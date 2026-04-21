Pérez Llorca aboga por la política útil frente al 'relato': "Los valencianos ahorrarán este año 100 M€ en impuestos"

El presidente del Gobierno valenciano, Juanfran Pérez Llorca, defendió "la política útil" y reivindicó "los hechos frente al relato", como la bajada de impuestos en la Comunitat Valenciana, la apuesta por la creación de empleo y la reducción de la burocracia.

Durante su discurso en la primera edición de los premios EL ESPAÑOL DE VALENCIA con motivo de su V Aniversario en la ciudad celebrada este martes en el Palacio de Congresos de Valencia, el jefe del Consell destacó que este año un millón de valencianos pagarán menos impuestos, lo que ha supuesto un ahorro para los valencianos de 100 millones de euros.

Además, destacó que la aprobación de dos leyes de simplificación administrativa ha modificado 1.300 artículos de 170 normas y que en marzo de 2025, la Comunitat Valenciana lideró la creación de empleo en términos relativos en toda España, con un 3,6% interanual frente al 2,5% de España.

Durante su intervención, subrayó el incremento de autónomos (3,2% interanual frente al 1,2% nacional) y afirmó que la valenciana es la segunda autonomía en creación de empresas (1,9 frente al 0,9%)

En esta línea, el jefe del Consell señaló que "las expectativas de crecimiento tanto de BBVA como de La Caixa nos sitúan como la comunidad que más crecerá en España alcanzando el 3%, seis décimas por encima de la media nacional (2,4%)".

Periodismo responsable

Por otra parte, reivindicó el periodismo responsable y comprometido con la verdad, que informa "con conocimiento de causa, con contexto y con análisis".

"En los tiempos que corren donde todo lo que no gusta al poder es bulo, fake o barro, los profesionales de los medios de comunicación independientes pueden terminar convirtiéndose en corresponsales de guerra en su propio país, algo que una sociedad moderna y democrática como la nuestra no se puede permitir", afirmó.

Al respecto, consideró que los medios de comunicación "deben ser un contrapoder que vigila activamente lo que ocurre en los ámbitos político, económico y social".

En esta línea, defendió la función de vigilancia del periodismo, que "solo es legítima si se ejerce desde la independencia editorial basada en unos criterios y valores que no se adaptan según sea el color del vigilado".

En este sentido, hizo referencia a los cinco años de EL ESPAÑOL en Valencia, poniendo en valor que es un "proyecto periodístico que conjuga innovación digital con vocación de servicio público, mirada propia con pluralidad, información de proximidad con análisis de los grandes retos".

María José Catalá

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, también quiso agradecer a EL ESPAÑOL su "apuesta" por la ciudad.

Afirmó que los valencianos confían en la palabra del director del periódico, Pedro J. Ramírez, sobre quien aseguró que la ciudadanía se identifica porque "tiene una mirada honesta".

María José Catalá. Kike Taberner

"Cualquier proyecto liderado por Pedro J. Ramírez en esta ciudad tendrá un gran éxito", afirmó.

En el evento se entregaron los primeros Premios de EL ESPAÑOL De Valencia. Los galardonados fueron Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum e Iryo, en el ámbito de la empresa; Lorena Saus, CEO de Ascires, en el campo de la innovación; Ricardo Martínez, CEO de la Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), por la sostenibilidad; y Vicente Julián García, maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros, por la promoción cultural y social.

Sobre ellos, Catalá aseguró que "significan las verdaderas virtudes del pueblo valenciano".

Vicent Mompó

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, puso en valor la decisión de EL ESPAÑOL de incorporar el valenciano en sus ediciones de Valencia y Alicante.

"Vivimos en una comunidad bilingüe y eso no es solo una característica lingüística: es una riqueza cultural, una manera de entender el mundo, una manera de relacionarnos", subrayó.

En esta línea, afirmó que el valenciano "no compite", sino que "suma" y "une".

Vicent Mompó Vicent Bosch

El presidente de la Diputación de Valencia, además, aseguró que "en tiempos de ruido, hacen falta voces claras" y "en tiempos de inmediatez, reflexiones que vayan más allá de un titular".

Sobre los premiados, Mompó destacó que representan "lo mejor" de Valencia: "el esfuerzo silencioso, la creatividad, la capacidad de innovar y el orgullo de pertenencia que nos empuja a ir un poco más allá".