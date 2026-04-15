Alberto Martínez (Siemens Healthineers): "Europa tiene que ser motor de innovación, no hay otro camino"

Alberto Martínez Gómez, director general de Siemens Healthineers España, ha defendido que Europa debe reforzar su papel como polo de innovación durante su intervención en la tercera jornada de Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre' que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

En un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica, el directivo ha explicado que el sector tecnológico lleva años adaptándose a un entorno cambiante. "Estamos viendo desde hace tiempo una tendencia de desestabilización, desde el Covid hasta las guerras o los aranceles", ha señalado.

Pese a ello, ha subrayado que la compañía ha sabido adaptarse: "Hemos tenido que flexibilizar procesos internos pero podemos continuar con el plan con flexibilidad porque el futuro no es estable".

Alberto Martínez Gómez, director general de Siemens Healthineers España

Sobre el aumento de costes en materiales, Martínez Gómez ha vinculado directamente esta presión a los conflictos internacionales. "El conflicto en Oriente Próximo está haciendo que los derivados del petróleo suban de precio, y aunque el sector sanitario no depende tanto de los hidrocarburos, tampoco somos inmunes", ha afirmado.

Como respuesta, ha destacado la apuesta por alternativas: "Estamos intentando paliarlo con descarbonización de operaciones, sostenibilidad y siendo más independientes de estas materias primas".

En el ámbito sanitario, el directivo ha puesto el foco en la transformación de áreas clave como la oncología. "Estamos evolucionando desde mejorar etapas concretas, como la radioterapia o la cirugía, hacia una visión más global del proceso", ha explicado.

En esta línea, ha defendido la necesidad de avanzar en prevención: "Se invierte poco en cribados, pero son fundamentales. El problema es que, si ampliamos estos programas a población sana, la escala se multiplica y nos encontramos con falta de profesionales y recursos".

Aquí es donde la inteligencia artificial cobra un papel esencial. "Es imposible abordar nuevos procesos clínicos con las estructuras actuales. La IA es crítica para acelerar procesos y hacer viable este cambio", ha asegurado.

También ha destacado los avances en cardiología, uno de los campos con mayor impacto en salud: "Estamos viendo procedimientos menos invasivos, más precisos y eficaces, que además son menos traumáticos para el paciente y su entorno".

En neurología, ha señalado que se está produciendo una revolución, especialmente en enfermedades como el alzhéimer. "Estamos viendo la primera generación de fármacos que rompe barreras de conocimiento, y eso obliga a diagnosticar mucho antes porque su eficacia es mayor en fases tempranas", ha explicado.

Martínez Gómez ha reclamado un cambio de enfoque de la UE para no frenar la innovación: "El regulador tiene que garantizar seguridad y calidad, que son los factores más importantes, pero también debe ser un acelerador y dar certezas sobre el camino a seguir".

En comparación con otras regiones, ha sido claro: "Estamos en inferioridad de condiciones frente a China o Estados Unidos, donde la regulación es más abierta y permite avanzar más rápido".

Por ello, ha lanzado un mensaje directo a las instituciones europeas: "El campo de juego tiene que ser conocido y, al mismo tiempo, estimular la innovación. Europa tiene que ser un motor de innovación, no hay otro camino".

En clave de competitividad, ha insistido en la necesidad de una mayor integración: "Las capacidades técnicas en Europa existen, pero tenemos que ser más Europa y menos fragmentados". Y ha advertido: "La innovación es líquida y encontrará raíces donde el terreno sea más fértil".

De cara al futuro, el directivo ha subrayado que la innovación debe tener impacto real en la salud. "No sirve de nada mejorar tecnologías puntuales si no hay un retorno clínico. Hay que asegurar que cada euro invertido tenga impacto", ha afirmado.

En este contexto, ha avanzado algunos de los grandes cambios que marcarán el sector, como el desarrollo del “gemelo digital” en sanidad. "En el futuro tendremos una réplica virtual con toda nuestra información, que permitirá personalizar los tratamientos", ha explicado.

Un escenario que, a su juicio, exigirá cambios profundos: "Son modelos disruptivos, y más vale que el sistema adapte las reglas del juego, porque si no, la tecnología irá por delante".