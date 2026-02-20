Jiménez Lasheras (OCOPEN): "El sector público, que es un gran empleador, no impulsa sus planes de pensiones"

Mariano Jiménez Lasheras, presidente de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN), ha señalado que, aunque en los últimos años se han abordado varias reformas en el ámbito de la previsión social complementaria, su desarrollo sigue lejos de los objetivos marcados durante su intervención en el I Observatorio del Sector Asegurador organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"Es verdad que durante los últimos años se han acometido reformas en el sistema de previsión social complementaria, una de las cuales ha sido impulsarla especialmente a través de los sistemas empresariales, y a la vez se han penalizado los sistemas individuales", ha afirmado Jiménez Lasheras.

Según ha explicado, "el hecho de haber impulsado los planes de empleo, el sistema empresarial, es una decisión coherente con lo que se ha hecho en otros países europeos".

"El problema es que se ha hecho a la vez durante un tiempo que no era el correcto, es decir, se ha reducido la aportación a los planes de empleo individuales pensando que simultáneamente los planes de empleo iban a tener un crecimiento impactante y sostenido, cosa que no ha pasado, con lo cual se ha producido una disfunción importante en esta materia", ha añadido.

Jiménez Lasheras ha defendido que la reforma "era coherente con el fin de impulsar los planes como han hecho otros países. Se crearon nuevas figuras como los planes de empleo simplificados, los planes sectoriales o los fondos de promoción pública".

Sin embargo, ha lamentado que "los objetivos tan ambiciosos no se han cumplido para nada, ya que plan sectorial solo está el de la construcción; hay varios planes de autónomos, pero no hay nada más".

El presidente de OCOPEN ha recordado que las metas iniciales pasaban "de 3 millones actualmente de partícipes en planes de empleo a 13 millones en 2030, y de pasar del 3% de activos actuales a un 9%", pero dichas previsiones no se han materializado.

Entre las causas, ha señalado que "todo el impulso de la previsión social complementaria pivota sobre la negociación colectiva, y la negociación colectiva es un proceso lento, complejo, sobre todo en un país con un tejido productivo fundamentalmente de pymes".

A ello se suma, ha explicado, "la falta de incentivos y, por otra parte, que el sector público, que es un gran empleador, no cumple con el mismo impulso que dice pregonar, porque las aportaciones a los planes de las administraciones públicas llevan paralizadas desde 2012".

Así, ha advertido que "estos instrumentos no se conocen por parte de las empresas y de las ventajas que tienen, y luego tenemos un grave problema estructural, que es el déficit de educación financiera para que esto se desarrolle".

Por último, ha destacado la oportunidad que se abre en el contexto europeo: "Estamos en un momento que es muy importante porque tenemos una ventana de oportunidad que no tenemos que dejar desaprovechar, que viene de Europa: la Unión del Ahorro y de la Inversión ha situado el ahorro a largo plazo y las pensiones complementarias en su agenda estratégica".