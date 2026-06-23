Los pilares de la salud capilar: diagnóstico precoz, productos para el pelo personalizados y lavado frecuente

Laura Villanueva Martínez, team Marketing manager de Cantabria Labs, y Claudia Bernárdez, dermatóloga experta en tricología, en un momento de la charla. Esteban Palazuelos

Cuando hablamos de longevidad lo hacemos de manera global planteando una serie de hábitos y cuidados para vivir mejor durante más tiempo. Y en este contexto también está presente la salud de la piel y el cabello. Porque sentirnos cómodas y vernos bien al mirarnos en el espejo también es importante.

Por eso, esta conversación a dos sobre envejecimiento y resiliencia capilar entre Laura Villanueva Martínez, team Marketing manager de Cantabria Labs y Claudia Bernárdez, dermatóloga experta en tricología, fundadora de la Clínica ABderma y autora del libro La Biblia del Cuidado del Cabello, ha llegado para aportar un plus a este foro sobre longevidad.

Cuidar la salud de nuestro pelo no es solamente una cuestión estética, sino una parte importante de nuestra rutina. Y esta pasa por prevenir problemas asociados a la edad, como la caída, la falta de densidad o la fragilidad.

Claudia Bernárdez, en el foro. Esteban Palazuelos

El diagnóstico precoz es importante para emprender un camino en el que debemos ir acompañados por profesionales expertos como las que han presidido esta mesa.

Aunque la gente ahora está mucho más concienciada con cuidar la salud capilar, sigue habiendo mucho por hacer. La pregunta de la moderadora del encuentro, la redactora de Magas Cristina Sobrino, parece obligada: cuáles son las consultas más frecuentes.

La dermatóloga experta en tricología responde: "Llevo 10 años dedicada al pelo y al principio la gente que venía con problemas ya muy avanzados. En eso veo algo de evolución. Aunque se sabe que hay que tratarlo antes de que sea tarde, en algo que no se habla entre nosotras". Sigue siendo un tema un poco tabú y falta concienciación social.

Y es que no es un tema fácil. "Hay más de 100 tipos de caída, según la genética de cada uno. Además, el cabello está asociado con el cuerpo y lo que le pasa a este influye en la salud capilar. En consulta, vemos que los problemas están aumentando", asegura Claudia Bernárdez.

¿Cuándo hay que acudir al especialista? La respuesta es clara: cuando notes que hay algo raro, como pasa por ejemplo con los lunares. Nadie mejor que una misma sabe si su cabello está envejeciendo. Aunque es un proceso lento y depende mucho de cada persona, lo notaremos con menos densidad, menos grosor...

"El pelo es una demostración de la genética y no es fácil tratar porque no todos podemos usar lo mismo. Hay caídas por causas hormonales o relacionadas con la inflamación y la nutrición... Si no haces un diagnóstico integral y personalizado, no funciona". advierte la especialista.

Además, recuerda que cuando antes se trate, mejores resultados se obtendrán, porque llega un punto en que el cabello ya no puede regenerarse.

Laura Villanueva, de Cantabria Labs. Esteban Palazuelos

Desde Cantabria Labs, Laura Villanueva Martínez explica cómo la marca que representa aborda la problemática con un planteamiento 360. "No existe una solución ni un producto milagro", confiesa. Por eso, ellos llevan la ciencia como bandera, trabajan con los dermatólogos e invierten mucho en estudios e innovación.

Su línea Iraltone Care está dirigida a potenciar la salud del cabello y prevenir el envejecimiento, para tenerlo más bonito, más fuerte y más sano. "No tiene que haber una patología para usarlos", explica.

También disponen de otra que sí trata problemas como la caída, la dermatitis seborreica, etc., y que sirve de herramienta para los dermatólogos. Como explica Claudia Bernárdez, una melena bonita "va desde el cuero cabelludo a la fibra capilar" y esto supone una complejidad a la hora de tratarlo.

"Puede nacer sano, pero cuando crece no estarlo. Hay que tratar desde dentro y cosméticamente para potenciar su resiliencia", dice. Combinar el diagnóstico y tratamiento del especialista con productos específicos como los de Cantabria Labs es fundamental.

Porque, no podemos olvidarlo, para la autoestima de las mujeres mantener un pelo sano y joven es fundamental. Cuando hay problemas, la salud mental puede verse afectada. La firma de belleza, consciente de ello, hace una importante labor de divulgación a través de sus campañas para animar a ir al dermatólogo ante cualquier señal de alerta.

La charla ha terminado con un error, un consejo y un mito a desterrar. "Lo peor es creer que cualquier producto le vale a cualquier persona. Hay que fijarse bien si se adapta a tus condiciones".

Hemos escuchado mil veces que lavarse el pelo a diario: una creencia a desterrar. "Hoy en día se sabe que el cuero cabelludo, cuanto más limpio esté, más crece el cabello. Lo más sano es el lavado frecuente o diario, ajustando el champú. Hay que tener dos, uno más suave otro más intensivo", explica la dermatóloga.