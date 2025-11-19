Laura Ponte y María Cudeiro sobre la belleza en MIDlife: "Ya no queremos ser otra persona, sino estar lo mejor posible"

Las ponentes de la conversación junto a la moderadora de la mesa, Ana Núñez-Milara, directora de Magas. Rodrigo Mínguez

La belleza, ese concepto tan atractivo como peligroso a veces. Sin embargo, pocas sensaciones hay mejores que las de abrazar la de una misma y aceptarse tal cual se es. No obstante, ello no implica una renuncia a la posibilidad de presentar la mejor versión de cada una.

De eso precisamente ha tratado la mesa redonda que han protagonizado María Cudeiro, directora general de Evolus España, Portugal y Suiza; y Laura Ponte, diseñadora y empresaria del sector moda y joyería. La directora de Magas, Ana Núñez-Milara, se ha encargado de moderar la conversación.

La representante de Evolus ha arrancado su intervención dejando claro que la medicina estética cada vez se aleja más de la idea de perder la expresividad del rostro, la identidad. "Se trabaja para tener tratamientos y fármacos lo más óptimos posible y para darle las mejores herramientas a los doctores".

A raíz de esto ha explicado, por ejemplo, la forma tan natural mediante la cual se comenzó a emplear los conocidos neuromoduladores con una finalidad relacionada con la belleza:

"En los 70, los oftalmólogos los usaban para corregir el estrabismo, trabajando la tensión del músculo. De repente, una especialista de este campo casada con un dermatólogo se dio cuenta de que las pacientes llegaban a la consulta antes de tiempo y decían que las arrugas del rostro les habían mejorado muchísimo", ha contado.

No obstante, la realidad es que los dos perfiles que se han subido al escenario durante esta ponencia no pueden ser más diferentes, ya que como ella misma se ha definido, Laura Ponte es "absolutamente caótica y cero rutinaria en cuanto a cuidados. Cada mujer es completamente distinta", ha apostillado la exmodelo y empresaria.

Conversación a dos. Belleza innovadora

"Sin embargo, es cierto que antes en mi trabajo se observaban unas transformaciones mucho más exageradas. De ellas se podía concluir que estas personas padecían dismorfia. Ahora la gente se hace pequeños retoques que mantienen la expresividad. Siguen siendo ellas", ha comentado.

La exmodelo y empresaria durante una de sus intervenciones. Rodrigo Mínguez

Ana Núñez-Milara ha señalado además que ahora la belleza va mucho más de lo obvio, que ya se habla en términos de longevidad, lo que María Cudeiro ha enlazado con la menopausia. "Todo lo que consumimos se ve en nuestra piel y eso también cuenta".

"Es un todo. Un médico estético te tiene que tratar como cualquier otro. No puedes pretender ser una persona que no eres. La clave está en acompañar tu envejecimiento de la forma más grácil posible", ha destacado. "Esta rama de la medicina tiene mala prensa porque se ve lo que está mal hecho".

La directiva de Evolus durante la ponencia. Rodrigo Mínguez

Laura Ponte ha detallado además su propia experiencia y lo importante que a ella le resulta el hecho de cuidar la salud mental y que esto también se refleje en ese concepto beauty. "Tuve una menopausia muy precoz y creo que es relevante entender todo lo que conlleva y los procesos mentales que hay detrás para sentirse bien".

"Es esencial asimilar que todos somos individuos distintos. Ya no queremos ser otra persona, sino ser y estar lo mejor posible. Tener esa libertad", ha comentado la empresaria.

María Cudeiro ha expresado también que la belleza no se resume en un gesto: "No es una sola cosa, lo es todo. Alimentación, deporte, tratamientos que no vayan cambiando tu expresión...".

"Ahora hay nuevas técnicas. Me gusta decir que antes podíamos optar a lo que haría un pintor de brocha gorda. Ahora hay neuromoduladores de pincel fino. Se ha desarrollado todo, incluso la dermocosmética", ha destacado la directiva.

En otro orden, como ha cuestionado la moderadora, ¿en qué momento se comienza a hablar de prevención y no de corrección? Según María Cudeiro, hay rutinas y hábitos que son fundamentales a cualquier edad. "La que ha pasado por el acné sabe lo que es y que se tiene que cuidar. Tienes que saber exactamente qué le va bien a tu piel".

Imagen de las participantes en la conversación. Rodrigo Mínguez

Por su parte, Laura Ponte ha comentado que "si dejas que las cosas surjan de forma natural, no te asustas, no te da miedo hacerte mayor".

Y siguiendo en esta línea, ¿cuál es la mejor crema para envejecer de la mejor forma posible? "Un buen fotoprotector, no hay que invertir demasiado", ha cerrado la directora general de Evolus España, Portugal y Suiza.