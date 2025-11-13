Los centros de datos piden que se les facilite el acceso a la energía en España: "Nos sobra electricidad limpia y barata"

Imagen de la mesa redonda '‘Data centers’, una oportunidad para la reindustrialización de España: retos tecnológicos, energéticos y oportunidades', en la tercera jornada del II Observatorio de la Energía 'Competir y descarbonizar: la nueva ecuación energética en España'. David Morales

España tiene que elegir entre ser un líder en el desarrollo de infraestructuras digitales e impulsar su soberanía digital o dejar el control de sus datos en manos de terceros países. Sin embargo, para que la primera opción sea una realidad es necesario impulsar el desarrollo de centros de datos en el país. Y una manera de hacerlo es mejorando el acceso a la energía, dado que en España hay producción barata y sostenible más que suficiente para ello.

Así se ha puesto de relieve en la mesa redonda "Data centers, una oportunidad para la reindustrialización de España: retos tecnológicos, energéticos y oportunidades", celebrada en el marco del II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia y en la que han participado Gabriel Nebreda, CEO Nostrum Group; David Blázquez, director de Relaciones institucionales de AWS en España y Portugal; y Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC.

Durante la conversación, los ponentes remarcaron que existe una percepción errónea sobre el consumo energético de los centros de datos, que a menudo son vistos como meros devoradores de recursos. Sin embargo, esta visión ignora que la energía se transforma en servicios que los ciudadanos consumen.

"Los centros de datos no consumen energía, la energía la consumo yo", ha remarcado Blázquez, quien ha indicado, por ejemplo, que la energía requerida para ver series o usar aplicaciones se está consumiendo en la nube y no directamente en el hogar del usuario, separando geográficamente el disfrute del consumo.

Para Nebreda, la elevada demanda de energía, que está en gran parte impulsada por los centros de datos, hay que verla como una "fortaleza" y no como una demanda en España. "Nos sobra la electricidad, nos sobra la electricidad limpia y barata", lo que constituye el "reclamo perfecto" para atraer industria, ha incidido el CEO de Nostrum Group.

Además, ha defendido que cuanto mayor sea la concentración de centros de datos en España, utilizando las últimas tecnologías, mayor será la eficiencia energética y menor el consumo de agua en comparación con tener pequeñas salas técnicas repartidas.

Por otro lado, los ponentes también han remarcado la importancia de que España y Europa tengan su propia infraestructura de data centers para asegurar la soberanía y la autonomía de sus datos. Algo que, según destacó Villacís, es especialmente importante en la situación geopolítica actual. De hecho, citó el conflicto entre Rusia y Ucrania como un ejemplo de que "nos pueden cortar en un momento dado el cable".

En este sentido, la directora de Spain DC ha incidido en que tiene que haber una reflexión acerca de qué queremos ser como país. "Lo primero, queremos tener soberanía digital, queremos tener soberanía del dato, queremos ser competitivos en lo que viene o, por el contrario, pues dejamos que el turismo nos siga sacando las castañas del fuego", ha recalcado.