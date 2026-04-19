Las 22 llamadas a la acción del Wake Up, Spain! más europeo

De nuevo, Wake Up, Spain! ha sido un espacio de reflexiones y consensos en el que se han planteado los principales retos de futuro para España y Europa.

Un año más Wake Up, Spain! ha sido un lugar de reflexión y debate sobre el futuro de España y Europa.

Unos debates que han estado marcados por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y los combates entre Rusia y Ucrania. Situaciones ambas que obligan a replantearse el actual modo de vida y a pensar en cómo será la sociedad en la que viviremos en los próximos años.

Más de 170 ponentes han pasado por la Casa de América de Madrid para aportar sus ideas y estas son las 22 llamadas a la acción que han surgido durante los cinco días de análisis.

1. Más Europa

"Nunca, en estos tiempos oscuros, ha sido tan necesaria la idea de Europa", decía Roberta Metsola en la inauguración de Wake Up, Spain! Una edición más europea que nunca, en la que la presidenta del Parlamento Europeo reclamaba “estrechar lazos en todos los ámbitos”, desde la energía hasta la defensa y el transporte.

Ahora bien, esta Europa más unida debe trabajar también en buscar “otros socios porque comercial con Estados Unidos y China es cada vez más difícil”, tal y como reconocía el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber.

2. Un sólo mercado europeo

Fue el exprimer ministro de Italia, Enrico Letta, el que dio el pistoletazo de salida. “Europa dejará de ser relevante si no completamos la integración del mercado”. Un mensaje en el que hubo coincidencia y al que se sumaron la mayor parte de los participantes de Wake Up, Spain!.

Carlos Torres, presidente del BBVA, pidió “una simplificación regulatoria” para poder crecer en el conjunto de Europa, mientras que Ana Botín, presidenta del Santander reclamaba menos exigencias de capital para el sector para apoyar la innovación y el crecimiento de la economía europea.

3. Autonomía Estratégica

La Unión Europea debe “despertar” y “espabilar” para no perder el tren de la autonomía estratégica. Lo dijeron el presidente de Oesía, Luis Furnells; el presidente de Microsoft, Francisco Salcedo y Albert Triola, CEO de Oracle, para quien “es un momento decisivo para Europa”, sobre todo en materia de Inteligencia Artificial.

Ahora bien, una IA en la que se actúe con una legislación que “genere confianza, que sea sostenible y que controle los datos industriales”, como recordó en la mesa inaugural Carme Artigas, senior fellow del Belfer Center de la Harvard Kennedy Scholz. Pero, sobre todo, como dijo Federico Linares, presidente de EY, “sin perder nuestros valores humanistas ilustrados y de libertades universales”.

4. Atención a la revolución geopolítica

Es la conclusión a la que llegaba el exjefe del Servicio de Inteligencia Secreto británico (MI6). Todo porque estamos asistiendo al final del orden mundial basado en reglas. España debe “despertar” para defenderse de la amenaza de Rusia y del “síndrome de la locura trumpista”, sentenciaba.

5. Acabar con el frentismo...

Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, pedía en Wake Up! acabar con el “frentismo que padecemos en España”. Un llamamiento a la concordia en el que será clave la “leal colaboración y sin intromisiones” pedida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso.

6. ... Y el ejemplo de los Pactos

"Cuando hay que prepararse para la guerra no es el momento para la lucha partidista". Así de contundentes fueron Sir Bernard Jenkin, diputado conservador británico y Graeme Downie, diputado del Partido Laborista Escocés. A su juicio, Europa debe estar ahora concentrada en la defensa contra Rusia y en organizar su propio ejército. De ahí que ambos hayan coincidido en que "no podemos perdernos en luchas partidistas cuando se trata de la seguridad nacional; debemos ir más rápido y llegar más lejos".

Una conversación que sirvió como referente para acabar con el enfrentamiento que se puede ver en España entre izquierda y derecha, que impide alcanzar consensos en ningún ámbito. Por ello resulta interesante que estos dos diputados de partidos distintos hayan coincidido en una misma mesa, con un mismo diagnóstico y en recordar que "si trabajamos juntos, partido tras partido, no deberíamos tener miedo de hablarle al público" sobre los riesgos geopolíticos a los que se enfrenta la sociedad actual.

7. Tecnología de Defensa

El sector de la defensa español reclama un mayor protagonismo en el futuro tecnológico de Europa y aspira a influir en sus capacidades industriales. Así lo subrayó el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, quien defendió que España debe convertirse en “un referente europeo en tecnología y defensa” en la próxima década, mientras que el presidente de Oesía, Luis Furnells, abogó por que el país esté presente en la toma de decisiones sobre los grandes programas tecnológicos.

El sector reclama reforzar la colaboración entre industria, academia y defensa, impulsar empresas tractoras que consoliden el ecosistema y ganar peso en los grandes programas europeos para asegurar capacidades propias, en un contexto de creciente apuesta de Bruselas por la autonomía estratégica.

8. Suministro garantizado e infraestructuras

El cierre del estrecho de Ormuz preocupa en Europa. La dependencia de muchos países de la llegada de crudo y gas de la zona hace que haya posibilidades de que haya escasez de combustibles. Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, pide prudencia porque gracias a las refinerías que hay en nuestro país “España está preparada para evitarlo”.

Algo que ocurre también con el gas, tal y como aseguró el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, quien insistió en que la “situación de privilegio de España con Argelia” impide que haya problemas de gas. Ahora bien, el CEO de Veolia, Daniel Tugues, recordó que es necesario apostar por las infraestructuras, algo en lo que afrontamos “un desafío mayúsculo”.

9. Electrificar la economía

La independencia energética de Europa debe venir de la mano de la electrificación. Es la manera de reducir, en la medida de lo posible, la dependencia de los combustibles fósiles que proceden de terceros países. “No queda por electrificar el 70% de la economía”, alertaba José Manuel Entrecanales, presidente y CEO de Acciona.

Para lograrlo es necesario que exista una red “fiable” que impida que se repita un apagón como el del 28-A. De ahí que Enric Giner, director general en España de ABB, se estén probando ya nuevos mecanismos para “asegurar la continuidad de la red en base a sistemas de condensadores”.

10. No a la voracidad fiscal

Los empresarios demandan que las administraciones atenúen su voracidad fiscal, sobre todo en un escenario de guerra. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, consideraba que “ahora hay que tener mucha tranquilidad y adecuar el momento a los sectores que hay que ayudar, pero eso no es la barra libre del Covid o los fondos UE. Eso se acaba. Y no me parece prudente ir a una línea de subir impuestos”.

Las patronales también rechazan la posibilidad de crear nuevas figuras tributarias al albur del conflicto. ·”Creo que sería contradictorio implementar un impuesto complementario a las energéticas como el que se aplicó a los bancos, y desde Foment estamos totalmente en contra”, explicaba Josep Sánchez Llibre.

De hecho, Alberto Núéz-Feijóo, presidente del Partido Popular, denunciaba el “ensañamiento fiscal” del Ejecutivo en hogares y empresas. "Con el falso discurso de que paguen los ricos", ha añadido, "se ha ensañado con las clases medias. Y con el falso discurso de que paguen los malvados empresarios, se ha ensañado con los autónomos".

11. Salvar a las pymes

Las pequeñas y medianas empresas, parte clave del tejido productivo español, atraviesan una profunda crisis pese a la buena evolución de la economía. “Un tercio de las pymes está en pérdidas y probablemente miles de micropymes desaparezcan por el impacto económico de la crisis en Irán”, explicaba Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme

Por ello, es clave una simplificación de la burocracia para las pymes. Así como tener en cuenta los importantes costes laborales que afrontan, teniendo en cuenta su tamaño, con cada subida de salario mínimo interprofesional (SMI). “Es muy importante que exista diálogo social y que no haya intervencionismo.

Ahora bien, es importante conseguir que ganen tamaño. Lo decían Alejandro González y Cristina Almeida, co-heads de Alvarez & Marsal Iberia, para quienes el gran reto es crear "grandes campeones europeos" a través de adquisiciones estratégicas que aporten escala real. La zona de confort, advertían, es el principal enemigo.

12. La hora de las ciudades

"Hay que reconocer el papel de las ciudades en Europa". Era la llamada a la acción del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien recordaba que ahora mismo son los principales polos de atracción de talento y población. "Lo que pase en el mundo será lo que pasa en las ciudades", sentenciaba en la inauguración de Wake Up-Spain!.

José de la Uz, alcalde de Las Rozas y presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes, presentaba una década de transformación urbana construida sobre tres pilares: calidad de vida, administración digitalizada y colaboración con la iniciativa privada. Un cambio que empieza por dentro: "Un cambio cultural interno en la administración, donde la tecnología y la gestión del talento se han convertido en pilares".

13. Una industria competitiva

Fue el máximo responsable de Moeve, Maarten Wetselaar el que puso encima de la mesa el papel de la industria. Es necesario que sea “competitiva”, pero para ello se necesita también que tenga suministro energético y mucha menos carga burocrática.

Análisis que complementaba el CEO de Finanzauto y Grupo Tesya, Pierre-Nicola Fovini quien advertía de que la industria española está por debajo de la media europea. Es necesario, decía, “hacerla atractiva” para lograr “un sector industrial que sea fuerte”.

14. Más y mejores infraestructuras

Un año más el deficiente estado de las infraestructuras ha estado encima de la mesa de Wake Up! Los líderes reclaman más y mejores inversiones para poner fin a “una tendencia exponencial” como es la del déficit de conservación. Una alarma que lanzaba el CEO de Abertis, José Aljaro.

La corroboraba Daniel Tugues, CEO de Veolia, quien hablaba de “un reto mayúsculo” a la hora de renovar las infraestructuras ya existentes. Estas se enfrentan, explicaba, a otro problema más: el de adaptarse al cambio climático.

15. Colaboración público-privada

Ha sido una llamada generalizada de las empresas, sobre todo de aquellas que se dedican a la sanidad o las infraestructuras. Reclaman que haya un mayor trabajo conjunto entre Administraciones y entidades privadas para impulsar nuevos modelos de gestión.

Se trata de un modelo que "presenta múltiples ventajas, especialmente en contextos donde la administración o la empresa pública no tiene recursos financieros suficientes", según Alberto Alonso, director financiero y de Estrategia de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid.

Ahora bien, como señalaba Julián Núñez, presidente de Seopan, es necesario no olvidar que la Ley de desindexación se ha cargado los contratos público-privados pues impide trasladar los costes de inflación. De ahí que, una vez más, haya insistido en la importancia de derogar la normativa para evitar que las empresas se ahoguen y los proyectos fracasen.

16. Sí a la inmigración ordenada y pactada con la UE

La inmigración es clave para sostener el crecimiento económico. Esta población está siendo fundamental para cubrir numerosos puestos de trabajo y vacantes del creciente mercado laboral español, indicaban las patronales CEOE, Cepyme y Foment.

Sin embargo, la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada ha sido recibida como el mal menor en autonomías como Canarias. Fernando Clavijo, presidente del Ejecutivo regional, avisaba de que este movimiento reflejaba “un fracaso de España y de Europa”. Y lamentaba que el proceso migratorio se use como arma electoral.

En Europa hay suspicacias respecto al movimiento español. Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, alertaba de que "si no se gestiona bien la inmigración irregular habrá cierre de fronteras internas".

17. La vivienda, un problema

La voz de alarma la daba el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos. La inmigración provoca un fuerte aumento poblacional que trae consigo un aumento del precio de la vivienda. Reclama por ello “modificar la regulación del alquiler” para que permita poner en el mercado nuevas casas.

Las estimaciones hablan de 700.000 viviendas necesarias en el mercado español, mientras ahora sólo se fabrican 100.000. Dado que se ha alcanzado “el tope de precio”, el presidente del Grupo Avintia, Antonio Martin, reclamó apostar por la construcción de viviendas industrializadas.

18. Una sanidad colapsada a renovar

“El sistema sanitario está colapsado”, decía Juan Abarca, presidente de HM Hospitales. Por ello, él, y el resto del sector sanitario, han reclamado su renovación. Y para ello será necesario “pactos y consensos entre los grandes partidos”.

Pero hay más. También son necesarios cambios a escala europea. “El regulador tiene que garantizar seguridad y calidad, que son los factores más importantes, pero también debe ser un acelerador y dar certezas sobre el camino a seguir”, demandaba Alberto Martínez, director general de Siemens Healthineers. "Estamos en inferioridad de condiciones frente a China o Estados Unidos, donde la regulación es más abierta y permite avanzar más rápido".

19. Innovar y formar

Es el gran reto que tiene Europa en general y España en particular es el de hacer crecer a sus empresas. Para ello es necesario actuar “como un mercado único” e invirtiendo para conseguir “atraer al mejor talento”, como decía Ekaterina Zaharieva, comisaria de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación.

La Inteligencia Artificial será clave para el crecimiento empresarial; pero también en un factor determinante en la empleabilidad y configuración del mercado laboral. Eso sí, conviene no olvidar el “humanismo”, puesto que es algo que “nunca va a desaparecer, tal y como destacó el rector de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), Jaime Olmedo.

20. La IA pasa del experimento al negocio

El reto ya no es probar la inteligencia artificial, ahora debemos convertirla en parte del negocio. Horacio Morell, presidente de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, defendió abiertamente que "queremos pasar de la experimentación con la IA a su ejecución y escalado".

A su vez, Jorge Pérez, de SAP, añadía el contexto de escala: el 80% de las transacciones comerciales del mundo tocan sus sistemas, lo que convierte la preparación del dato en una palanca de transformación masiva. Y David Soto, presidente de Kyndryl para España y Portugal, cerraba el argumento con la advertencia de que el 76% de los proyectos piloto de IA no llegan a escalar por estos motivos.

21. Soberanía e independencia tecnológica

La economía digital ya representa el 26% del PIB nacional, y la industria de los centros de datos crecerá de forma exponencial al menos hasta 2030. Francisco Ramírez, Country Managing Director de Data4, defendió que España tiene todos los ingredientes para ser el gran hub europeo de centros de datos -posición geográfica, cables submarinos, energías renovables, talento- pero que le falta "creérselo".

En ese sentido, Jason Rees, vicepresidente senior de Oracle EMEA, añadía la dimensión de la soberanía: la cuestión ha evolucionado desde la mera protección del dato hacia una realidad legal, operativa y tecnológica. Desde la ciberseguridad, José Rosell (S2Grupo) y Luis Pérez Freire (Gradiant) ponían nombre a la amenaza menos visible: la dependencia tecnológica. "Hay que desarrollar más tecnología propia", advertía Freire. De hecho, Rosell añadía que el marco normativo actual no permite a las empresas reaccionar activamente cuando son atacadas: sin legislación adecuada, "no podemos crear una burbuja para proteger nuestras infraestructuras críticas".

22. Cointeligencia

La transformación digital no es solo una cuestión de herramientas -es, sobre todo, un reto de personas. Mercedes Oblanca, presidenta y CEO de Accenture España y Portugal, introdujo el concepto que mejor resume el momento: 'cointeligencia'. No sustitución del factor humano, sino su combinación con la IA "en todas sus formas". Los trabajos aumentados por la inteligencia artificial, defendía, generarán "más valor económico, social y laboral".

Esos debates también se trasladan a las pymes, donde el mensaje es igual de directo. Fernando Manzanares (NTT Data) lo condensaba sin ambages: "Lo que hace unos años era una palanca de mejora, ahora es una cuestión de supervivencia".