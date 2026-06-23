Ángel Durántez, pionero en la medicina de la longevidad: "Las mujeres viven más, pero tienen más años de malestar"

Magas y EL ESPAÑOL han organizado hoy en la sede de Castellana de la Universidad Camilo José Cela la primera edición del Longevity Experience Forum.

Esta cita ha reunido en Madrid a expertos del ámbito médico, científico, tecnológico y empresarial para analizar los avances que están redefiniendo la forma de entender el envejecimiento.

Uno de los que ha ocupado asiento en el escenario dispuesto ha sido Ángel Durántez, doctor pionero en longevidad en España, que ha participado con una intervención individual sobre la medicina de precisión y prevención, dos de las claves de la ciencia de la longevidad.

Ante el profesional, un auditorio repleto y entusiasmado, atento, por supuesto, a sus palabras, que han arrancado comentando de forma simpática lo que supone para él que su admirado Arturo Fernández-Cruz, encargado de arrancar con la serie de ponencias, haya sido su telonero: "Es algo inaudito".

A lo largo de su discurso ha hecho un recorrido temporal y conceptual sobre el término de longevidad para descubrir "de dónde venimos y hacia dónde vamos".

"Todos estamos sometidos a este proceso de envejecimiento desde nuestra concepción, pero la pregunta es, ¿se trata de algo inexorable?", ha comenzado de forma oficial el experto.

El auditorio atento ante las palabras del doctor. Esteban Palazuelos

Según ha comentado, en los últimos 120 años la esperanza de vida se ha extendido en todo el planeta en torno a 30-40 años por el desplome de la mortalidad infantil y el aumento de esa esperanza al otro lado de la balanza.

Partiendo de esa base, la pregunta parece obvia, "¿hasta qué edad vamos a llegar?". Según Durántez, en 2040 la media en España estará en torno a los 85,8. Además, ha señalado que, según datos de 2023, la Comunidad de Madrid es la región de la UE con mayor esperanza de vida.

Aquí se ha parado para hacer una puntualización importante: "Las mujeres viven más que los hombres, hay una brecha de género; pero también tienen más años de malestar físico y psíquico".

Por supuesto, en su ponencia ha salido a relucir el nombre de David Sinclair, una de las figuras más controvertidas de la longevidad. El profesional prevé que la persona que primero llegue a los 150 años ya está viva. "¿Qué puede pasar entonces con un niño que acaba de nacer?", se ha preguntado Durántez.

El pionero en la medicina de la longevidad ha destacado que "morimos de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que se relacionan con el proceso de envejecimiento. Hay un punto en que estas empiezan a incrementarse: la década de los 30-40".

Igualmente, ha detallado las cuatro fases del proceso de envejecimiento: la vida libre de enfermedad, que se alarga hasta finales 30 o principios de los 40; la de buena salud autopercibida, que llega hasta los 60; la libre de discapacidad; y la última, que se da a los largos 70-80, y se denomina como de discapacidad.

"Lo que se pretende es mover estas edades de corte. Ser centenarios pero con una compresión de la morbilidad. Quedarnos en los 85 pero estar de forma magnífica hasta los 83", ha dicho.

Y es que, como ha reforzado en su mensaje, "el reto de la nueva medicina es mantener la funcionalidad el mayor tiempo posible". De ahí que ahora la cantidad de estudios al respecto de vaya a disparar, porque "esto va a una velocidad impresionante. Cada día te despiertas con algo novedoso".

Por último, tal y como ha comentado, "lo que viene va a ser tan disruptivo que vas a tener una oportunidad de seguir adelante. Lo importante es prevenir lo prevenible".