López-Barrantes (NTT Data): "Hay que invertir. La oportunidad de la IA es hacer mucho más con más"

Víctor López-Barrantes, CEO de NTT Data, ha sido uno de los protagonistas de la sesión matinal de la segunda jornada del 'Wake Up, Spain!' 2026. Sus reflexiones sobre la inteligencia artificial en el mercado laboral y en la propia compañía, así como ámbitos como la ciberseguridad o la soberanía del dato han centrado la conversación.

Sobre el impacto de la IA en el mercado laboral y frente a una expresión que ha sido pronunciada en casi todas las mesas y entrevistas celebradas hasta ahora en el evento, López-Barrantes ha afirmado que "la incertidumbre nos ha acompañado siempre, aunque en este caso es una de las primeras veces que la IA nos afecta más a nosotros que nuestros clientes".

"Lo principal para deshacer esta sensación de alarma es hacer una llamada a la acción y centrar el tiro de lo que sí sabemos. Hay un consenso general en que la IA tiene un potencial muy real, por lo que hay que empezar a trabajar desde ahí. En cuanto al empleo hay muchas líneas de opinión", ha deslizado.

Víctor López-Barrantes, CEO de NTT Data

El talento es otro de los temas recurrentes en eventos como el 'Wake Up, Spain'. Y el binomio talento-IA es algo a tener en cuenta en organizaciones como NTT Data, pero la sombra de los ajustes es alargada y la pregunta sobre si puede haber pausas o no en las contrataciones está sobre la mesa.

Al respecto, el CEO de la compañía afirma que "seguimos creciendo, cumplimos 30 años y las hemos visto de todos los colores". Y ha afirmado que "siempre hemos conseguido crecer". Así, ha admitido que "hay ejemplos de empresas adquiriendo otras empresas, otras que contratan juniors, otras que hacen ERE... Nuestra estrategia es seguir contratando (el año pasado 3.600 personas)". Y ha reconocido que "hay que seguir creciendo e invirtiendo, la oportunidad de la IA es hacer mucho más con más".

"El verdadero valor de la IA es en la transformación no en la eficiencia y para eso necesitamos gobernar la IA, que haya una regulación", ha concedido, afirmando, eso sí, que "hay mucho miedo de pasar del piloto a la industrialización".

La palabra incertidumbre viene también asociada a un contexto geopolítico cada vez más complejo. Junto al potencial ilimitado de las nuevas herramientas surgen nuevas amenazas en el mundo digital. La visión sobre los desafíos en seguridad no deja lugar a dudas.

En opinión de López-Barrantes, "hace un par de años hablábamos de la concienciación que hacía falta y esa etapa la hemos pasado con nota; ahora la IA es una herramienta más poderosa que convierte a los ataques en más sofisticados y nos queda saber qué hacer el día 0+1 porque los accidentes acabarán pasando, es decir, hay que estar preparados para el día después".

La soberanía del dato también es un asunto que debe preocupar y mucho al ecosistema tecnológico español, al menos a juicio del directivo de NTT DATA. "El reto es más cultural que político. Más que soberanía -que tiene una connotación geográfica- es un tema de responsabilidad, gobernar el dato en todo su ciclo de vida, protegerlo de la gente que lo ponga en riesgo y a la vez ponerlo en valor con tu entorno; pero el dato es fundamental porque el dato es la energía que suministra a la IA", resume.

Volviendo a la incertidumbre y la volatilidad, el López-Barrantes recalca, como clave para estar preparados, que "tenemos que decidir con qué partner asociarnos y la buena noticia es que las empresas de fuera están construyendo nubes soberanas y lo estamos viendo aquí: que tenemos el control de muchos de estos data center al estar ubicados en nuestro territorio".

En resumen, la receta parece clara: "Tenemos que ponernos las pilas: no parar, seguir invirtiendo, crear arquitecturas agénticas, gobernarlas bien... y todo para conseguir el retorno que nos están prometiendo".

Wake Up, Spain!, hasta el viernes

El 'Wake Up, Spain!' se celebra desde este lunes y hasta el viernes 17 de abril. Bajo el título 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', este simposio está organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.

Es un ciclo de encuentros donde, a lo largo de estos cinco días, más de 150 ponentes tomarán la palabra para reflexionar sobre el contexto geopolítico, la incertidumbre económica y el papel decisivo de la tecnología como motor de crecimiento y de la soberanía europea. Grandes empresarios y directivos españoles estarán acompañados de algunos de los principales líderes políticos, sindicales e internacionales, que expondrán temas como la sanidad, educación, tecnología, energía o economía, entre muchas otras cuestiones.