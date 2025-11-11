Aizpiri asegura que Enagás está cumpliendo los plazos del corredor H2med y que estará operativo en 2030

Arturo Gonzalo Aizpiri, CEO de Enagás durante su intervención en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Cristina Villarino.

Arturo Gonzalo Aizpiri, CEO de Enagás, ha asegurado que las cinco empresas inmersas en el proyecto H2med están cumpliendo con los plazos. Así lo ha dicho durante su intervención en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Además de Enagás, estas empresas son TSOs de Francia (Teréga y NaTran), Portugal (REN) y Alemania (OGE).

“Estamos cumpliendo todos los plazos que nos marcamos las cinco. La red española estará operativa en 2030 y conectará 13 CCAA”, ha añadido.

H2med será el primer corredor de hidrógeno verde de la Unión Europea. “Estamos haciendo el plan de participación pública y nos queda llegar a 500 municipios”, ha avanzado.

Además, el directivo de la empresa gasista ha destacado que “el apoyo de la UE es total”, así como del Gobierno de España y CCAA.

Este proyecto, cuya puesta en marcha está prevista en 2030, fue incluido en abril de 2024 como Proyecto europeo de Interés Común (PCI) y la Comisión Europea ha dado luz verde al 100% de los fondos CEF solicitados por Enagás y sus socios europeos para la fase de estudios de este corredor.

En concreto, ha recordado que ya cuentan con 75,8 millones de euros de financiación para la red.

Este proyecto pone de manifiesto que “el hidrógeno es un objetivo de Europa y que España está siendo protagonista”, ha añadido el máximo ejecutivo de Enagás.

Pero para convertir a España en un gran hub del hidrógeno el directivo ha asegurado que tenemos que tener una infraestructura que permita conectar la producción y el consumo.

También ha requerido avanzar en la regulación del hidrógeno porque aún es “una asignatura pendiente” y “necesitamos operadores como Enagás que puedan hacer la transición del gas al hidrógeno”.

Aquí la retribución de la industria gasista es importante. Su tasa de retribución se hará pública en enero de 2026, pero el sector ya la conoce. Sobre esto, Aizpiri ha dicho que “es más baja que la eléctrica de forma incomprensible”.

En su opinión, “el objetivo es tener una retribución suficiente para seguir prestando el papel de respaldo al sistema energético y también de permitir la penetración del biometano y el hidrógeno verde”.

Un respaldo que mostraron durante el apagón del 28 de abril cuando fueron necesarios los ciclos combinados.

En este sentido, ha comentado estar preparado para cualquier situación de refuerzo así como cuando la UE se plantee interrumpir la importación de gas ruso a partir del 1 de enero de 2026. “El GNL ruso ya solo representa el 3% del gas en España”, ha afirmado.