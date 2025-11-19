Cruz Sánchez de Lara inaugura 'MIDlife: El momento del cambio': "Sed protagonistas en esta segunda parte de la vida"

El 19 de noviembre de 2025 la menopausia se cuela en la actualidad con un evento especial, organizado por la revista Magas y EL ESPAÑOL, no sólo para visibilizar —sin complejos— esta etapa de la vida de las mujeres sino para arrojar luz a los cambios físicos y emocionales que provoca.

Este es un tema que debe dejar de ser tabú y esta jornada llamada 'MIDlife: El momento del cambio' sirve de vehículo para quitar el estigma que todavía persiste y ofrecer soluciones. La Universidad Camilo José Cela de Madrid ha sido el escenario donde se han dado cita expertos en la materia.

Cruz Sánchez de Lara, editora de Magas y vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los asistentes y pronunciar las primeras palabras que sirven de punto de partida a varias mesas redondas.

Cruz Sánchez de Lara, durante su discurso. Rodrigo Mínguez

En ellas participan la farmacéutica Boticaria García, la doctora en Psicología de Clínica Laura Rojas-Marcos, María del Castillo, CEO de FARO EdTech y European School of Health Education y Laura Ponte, diseñadora y empresaria del sector moda y joyería entre otras expertas.

Antes de que Cruz subiera al escenario, Charo Izquierdo, consejera de Magas, tomaba la palabra para hacer una pequeña introducción, hablando con cierto toque de humor sobre la menopausia. "Es un momentazo de cambio, en el que contamos con unas señoras que son las hormonas que juegan con nosotras. Estamos en el mejor momento de la vida dicen, pero a veces parece que se nubla un poco", confesaba.

Y aun así ha sido una tarde de inspiración, como también ha reflejado el discurso improvisado de la anfitriona del evento. "No me he preparado nada, pero antes de nada quiero dar las gracias a los patrocinadores porque montar eso nos ha costado mucho trabajo", ha comenzado.

Pero no sólo por cuestiones organizativas, sino porque para poder llevar a cabo una jornada como ésta primero hay que romper con el tabú que sigue siendo la menopausia.

"Llegamos a una edad a la que se supone que tenemos que estar preparados para todo y no tenemos idea de nada —dice Sánchez de Lara—. Disfrutamos de bienestar económico, somos dueñas de nuestras decisiones y es el mejor momento para disfrutar. Esos 20 años que la ciencia nos ha regalado los tenemos que llenar sabiendo qué queremos hacer".

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL

Sucede que con la llegada de esta etapa midlife muchas cosas cambian en el organismo y también a nivel emocional. Hay que verlo como una oportunidad. "Ahora hay que pensar en qué queremos ser de mayores. Ahora podemos pararnos a meditarlo", explica Cruz.

Antes no, porque nadie te contaba nada de la menopausia y sus efectos. "Nosotras no llegamos aquí con esto aprendido, pero me preocupa que a las chicas jóvenes no les enseñemos que tienen que venir aprendidas. Nos queda muchísimo trabajo por hacer. Este espacio es para luchar juntos contra los tabúes. Nuestras madres han roto muchas cosas por nosotras y esto es responsabilidad nuestra", asegura.

Este camino se recorre junto a expertos —también los hombres que han de acompañar en el camino— y lo primordial, según señala la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, "es pensar en nosotras y ser más generosas, porque de eso depende nuestro futuro".

Para ello, escuchar a los profesionales que saben del tema e introducir cambios en la dieta y la rutina deportiva obra milagros en esta mediana edad. Cruz se pone como ejemplo: "Hace ocho meses cambié mi alimentación y lo noto muchísimo".

La introducción de 'MIDlife: El momento del cambio' termina con un mensaje empoderador: "Creo que podemos mover un trozo del mundo. Sed protagonistas en esta segunda parte de la vida, buscad dónde estáis en la foto del resto de vuestra existencia. Que las próximas generaciones no tengan el tabú con el que nosotras hemos llegado a una edad que nos pilla por sorpresa".