José Claramonte (Facsa): "Necesitamos inversión y financiación estable para tener seguridad hídrica"

La crisis hídrica podría ser perjudicial para la península a medio plazo. Se puede mitigar su impacto tomando acción en la actualidad, pero para ello es necesaria una "planificación de las administraciones": "Necesitamos inversión y financiación estable para tener seguridad hídrica".

Así lo ha asegurado el director general de Facsa (Nealis), José Claramonte, en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores.

La compañía presentó recientemente su II estudio sobre el impacto de los extremos climáticos, un informe que constata el aumento de fenómenos climáticos extremos como uno de los mayores retos del siglo para la gestión del agua.

Así, adelanta que el proyecto de la compañía para el futuro próximo es "mantener viva el agua en los foros": "En el subconsciente la tenemos como un bien esencial, pero se trata poco".

Es precisamente esta la razón por la cual la compañía elaboró el informe, para "reflejar los impactos de fenómenos extremos cuantificados económicamente".

Asimismo, opina que es necesario estudiar el impacto económico y tomar medidas, ya que "no hacer nada no nos ahorra dinero, al revés".

Desde su punto de vista, hace falta tomar medidas. "Hace falta planificación en las autonomías, en los ministerios y en la administración local, es fundamental", apunta.

Lo demuestra con datos del propio informe: "Si no se toman medidas, España podría perder en torno al 8% de su PIB en 2050 por la crisis hídrica".

"El agua es un vector transversal en cualquier actividad económica, nunca puede faltar. Además del económico, existen tensiones sociales cuando hay escasez", explica. Y añade: "El impacto es demasiado relevante como para no buscar infraestructuras que mitiguen el impacto".

Pero la construcción de infraestructuras pasa por la dotación de presupuesto. Claramonte lamenta que, en ocasiones, "las inversiones a medio y largo plazo se suelen aparcar" en los presupuestos. "Se mira a corto plazo", subraya.

Por ello, apela a la "concienciación y pedagogía sobre todo en el ámbito político". "La sociedad ya asume que para tener seguridad hay que invertir", apunta.

Esto, en el ámbito político, el director general de Facsa cree que "se politiza excesivamente": "Es uno de los motivos habituales de pugnas entre partidos".

Así, mira hacia "fórmulas de financiación diferentes" para poder desarrollar las infraestructuras necesarias: "Habrá que dar entrada al sector privado para promoverlas".

"Hay unas necesidades, y si se quiere tener seguridad hídrica hay que invertir", destaca. Y adelanta que la Comunitat va a tener "mucha menos agua para el estado de bienestar": "Si no tenemos infraestructuras, probablemente perderemos muchas oportunidades".

Además, Claramonte también ha destacado el impacto del cambio climático: "España está en el foco, pero el arco mediterráneo es el de mayor impacto". Precisamente por ello, apunta, reivindican que el agua sea "eje estratégico en políticas de cualquier territorio".

"Tenemos planificación, pero nos cuesta ejecutar. Para que no cueste, tenemos que tener una financiación estable a medio-largo plazo", añade.

