemplo de ello es que en 1943 el 44% de su economía de guerra se destinó a la Luftwaffe y al frente occidental.

El historiador James Holland, en una imagen de archivo. Ático de los Libros

P. En sus obras también enfatiza en que Hitler no tenía acceso a recursos clave por la situación de Alemania en el corazón de Europa. ¿Era la victoria nazi imposible desde el primer momento?

R. Cada nación combatiente tiene un enfoque operacional diferente debido a su situación geográfica. Alemania era una potencia continental y una razón principal por la que entra en guerra es porque no tiene suficientes recursos ni acceso a los océanos. Su única forma de ganar era una guerra corta y rápida: Polonia en dos semanas y media, Francia en seis... Es algo que habían hecho los prusianos. Pero cuando esto no sucede empiezan los problemas.

»La Operación Barbarroja, la invasión de la URSS en el verano de 1941, no acaba de forma exitosa en tres meses. En junio de ese año tenían un enemigo: Reino Unido y sus dominios imperiales. Seis meses después se enfrentaba también a la URSS y a EEUU. Entonces, materialmente, a nivel de recursos, ¿tenía Alemania una mínima posibilidad de ganar la guerra? Diría que en absoluto. Hitler estaba completamente derrotado a finales de 1941, mientras que los relatos tradicionales cuentan que es mucho más tarde.

"Europa podría salir del atolladero fabricando armas como elemento disuasivo"

P. ¿El mayor error de Hitler fue frenar sus Panzer y no acabar con la Fuerza Expedicionaria Británica en Dunkerque?

R. Tiene que estar sin duda entre sus peores decisiones. No hay razón para pensar que si toda la BEF (por sus siglas en inglés) hubiera quedado atrapada y hecho prisionera Reino Unido hubiera abandonado la guerra, pero psicológicamente sí lo habría hecho. El día que los británicos estuvieron más cerca de la derrota fue el 27 de mayo de 1940 y por una discusión en el gabinete de guerra. Churchill llevaba 17 días como premier. Dos de sus ministros, Clement Attlee y Arthur Greenwood, eran laboristas y tenían menos influencia que los otros dos: Neville Chamberlain, hasta entonces primer ministro, y Lord Halifax, Secretario de Estado para Relaciones Exteriores, que estaba ansioso por abrir conversaciones de paz con Italia.

»Churchill se niega porque dice que abrir esa puerta haría saltar todo por los aires y recuerda la alianza que tienen con Francia. Churchill gana, pero no porque le apoye Chamberlain, y en la tarde del 28 la crisis se ha resuelto: Halifax ya no es una amenaza y se descartan las negociaciones. Si la BEF hubiera estado rodeada en ese momento, la situación psicológicamente habría sido muy difrente. La única razón por la que Hitler hizo esto es para demostrar que era el jefe, y para demostrar a Franz Halder, el jefe del Estado Mayor del Ejército alemán, que no podía tomar decisiones importantes a sus espaldas. La catastrófica decisión para Alemania no fue por tanto por ninguna razón militar.

P. ¿Queda alguna pregunta por resolver sobre la II Guerra Mundial?

R. No lo creo. Se trata de perspectivas. Mi hermano Tom es clasicista y cuando mira a la Antigua Roma las fuentes son finitas, hay un límite. Pero de la IIGM hay tanto que rastrear y tanto que estudiar detenidamente que hay archivos que nadie ha investigado hoy en día. En los últimos años muchos alemanes han encontrado en los desvanes fotografías de sus abuelos, algunas de hechos horribles, pero no quieren deshacerse de ellas porque creen que es un importante documento histórico. Yo he podido manejar muchas de estas cosas y es fascinante. Ayudan además a responder preguntas sobre por ejemplo qué sabía la gente corriente de Alemania de lo que ocurría en el frente oriental: se les enviaban imágenes de pueblos ardiendo o judíos siendo ejecutados. No podemos decir que la gran mayoría de alemanes no sabía lo que estaba pasando.

Portada de 'La Segunda Guerra Mundial'. Ático de los Libros

»Así que estamos hablando de capas de matices. No creo que quede nada profundo por salir a la luz. Es cómo lo cuentas. Para mis trabajos he tenido la suerte de entrevistar a centenares de veteranos de todas partes del mundo. Ahora estoy obsesionado con los diarios y las cartas porque fueron escritas en un día concreto, no hay comprensión retrospectiva. Es lo que pensaban entonces, y te ofrecen aproximaciones diferentes a estos eventos. Lo que quiero ahora es transmitir cómo se desarrolló la guerra en tiempo real en lugar de un conocimiento masivo a posteriori.

P. ¿Cuál diría que es la conclusión más sorprendente de sus investigaciones?

R. La implacabilidad de la guerra, el horror total de cuánto tiempo duró y cuánto tiempo la gente estaba dispuesta a soportarla. Cuando estás habituado a un largo periodo de paz te ablandas en cierto modo. Si pones a una nación en el medio de una guerra es completamente diferente. Una de las cosas más destacadas es la resiliencia de la gente. ¿Cuál es la motivación de un soldado estadounidense para ir a una montaña nevada en Italia? ¿O la de un japonés combatiendo en un atolón en medio del Pacífico? Eso es fascinante y se entiende mucho mejor con fuentes contemporáneas. Ese lenguaje, esa resistencia, ese mismo dolor y las mismas preocupaciones, ansiedades, temores, etcétera, las estamos viendo ahora mismo en Ucrania.

"Hitler estaba completamente derrotado a finales de 1941"

P. ¿Es peligroso que las generaciones más jóvenes olviden las lecciones de la contienda?

R. Es muy importante no olvidar las lecciones que ofrece la II Guerra Mundial, el mayor acontecimiento mundial jamás ocurrido hasta ahora. ¿Cómo no se va a estudiar hoy en día? Particularmente las consecuencias de ciertas situaciones políticas que se descontrolaron. Lo que había en 1929 era un crac que provocó una crisis global y el colapso económico, de lo que emergieron lo que en términos modernos llamaríamos populismo. Esa depresión fue lo que les dio a los nazis la oportunidad de alcanzar el poder en Alemania. Debido a este caos financiero hubo turbulencias políticas en Europa en la década de 1930, pero también en Japón.

»Cuando hay una agitación política y económica, el mundo necesita preocuparse. Y lo que ocurre hoy en día viene de la crisis de 2008, seguida por el auge del populismo y el desencanto en muchos países que quieren independizarse, la aparición de figuras que ejercen un tipo de liderazgo muy diferente, como Trump, el Brexit, la pandemia... Si lo unes todo tienes la tormenta perfecta, y ahora le sumas la guerra de Ucrania, con Rusia gastando el 30% de su PIB en defensa y produciendo 100 tanques al mes. Son cifras de la II Guerra Mundial. Los patrones al final se están repitiendo y es muy preocupante. Todo el mundo debería saber sobre la II Guerra Mundial, y así se entenderían mejor los patrones actuales.

P. ¿Teme que se produzca una III Guerra Mundial? ¿Lo ve posible?

R. Sí, es posible. El futuro no se puede predecir, pero se pueden observar los patrones del comportamiento humano. Me apostaría mucho dinero a que Putin no parará la guerra en Ucrania porque no tiene nada que perder mientras siga en el poder. Está enfocado en revivir una Rusia al estilo soviético con un gobierno dictatorial y controlar el este de Europa. Hay posibilidades de que intente expandirse a los países bálticos. El problema es que el último elemento disuasorio de Occidente es el botón nuclear, que honestamente veo muy difícil que ocurra.

Una de las ilustraciones de Keith Bruns. Ático de los Libros

»Europa necesita unas fuerzas armadas muy potentes para que quien quiera invadir esos territorios se lo piense antes dos veces. El Ejército británico es muy pequeño en la actualidad, es más bien una milicia, no se le puede llamar ejército. No conozco muy bien la situación en España, pero no creo que tenga tropas muy numerosas. En cierto sentido es parecido a la que ocurría en los años 30. Rusia está produciendo cien tanques al mes, una cifra que Reino Unido podría alcanzar quizá en tres años. Las diferencias son enormes. Si Trump gana las elecciones de 2024, lo que hoy en día es bastante probable, creo que sacará a Estados Unidos de la OTAN. Las fuerzas oscuras de Sauron se están reuniendo: Corea del Norte, Irán, Rusia, China también... todos estos países tienen ejércitos más grandes. La situación en conjunto es muy preocupante, por lo que tenemos que aprender las lecciones de la historia.

P. ¿Cómo puede hacer Europa para frenar el populismo?

R. En Reino Unido, que es lo que conozco, a la mayoría de la gente le preocupa la brecha de riqueza, la inmigración, el aumento del coste de la vida, políticos que no ofrecen las soluciones reclamadas... Los políticos necesitan dejar de malgastar dinero público. No soy economista, pero Europa podría salir del atolladero fabricando armas no para utilizarlas, sino como elemento disuasivo. La cuestión de tener unas fuerzas armadas potentes es que nunca tienes que utilizarlas. Son un elemento de disuasión convencional para evitar que otros quieran atacarte. Y eso me parece una buena forma de salir de esta situación.

"A pesar de los drones y las armas más sofisticadas, la guerra de Ucrania está siendo abrumadoramente de morteros, minas, ametralladoras y artillería, muy similar a la de 1939-1945"

P. Para justificar la invasión de Ucrania, Putin ha reivindicado muchas victorias soviéticas en la Gran Guerra Patriótica. Pero lo hace manipulando la historia. También está cerrando archivos en Rusia. ¿Existe un riesgo real de que la historia se esté reescribiendo?

R. No en Occidente, pero los rusos siempre han estado en un libro cerrado. El mito heredado se remonta a la URSS; desde la época de Stalin siempre ha habido un relato fijo que ignora la grotesca crueldad de los comandantes y del propio Stalin, la naturaleza oprimida de sus ciudadanos... Nunca se deberían olvidar los impresionantes niveles de coraje y bravura de los soldados del Ejército Rojo, pero fue brutal. Hay muchos libros que han utilizado archivos soviéticos y tenemos una imagen bastante precisa de cómo fue aquello. Pero en la propia Rusia, como siempre ha sido, la historia hunde sus raíces en la mitología y en la política más que en la realidad.

P. ¿Cómo explica la brutal guerra que Israel está llevando a cabo en Gaza, matando a miles de judíos, teniendo en cuenta que la memoria del Holocausto sigue muy reciente?

R. Creo que aquí hay dos enfoques. No podemos engañarnos con lo que pasó el 7 de octubre: terroristas palestinos entraron en Israel y masacraron a un gran número de personas de las formas más horrorosas. No estamos hablando solo de bombardeos, sino de decapitaciones y violaciones que llegaron desde el otro lado de la puerta. Pienso que muchos españoles estarían bastante sedientos de una venganza dura si por ejemplo desde Portugal se hiciese algo así. Entonces es muy fácil para los que no somos israelís pensar que sobrereaccionaron.

»Ahora bien, dicho esto, no hay ninguna duda de que Israel puede aguantar a Hamás. ¿Hay un camino alternativo? El problema es que si destruyes Hamás estás creando futuros terroristas que van a crecer en Gaza furiosos y pobres. ¿Podría haber recurrido Israel a la diplomacia, a decir que mostrarán clemencia si entregan a la cúpula de Hamás? ¿Habría funcionado? No lo sé, pero es mejor que arrasar la ciudad de Gaza. La magnanimidad es mejor que la agresión incondicional. Me preocupa que el mundo haga todas estas manifestaciones en favor de los palestinos, porque no se hacen por los etíopes o los yemeníes. Mi ligera preocupación es que todo esto esconda un toque de antisemitismo.

Destrucción provocada por la guerra en la ciudad ucraniana de Bakhmut.

P. En la II Guerra Mundial combatieron muchos exploradores, historiadores, arqueólogos... ¿Cree que es importante concienciar a la gente que en algún momento igual va a tener que luchar?

R. Cada generación tiene el deber de proteger a la siguiente. Lo interesante de la IIGM es que existe este enigma moral que gusta señalar en Occidente del bien contra el mal. Creo que es cierto, ¿pero cuánto mal tienes que hacer para alcanzar el bien —como arrasar ciudades de personas que estás intentando liberar—? Son problemas a los que nos seguimos enfrentando: solo hace falta mirar a Ucrania y Gaza. Una de las cosas que me parece más increíble sobre la guerra de Ucrania es la escala de bajas. Se piensa que el 90% de la fuerza invasora rusa de febrero de 2022 está muerta. Es decir, unos 340.000 soldados rusos. Son números imposibles de creer, de la IIGM. Me recuerdo pensando que una guerra de la escala de la IIGM no podía suceder de nuevo, jamás, y está ocurriendo delante de nosotros. Es absolutamente horrible.

»Pensábamos que los días de Guernica, Hamburgo o Dresde se habían ido, que estábamos en un mundo en calma y mecanizado de supermisiles guiados, pero estamos descubriendo que son muy caros y que en una semana se han acabado. Y entonces hay que recurrir a los medios más tradicionales, no tan diferentes a los de hace 80 años. Está cambiando lo que pensamos sobre la guerra tradicional, estamos volviendo atrás en el tiempo. A pesar de los drones y las armas más sofisticadas, la guerra de Ucrania está siendo abrumadoramente de morteros, minas, ametralladoras y artillería, muy similar a la de 1939-1945.

"Los patrones de la II Guerra Mundial se están repitiendo"

P. Quizá la gran diferencia es que ahora estamos viendo los combates en las trincheras en directo...

R. Y no es nada interesante cómo nos deshumanizamos al ver eso. La idea de ver a alguien muerto en acción era horrible y hemos estado protegidos de eso durante décadas. Yo trato de evitarlo todo lo que sea posible, pero es muy fácil encontrar secuencias de las cosas más despreciables y horribles que suceden. Cuanto más lo ves, más piensas que es normal, pero no lo es. Es absolutamente repugnante. Estoy muy sorprendido por eso porque pensé que habíamos avanzado como mundo, que estábamos lejos de ese tipo de niveles medievales de violencia.

