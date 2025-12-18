Pérez Llorca tras su encuentro con Sánchez: "No puedes estar satisfecho cuando pides 100 cosas y te conceden solo una"

"No puedes salir satisfecho de una reunión cuando pides 100 cosas y te conceden solo una". El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado de esta manera el encuentro mantenido el miércoles en Moncloa con el jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez.

El dirigente popular ha intervenido en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores, para recordar que lleva 16 días en el cargo y destacar que la cita con Sánchez "rompió una anomalía": "Que hubiera una comunicación entre el presidente del país y el presidente de los valencianos".

Pérez Llorca ha expuesto que planteó a Sánchez la comisión mixta y se la "aceptó enseguida". "Me comentó que estuvieran todos los alcaldes y me pareció perfecto. Pero hoy, tirando de hemeroteca, he recordado que Diana Morant (ministra de Ciencia y líder del PSPV) y Pilar Bernabé (delegada del Gobierno) la tildaron de ocurrencia. Ayer Pedro Sánchez me decía que era una necesidad. ¿Qué tienen que decir ahora Morant o Bernabé?", se ha preguntado.

El presidente de la Generalitat ha aprovechado en este punto para atacar al PSPV con la dependencia de su cúpula nacional del partido.

"Cuando tenemos una crisis o una necesidad no podemos esperar el mensaje de Madrid. Somos nosotros los que tenemos que llevar a Madrid el mensaje", ha indicado.

Y ha vuelto a mencionar el contenido de la reunión con Sánchez. "Tienes que ir a tu Gobierno a explicarle las necesidades que hay en tu territorio. Y sobre todo en el nuestro con la reconstrucción. Ninguno de los alcaldes de los municipios que he visitado estos días eran de mi partido, aunque lógicamente he hablado con todos los de mi partido. Lo que me pide un alcalde del PP es lo mismo que me pide un alcalde del PSPV", ha señalado.

Pérez Llorca ha incidido en que este miércoles le intentó exponer a Sánchez "lo que creo que necesita esta tierra". "Y como solo tenía una hora aporté un documento en el que estuvieran todas las necesidades (un total de 100)", ha recordado.

"En esas 100 cosas que aportamos, había reivindicaciones históricas pero también cuestiones que me ha dado cuenta que tenía que aportar. Para mí fue clave visitar Picanya o Paiporta porque allí me transmitieron necesidades en las que no había pensado. Y de ahí la importancia de la cercanía, de pisar el suelo", ha apuntado.

Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana

En este sentido, el presidente de la Generalitat reclamó a Sánchez "más celeridad en los trabajos y en los mecanismos legales". "Ninguno cuestiona las ayudas del Gobierno de España, pero sí celeridad. Hay alcaldes que dicen que tardarán 7 u 8 años en reparar las infraestructuras de sus municipios. Yo no sé si la vía de los contratos de emergencia sería la solución, pero si Sánchez planteara una normativa solo de la reconstrucción ningún partido se opondría a ello", ha opinado.

"La reconstrucción no es solo reponer lo que se ha roto, sino garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pero también hay que pensar que esta tierra necesita de optimismo, diálogo y entendimiento. Si queremos proyectos, empleo, u oportunidades, ¿por qué siempre tenemos que estar discutiendo?", ha considerado.

Ofrecimiento a la izquierda

Ese ofrecimiento de consenso, ha señalado, es el que hizo en su investidura y el que va a "seguir haciendo". "Ayer solo conseguí un propósito de los 100. Es cierto que Sánchez no me podía contestar a todos, pero les doy la oportunidad de que lo estudie y lo debatamos", ha remarcado.

Así, ha insistido en el "ofrecimiento claro y directo" a que todas las formaciones políticas (entre ellas las de izquierdas) "estén en la Mesa de Les Corts, los órganos estatutarios y el Consejo de Administración de la radiotelevisión valenciana".

En cuanto al reconocimiento de errores, Pérez Llorca ha comentado que, "para que las cosas mejoren lo primero que tienes que hacer es reconocer errores y sobre todo no volver a cometer los mismos. Si lo haces, tú no eres la persona capacitada para ese puesto", ha añadido.

EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores celebran estos días el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana, un encuentro presidido por el presidente ejecutivo del periódico, Pedro J. Ramírez, que cuenta también con el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

Los 40 ponentes realizarán una nueva revisión del impacto de la dana y las labores de reconstrucción, pero tendrán también el cometido de mirar con luces largas al horizonte y reflexionar sobre los retos y proyectos que marcarán el futuro económico de la Comunitat.

El foro, titulado en esta nueva edición La Comunidad Valenciana que viene, reunirá una vez más a los principales dirigentes de la política y la empresa de la autonomía.