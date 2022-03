Elías Bendodo pide a Pedro Sánchez que aplique el modelo andaluz de bajar impuestos "sin complejos"

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha participado hoy en la segunda jornada del II Foro Económico Español de Andalucía haciendo un análisis de la situación económica de la región, y ha aprovechado para lanzar un mensaje al Gobierno de España.

Ha considerado, como ayer hiciera el presidente autonómico, Juanma Moreno, que debe bajar los impuestos, y debe hacerlo "ya" antes del 29 de marzo, "que es cuando el Gobierno prevé aprobar el documento económico".

Por ello, le ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aplique el modelo económico andaluz "para bajar impuestos sin complejos" porque el país lo necesita.

A su juicio, la fórmula que debe imitar es simple: "bajando impuestos se recauda más, aunque algunos no lo quieran ver". Al respecto, ha detallado que Andalucía ha sumado récord de ingresos en 2021 con 12.261 millones de euros, un 5,12% más que en 2020.

"Esta es la base del liberalismo social", ha subrayado el consejero andaluz: "liberal en lo económico y blindaje de los servicios sociales". Un modelo por el que cree que Andalucía "está transmitiendo al mundo una imagen de seriedad y de credibilidad, el mayor patrimonio que puede tener un gobierno".

Bendodo ha hecho hincapié además que en tres años Andalucía ha cambiado mucho en el ámbito empresarial. "Hemos pasado de mirar como sospechosas a las empresas a creer firmemente en la colaboración público-privada".

Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta

El consejero cree que los profesionales "no pueden trabajar a pérdidas. Un agricultor no puede arrancar el tractor, porque no le salen las cuentas. Un transportista tiene que dejar aparcado el camión porque ingresa menos de lo que gasta en combustible". "Y esto hay que atajarlo hoy".

En el Gobierno andaluza apoya al Gobierno de España en su política exterior con todo lo que está sucediendo en Ucrania, pero cree "la guerra no puede ser un burladero en el que esconderse".

Sacrificio económico

En Andalucía ha destacado que se viene cumpliendo la regla de gasto desde que comenzó la legislatura. "Estamos haciendo las cosas bien, pero estamos ante un momento excepcional y por eso lo digo abiertamente para que no haya dudas: en Andalucía estamos dispuestos a asumir el sacrificio económico que nos corresponda para aliviar la carga que soportan trabajadores, autónomos y emprendedores".

El consejero de Presidencia ha detallado, además, que hay margen para hacerlo. "Porque cuando llenamos un coche de gasolina, la mitad de lo que pagamos son impuestos. El 60 por ciento de la factura de la luz son impuestos".

Bendodo ha detallado que ese margen para bajarlos lo ha señalado "claramente" la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal "como están haciendo en Francia, en Polonia, en Irlanda o en Portugal".

Marcando el ritmo

Elías Bendodo ha enumerado luego lo que ha venido haciendo en materia económica "el Gobierno del cambio", que "antes de que estallara la pandemia y esta crisis de los precios", las políticas económicas del Gobierno andaluz "ya empezaron a dar sus frutos". Por ello, ahora "Andalucía está siendo una de las regiones que está marcando el ritmo de la recuperación en todo el país".

En Andalucía "se están haciendo las cosas razonablemente bien" tras estar "demasiados años en el furgón de cola, esperando su oportunidad". Por ello, cree que la región "se ha ganado el derecho a tener un papel protagonista en la recuperación económica de España".

